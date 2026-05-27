Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 693
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 25 maja 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 612) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Osoba Odpowiedzialna wykonuje swoje zadania osobiście; jest zapewniony z nią kontakt, a w przypadku jej nieobecności - kontakt z osobą wyznaczoną zgodnie z pkt 3 lit. b;”;
2) w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„kopia pisemnego wyznaczenia, o którym mowa w pkt 3 lit. b, jest przekazywana do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jeżeli wyznaczenie to następuje na okres przekraczający 14 dni; w przypadku gdy wyznaczenie to następuje na okres przekraczający 30 dni, jak również na wezwanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, niezwłocznie przekazuje się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego następujące informacje:”.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. K. Kacperczyk
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-05-27
- Data wejścia w życie: 2026-06-11
- Data obowiązywania: 2026-06-11
