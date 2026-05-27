Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 694
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 25 maja 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych2)
Na podstawie art. 237[15] § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25 i 473) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w odnośniku nr 2 do tytułu rozporządzenia w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/869 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 98/24/WE w odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla ołowiu i jego związków nieorganicznych oraz dla diizocyjanianów (Dz. Urz. UE L 2024/869 z 19.03.2024).”;
2) w § 13:
a) w ust. 2 wyrazy „50 µg Pb/100 ml krwi” zastępuje się wyrazami „15 µg Pb/100 ml krwi”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zaleca się, aby stężenie ołowiu w materiale biologicznym dla ołowiu kobiet w wieku rozrodczym nie przekraczało 4,5 μg Pb/100 ml krwi.”;
3) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
„§ 13a. Do dnia 31 grudnia 2028 r. wartość dopuszczalnego stężenia w materiale biologicznym dla ołowiu wynosi 30 μg Pb/100 ml krwi.”.
§ 2.
§ 3.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/869 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 98/24/WE w odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla ołowiu i jego związków nieorganicznych oraz dla diizocyjanianów (Dz. Urz. UE L 2024/869 z 19.03.2024).
- Data ogłoszenia: 2026-05-27
- Data wejścia w życie: 2026-05-28
- Data obowiązywania: 2026-05-28
