§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 836) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 2 do tytułu rozporządzenia w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/869 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 98/24/WE w odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla ołowiu i jego związków nieorganicznych oraz dla diizocyjanianów (Dz. Urz. UE L 2024/869 z 19.03.2024).”;

2) w § 13:

a) w ust. 2 wyrazy „50 µg Pb/100 ml krwi” zastępuje się wyrazami „15 µg Pb/100 ml krwi”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zaleca się, aby stężenie ołowiu w materiale biologicznym dla ołowiu kobiet w wieku rozrodczym nie przekraczało 4,5 μg Pb/100 ml krwi.”;

3) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Do dnia 31 grudnia 2028 r. wartość dopuszczalnego stężenia w materiale biologicznym dla ołowiu wynosi 30 μg Pb/100 ml krwi.”.