Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 693

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 maja 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 612) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1287) w załączniku do rozporządzenia w rozdziale 2 w ust. 2.2:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Osoba Odpowiedzialna wykonuje swoje zadania osobiście; jest zapewniony z nią kontakt, a w przypadku jej nieobecności - kontakt z osobą wyznaczoną zgodnie z pkt 3 lit. b;”;

2) w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„kopia pisemnego wyznaczenia, o którym mowa w pkt 3 lit. b, jest przekazywana do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jeżeli wyznaczenie to następuje na okres przekraczający 14 dni; w przypadku gdy wyznaczenie to następuje na okres przekraczający 30 dni, jak również na wezwanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, niezwłocznie przekazuje się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego następujące informacje:”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. K. Kacperczyk

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-27
  • Data wejścia w życie: 2026-06-11
  • Data obowiązywania: 2026-06-11
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

