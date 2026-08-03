Art. 1.

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 i 1535 oraz z 2026 r. poz. 445, 605 i 815) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł działu XIII otrzymuje brzmienie:

„Zmiany w przepisach, przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe”;

2) w dziale XIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:

„Rozdział 1a

Przepisy epizodyczne

Art. 524a. 1. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w art. 190 ust. 2, właściciela urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego do dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, który w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r. złoży kompletny wniosek o legalizację tego urządzenia wodnego.

2. Właściciel, który złoży kompletny wniosek o legalizację urządzenia wodnego na podstawie ust. 1, nie podlega administracyjnej karze pieniężnej, o której mowa w art. 472aa ust. 1 pkt 2, za wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych wymagającego pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego bez odpowiednio pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego albo zgłoszenia wodnoprawnego.”.