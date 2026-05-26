Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki

z dnia 21 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 688)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 grudnia 2024 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 412 i 414) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w:

1) zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) zgłoszeniach, o których mowa w art. 19 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy.

§ 2. Zgłoszenie rejestracyjne podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zawiera następujące dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej:

1) dane, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1-4 i 6-8 ustawy;

2) rodzaj podmiotu:

a) osoba fizyczna,

b) osoba prawna,

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

d) przedsiębiorstwo w spadku;

3) status podmiotu:

a) podatnik podatku akcyzowego,

b) podmiot zużywający,

c) zużywający podmiot gospodarczy,

d) podmiot prowadzący miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,

e) pośredniczący podmiot węglowy,

f) pośredniczący podmiot gazowy,

g) podmiot reprezentujący,

h) wysyłający podmiot zagraniczny;

4) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

5) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania;

6) cel złożenia zgłoszenia:

a) dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego,

b) zmiana danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym,

c) zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, o której mowa w art. 14 ust. 4a-4f ustawy,

d) zmiana danych w przypadku przedsiębiorstwa w spadku;

7) wskazanie, czy podmiot będzie składał deklaracje podatkowe lub deklaracje uproszczone;

8) wskazanie, za jaki okres (miesiąc/kwartał/rok) podmiot planuje złożyć pierwszą deklarację podatkową lub deklarację uproszczoną;

9) określenie rodzaju czynności w zakresie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej:

a) czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, objęte stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa,

b) czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, objęte zerową stawką podatku akcyzowego,

c) czynności podlegające zwolnieniu od podatku akcyzowego w zakresie wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie,

d) czynności podlegające zwolnieniu od podatku akcyzowego w zakresie wyrobów innych niż zwolnione od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie,

e) czynności niszczenia wyrobów akcyzowych,

f) czynności zużywania wyrobów akcyzowych do celów uprawniających do zwolnienia od podatku akcyzowego,

g) czynności zużywania wyrobów akcyzowych do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego;

10) określenie rodzaju prowadzonej działalności w zakresie wyrobów węglowych w przypadku pośredniczących podmiotów węglowych:

a) sprzedaż,

b) dostawa wewnątrzwspólnotowa,

c) nabycie wewnątrzwspólnotowe,

d) import lub eksport,

e) używanie wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i do celów nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego,

f) używanie wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i do celów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym;

11) określenie rodzaju prowadzonej działalności w zakresie wyrobów gazowych w przypadku pośredniczących podmiotów gazowych:

a) sprzedaż,

b) dostawa wewnątrzwspólnotowa,

c) nabycie wewnątrzwspólnotowe,

d) import lub eksport,

e) używanie wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i do celów nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego,

f) używanie wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i do celów objętych zerową stawką podatku akcyzowego,

g) nabywanie wyrobów gazowych z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1119 oraz z 2026 r. poz. 176 i 516), przez podmiot będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu tej ustawy,

h) nabywanie wyrobów gazowych z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub nabywanie tych wyrobów na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 722, z późn. zm.2)) przez podmiot będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

i) nabywanie wyrobów gazowych z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, przez podmiot będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

j) nabywanie wyrobów gazowych z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym - przez podmiot będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu tej ustawy;

12) określenie rodzaju wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej:

a) alkohol etylowy,

b) wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie,

c) piwo,

d) paliwa opałowe,

e) paliwa silnikowe,

f) wyroby gazowe,

g) wyroby tytoniowe,

h) susz tytoniowy,

i) energia elektryczna,

j) oleje smarowe,

k) preparaty smarowe,

l) wyroby węglowe,

m) samochody osobowe,

n) wyroby energetyczne objęte zerową stawką podatku akcyzowego,

o) płyn do papierosów elektronicznych,

p) wyroby nowatorskie,

q)3) urządzenia do waporyzacji,

r)3) zestawy części do urządzeń do waporyzacji,

s)3) saszetki nikotynowe,

t)3) inne wyroby nikotynowe;

13) określenie rodzaju wyrobów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego, będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej:

a) alkohol etylowy,

b) wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie,

c) piwo,

d) paliwa opałowe,

e) paliwa silnikowe,

f) wyroby gazowe,

g) wyroby tytoniowe,

h) energia elektryczna,

i) oleje smarowe,

j) preparaty smarowe,

k) wyroby węglowe,

l) samochody osobowe,

m) płyn do papierosów elektronicznych,

n) wyroby nowatorskie,

o)4) urządzenia do waporyzacji,

p)4) saszetki nikotynowe,

q)4) inne wyroby nikotynowe;

14) adresy miejsc wykonywania działalności w zakresie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych;

15) adresy miejsc niszczenia wyrobów akcyzowych oraz określenie rodzaju i kodu CN niszczonych wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie - w przypadku podmiotu prowadzącego miejsce niszczenia tych wyrobów;

16) datę rozpoczęcia działalności w zakresie podatku akcyzowego;

17) datę śmierci przedsiębiorcy w przypadku przedsiębiorstwa w spadku;

18) określenie rodzaju i kodu CN zużywanych wyrobów akcyzowych oraz określenie przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, z zastrzeżeniem pkt 15;

19) numer posiadanej koncesji, o ile jest wymagana przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 43, 516 i 607);

20) numer w rejestrze podmiotów przywożących, o ile jest wymagany przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

§ 3. Zgłoszenie rejestracyjne podmiotu zużywającego nieprowadzącego działalności gospodarczej lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą i nieposiadającego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) zawiera następujące dane dotyczące tego podmiotu i zużywanych przez niego wyrobów akcyzowych:

1) dane, o których mowa w art. 16 ust. 2a pkt 1-3 i 5 ustawy;

2) rodzaj podmiotu:

a) osoba fizyczna,

b) osoba prawna,

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

3) status podmiotu - podmiot zużywający;

4) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

5) określenie rodzaju zużywanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1:

a) pkt 1 ustawy,

b) pkt 2 ustawy,

c) pkt 3 ustawy

- w przypadku podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej;

6) określenie rodzaju zużywanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w:

a) art. 31a ust. 1 pkt 6 ustawy,

b) art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy,

c) art. 32 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy,

d)5) § 6 pkt 1 lit. b lub pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 851 oraz z 2026 r. poz. 559)

- w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą i nieposiadającego numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

7) określenie miejsc (adresów) zużywania wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie;

8) określenie przewidywanej ilości zużywanych w roku kalendarzowym wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.

§ 4. Zgłoszenia, o których mowa w art. 19 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy, zawierają następujące dane:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby albo numer PESEL, a jeżeli PESEL nie został nadany - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej;

3) datę zaprzestania wykonywania działalności lub czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 albo 1a ustawy, a w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 2 albo ust. 3 pkt 2 ustawy - datę zaprzestania prowadzenia działalności;

4) określenie rodzaju działalności lub rodzaju czynności w zakresie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, w odniesieniu do których podmiot zaprzestaje wykonywania tej działalności lub tych czynności;

5) przyczynę zaprzestania wykonywania działalności lub czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 albo 1a ustawy, a w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 2 albo ust. 3 pkt 2 ustawy - przyczynę zaprzestania prowadzenia działalności:

a) likwidacja,

b) upadłość,

c) śmierć,

d) inna.

§ 5. Zgłoszenia, o których mowa w § 2-4, zawierają pouczenie o odpowiedzialności podmiotu przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.6)

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej – finanse publiczne kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1863, z 2025 r. poz. 146, 820, 923, 1014, 1069, 1216 i 1556 oraz z 2026 r. poz. 176, 340, 484 i 644.

3) Dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 marca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 404), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2025 r.

4) Dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 853), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 713), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2707).