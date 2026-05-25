Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 680
USTAWA
z dnia 17 kwietnia 2026 r.
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1.
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Środki finansowe, odsetki i inne przychody, a także zyski, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do ponownego wykorzystania przez wdrożenie instrumentu finansowego w postaci gwarancji spłaty kredytu z możliwością uzupełnienia tego instrumentu dopłatą do oprocentowania kredytu, zwanych dalej „instrumentem finansowym plus”, na rzecz podmiotów działających w sektorze rolnym, leśnym lub na obszarach wiejskich, które są:
1) producentami rolnymi prowadzącymi działalność rolniczą lub
2) mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami działającymi w sektorze rolnym, z wyłączeniem rybołówstwa i akwakultury, lub świadczącymi usługi na rzecz rolnictwa i leśnictwa.”;
2) dodaje się ust. 5-14 w brzmieniu:
„5. Środki finansowe, odsetki i inne przychody, a także zyski, o których mowa w ust. 1, wykorzystuje się w okresie 8 lat po okresie kwalifikowalności w sposób i na warunkach określonych w umowie między ich dysponentem a podmiotem, który wdraża instrument finansowy, zgodnie z art. 45 rozporządzenia nr 1303/2013.
6. Umowa, o której mowa w ust. 5, określa co najmniej:
1) przedmiot i strony tej umowy;
2) cel, warunki i sposób przekazania środków finansowych, odsetek i innych przychodów, a także zysków, o których mowa w ust. 1;
3) sposób i warunki wdrażania instrumentu finansowego plus;
4) sposób obliczania opłaty związanej z wdrażaniem instrumentu finansowego plus pobieranej przez podmiot, który wdraża instrument finansowy;
5) zobowiązanie podmiotu, który wdraża instrument finansowy, do poddania się kontroli w zakresie prawidłowości wdrażania instrumentu finansowego plus oraz sposobu monitorowania i kontroli jego wdrażania;
6) warunki i sposób zwrotu środków finansowych, odsetek i innych przychodów, a także zysków, o których mowa w ust. 1, wykorzystanych nieprawidłowo przez podmiot, który wdraża instrument finansowy;
7) warunki i sposób wycofania środków finansowych, odsetek i innych przychodów, a także zysków, o których mowa w ust. 1, przez ich dysponenta po upływie okresu, o którym mowa w ust. 5;
8) obowiązki sprawozdawcze podmiotu, który wdraża instrument finansowy.
7. Do kontroli, o których mowa w ust. 6 pkt 5, stosuje się przepisy art. 47 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2-4.
8. Podmiot, który wdraża instrument finansowy, opracuje strategię inwestycyjną, która stanowi załącznik do umowy, o której mowa w ust. 5, i która określa w szczególności:
1) produkty finansowe w ramach instrumentu finansowego plus, jakie będą oferowane przez banki lub inne instytucje finansowe współpracujące z podmiotem, który wdraża instrument finansowy;
2) warunki, formę i tryb udzielania produktów finansowych, o których mowa w pkt 1;
3) ostatecznych odbiorców produktów finansowych, o których mowa w pkt 1, spośród podmiotów działających w sektorze rolnym, leśnym lub na obszarach wiejskich;
4) spodziewane wyniki wdrażania instrumentu finansowego plus;
5) spodziewany efekt dźwigni finansowej.
9. W celu zarządzania środkami finansowymi, odsetkami i innymi przychodami, a także zyskami, o których mowa w ust. 1, ich dysponent otwiera rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego.
10. Obsługa finansowa rachunku, o którym mowa w ust. 9, jest prowadzona przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
11. Środki finansowe, odsetki i inne przychody, a także zyski, o których mowa w ust. 1, zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 9, są uruchamiane przez podmiot, który wdraża instrument finansowy, na wniosek ich dysponenta, w celu ich wykorzystania zgodnie z ust. 5.
12. Wsparcie podmiotów działających w sektorze rolnym, leśnym lub na obszarach wiejskich w ramach instrumentu finansowego plus stanowi:
1) pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), albo
2) pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, z późn. zm.).
13. W okresie następującym po okresie, o którym mowa w ust. 5, środki finansowe, odsetki i inne przychody, a także zyski, o których mowa w ust. 1, wykorzystuje się ponownie na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 4, w sposób wskazany przez ich dysponenta.
14. Do wykorzystywania środków finansowych, odsetek i innych przychodów, a także zysków, o których mowa w ust. 1, w okresie następującym po okresie, o którym mowa w ust. 5, stosuje się przepisy ust. 5-12.”.
Art. 2.
Art. 3.
„2c) środki finansowe, odsetki i inne przychody, a także zyski, o których mowa w art. 50d ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298 oraz z 2026 r. poz. 680);”.
Art. 4.
Art. 5.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- Data ogłoszenia: 2026-05-25
- Data wejścia w życie: 2026-06-09
- Data obowiązywania: 2026-06-09
- USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
- USTAWA z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne
- USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
