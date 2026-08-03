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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1033
USTAWA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
o zmianie ustawy - Prawo wodne
Art. 1.
1) tytuł działu XIII otrzymuje brzmienie:
„Zmiany w przepisach, przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe”;
2) w dziale XIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:
„Rozdział 1a
Przepisy epizodyczne
Art. 524a. 1. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w art. 190 ust. 2, właściciela urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego do dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, który w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r. złoży kompletny wniosek o legalizację tego urządzenia wodnego.
2. Właściciel, który złoży kompletny wniosek o legalizację urządzenia wodnego na podstawie ust. 1, nie podlega administracyjnej karze pieniężnej, o której mowa w art. 472aa ust. 1 pkt 2, za wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych wymagającego pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego bez odpowiednio pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego albo zgłoszenia wodnoprawnego.”.
Art. 2.
2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących administracyjnych kar pieniężnych nakładanych w związku z wykonaniem urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych wymagającego pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego bez odpowiednio pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego albo zgłoszenia wodnoprawnego, prowadzonych na podstawie art. 472aa ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepis art. 524a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-08-03
- Data wejścia w życie: 2026-08-18
- Data obowiązywania: 2026-08-18
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