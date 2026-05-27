§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1287) w załączniku do rozporządzenia w rozdziale 2 w ust. 2.2:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Osoba Odpowiedzialna wykonuje swoje zadania osobiście; jest zapewniony z nią kontakt, a w przypadku jej nieobecności - kontakt z osobą wyznaczoną zgodnie z pkt 3 lit. b;”;

2) w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„kopia pisemnego wyznaczenia, o którym mowa w pkt 3 lit. b, jest przekazywana do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jeżeli wyznaczenie to następuje na okres przekraczający 14 dni; w przypadku gdy wyznaczenie to następuje na okres przekraczający 30 dni, jak również na wezwanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, niezwłocznie przekazuje się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego następujące informacje:”.