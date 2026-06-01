Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 711
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 maja 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-06-01
- Data wejścia w życie: 2026-06-01
- Data obowiązywania: 2026-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 21 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 703
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 27 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 704
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 706
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań jakości wody w kąpieliskach
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 707
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 708
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 702
USTAWA z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 705
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie sposobu składania wniosku o certyfikację wykonawców zamówień publicznych i postępowania z tym wnioskiem, szczegółowego sposobu przeprowadzania procedury certyfikacji, sposobu prowadzenia stałego nadzoru nad aktualnością ważności udzielonej certyfikacji i sposobu przeprowadzania jej aktualizacji oraz sposobu ustalania wynagrodzenia podmiotu certyfikującego związanego z certyfikacją
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 709
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 18 maja 2026 r. w sprawie wymagań jakościowych, metod badań jakości oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów, z wyłączeniem biokomponentów wytwarzanych w procesie współuwodornienia, biokomponentów gazowych oraz biokomponentów wykorzystywanych do wytwarzania paliw lotniczych i paliw żeglugowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 710
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 712
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 713
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 714
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 21 maja 2026 r. w sprawie poręczenia udzielanego z Turystycznego Funduszu Pomocowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 715
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 716
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu odbywania aplikacji kuratorskiej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 717
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie szczegółowego zakresu sprawozdania z monitorowania wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu oraz mierników monitorowania i wskaźników monitorowania zawartych w miejskich planach adaptacji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 718
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 696
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 699
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2026/2027
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 697