§ 4.

Z dniem 1 stycznia 2027 r. ustala się granice następujących miast:

1) w województwie kujawsko-pomorskim:

a) w powiecie mogileńskim, w gminie Strzelno - miasta Strzelno przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta Strzelno części obszaru obrębu ewidencyjnego Bławaty, to jest działek ewidencyjnych nr: 61/2, 62, 63, 64, 103/1, 103/2, 103/9, 103/10, 103/11, 103/12, 103/14, 103/16, 103/17, 103/18, 103/19, 103/20, 103/22, 103/23, 103/24, 103/25, 103/26, 103/27, 103/28, 103/29, 103/30, 103/31, 103/32, 103/33, 103/34, 103/35, 103/36, 103/37, 103/38, 103/39, 103/40, 103/41, 103/42, 103/43, 103/44, 103/45, 103/46, 103/47, 103/48, 104, 106/1, 106/2, 106/3, 114, 125/1, 125/2, 139/2, 139/3, 139/4, 140, 141/1, 141/2, 142, 143, 144/1, 144/2, 145, 146, 147/12, 147/13, 147/16, 147/18, 147/19, 147/20, 147/22, 147/23, 147/26, 150, 151, 147/24 i 147/25 oraz części działek ewidencyjnych nr: 65, 112 i 125/3, o łącznej powierzchni 38,72 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Jeziorki, to jest działek ewidencyjnych nr: 40, 41, 43, 44, 45/2, 45/3, 45/5, 45/6, 45/8, 45/10, 45/11, 46, 47, 48, 49, 50, 51/1, 52, 53, 73, 74, 75 i 76 oraz części działek ewidencyjnych nr: 42 i 68, o łącznej powierzchni 65,01 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Łąkie, to jest działek ewidencyjnych nr: 80, 81/2, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89/1, 89/2, 151, 152, 153/1, 153/4, 153/7, 153/8, 154, 160/1, 160/3, 160/4, 161, 162/1, 162/2, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 187/7, 187/8, 188/3, 188/4, 189/1, 189/2, 189/3, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/6, 196/7, 196/8, 197, 198/1, 198/3, 198/4, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212/1, 212/2, 213/1, 213/2, 220, 221/1, 221/2, 222, 223, 224/1, 224/2, 225/3, 225/5, 225/6, 225/7, 225/8, 225/9, 225/10, 226/1, 226/3, 226/4, 226/5, 226/6, 226/7, 226/8, 226/9, 226/10, 226/11, 227/1, 227/2, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 238/7, 238/8, 238/10, 238/21, 239/1, 239/5, 239/6, 239/7, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/12, 240, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/7, 241/9, 241/10, 242/1, 242/2, 243/1, 243/3, 243/4, 244/3, 244/4, 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10, 244/11, 244/12, 244/14, 244/15, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255/1, 255/2, 256/1, 256/2, 257/1, 257/2, 258, 259/1, 259/2, 271, 388, 389/1, 389/2, 389/3, 390/1, 390/2, 390/3, 398, 401 i 405 oraz części działek ewidencyjnych nr: 150 i 159, o łącznej powierzchni 172,21 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Strzelno Klasztorne, to jest działek ewidencyjnych nr: 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 127/6, 127/8, 127/11, 127/12, 127/17, 127/19, 127/20, 127/21, 127/26, 127/27, 127/28, 127/29, 132, 133, 134/1, 134/2, 139,140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 427, 429, 430 i 428 oraz części działek ewidencyjnych nr: 125/1, 127/22 i 136, o łącznej powierzchni 26,49 ha. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 65 przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.040904_5.0002.3070, należącego do działek ewidencyjnych nr: 65, 61/1 i 63, do punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.040904_5.0002.3434, należącego do działek ewidencyjnych nr: 65, 103/12 i 103/26. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 112 przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.040904_5.0002.2666, należącego do działek ewidencyjnych nr: 102, 112 i 104, do punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.040904_5.0002.2655, należącego do działek ewidencyjnych nr: 113, 114 i 112. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 125/3 przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.040904_5.0002.1057, należącego do działek ewidencyjnych nr: 110, 125/3 i 108/2, do punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.040904_5.0002.3542, należącego do działek ewidencyjnych nr: 132/1, 125/3 i 108/2. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 42 przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.040904_5.0008.2277, należącego do działek ewidencyjnych nr: 42, 40 i 39/1, do punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.040904_5.0008.2276, należącego do działek ewidencyjnych nr: 53, 54 i 42. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 68 przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.040904_5.0008.2282, należącego do działek ewidencyjnych nr: 51/1, 52 i 68, do punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.040904_5.0008.2283, należącego do działek ewidencyjnych nr: 69, 68 i 73. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 150 przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.040904_5.0011.5585, należącego do działek ewidencyjnych nr: 150, 398 i 404/2, do punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.040904_5.0011.5885, należącego do działek ewidencyjnych nr: 151, 150 i 149. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 159 przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.040904_5.0011.1452, należącego do działek ewidencyjnych nr: 154, 159 i 155, do punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem O.040904_5.30360, należącego do działek ewidencyjnych nr: 168, 159 i 28. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 136 przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.040904_5.0023.6489, należącego do działek ewidencyjnych nr: 135, 136 i 134/1, do punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.040904_5.0023.6494, należącego do działek ewidencyjnych nr: 136 i 141/3. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 127/22 przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.040904_5.0023.7738, należącego do działek ewidencyjnych nr: 127/22, 115/5 i 115/6, do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 6 o współrzędnych X=5831813.00 Y=6511649.96. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 127/22 przebiega od punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 6 o współrzędnych X=5831813.00 Y=6511656.39, do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 6 o współrzędnych X=5831812.82 Y=6511883.95. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 125/1 przebiega od punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 6 o współrzędnych X=5831813.00 Y=6511649.96, do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 6 o współrzędnych X=5831813.00 Y=6511656.39,

b) w powiecie włocławskim, w gminie Choceń - miasta Choceń obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Choceń, o powierzchni 911,24 ha, z gminy Choceń;

2) w województwie lubelskim, w powiecie łęczyńskim, w gminie Milejów - miasta Milejów obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Milejów, o powierzchni 491,11 ha oraz obszar obrębu ewidencyjnego Milejów-Osada, o powierzchni 298,22 ha, z gminy Milejów;

3) w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie - miasta Strzelce Krajeńskie przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Licheń, to jest działek ewidencyjnych nr: 6/5, 1/112 i 183/2, o łącznej powierzchni 11,35 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Brzoza, to jest działek ewidencyjnych nr: 283/3, 286/102 i 293/23, o łącznej powierzchni 26,27 ha, z gminy Strzelce Krajeńskie;

4) w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Stary Sącz - miasta Stary Sącz przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego nr 113, to jest działek ewidencyjnych nr: 320, 972/1, 976 i 990, oraz części działek ewidencyjnych nr: 575/3, 972/2, 1017/3, 1018 i 1077, o łącznej powierzchni 19,42 ha, z gminy Stary Sącz. Część działki ewidencyjnej nr 575/3 wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych nr: 972/1, 971 i 575/3 (obręb ewidencyjny 113), określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X=5492652.69 Y=7475466.98, do punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych nr: 575/3 i 1017/3, określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X=5492665.94 Y=7475448.79. Część działki ewidencyjnej nr 972/2 wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych nr: 972/2 i 1077 (obręb ewidencyjny 113), określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X=5492584.25 Y=7475432.68, poprzez punkt określony w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X=5492607.06 Y=7475458.25 oraz X=5492612.15 Y=7475470.66, do punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych nr: 971 i 972/2, określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X=5492610.07 Y=7475475.01. Część działki ewidencyjnej nr 1017/3 wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych nr: 1017/3 i 575/3 (obręb ewidencyjny 113), określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X=5492662.66 Y=7475446.22, do punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych nr: 575/3, 1017/3 i 1018, określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X=5492647.46 Y=7475431.47. Część działki ewidencyjnej nr 1018 wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych nr: 1017/3 i 1018 (obręb ewidencyjny 113), określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X=5492647.96 Y=7475431.56, poprzez punkt określony w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X=5492604.69 Y=7475388.84, do punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych nr: 1018 i 990, określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X=5492585.16 Y=7475369.56. Część działki ewidencyjnej nr 1077 wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych nr: 976 i 1077 (obręb ewidencyjny 113), określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X=5492543.82 Y=7475387.67, poprzez punkt określony w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X=5492571.31 Y=7475415.94, do punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych nr: 1077 i 972/2, określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X=5492584.25 Y=7475432.68;

5) w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Rzekuń - miasta Rzekuń, obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Rzekuń, o powierzchni 745,67 ha, z gminy Rzekuń;

6) w województwie podkarpackim:

a) w powiecie łańcuckim, w gminie Żołynia - miasta Żołynia obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Żołynia, o powierzchni 3567,15 ha, z gminy Żołynia,

b) w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie - miasta Wielopole Skrzyńskie obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Wielopole Skrzyńskie, o powierzchni 1754,11 ha, z gminy Wielopole Skrzyńskie,

c) w powiecie strzyżowskim, w gminie Czudec - miasta Czudec obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Czudec, o powierzchni 562,38 ha, z gminy Czudec,

d) w powiecie tarnobrzeskim, w gminie Baranów Sandomierski - miasta Baranów Sandomierski przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Dymitrów Duży, to jest działek ewidencyjnych nr: 866, 870, 871, 874, 875, 877, 878, 879, 880, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890/1, 890/2, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897/2, 898/2, 899/2, 900/2, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 913, 914, 915, 916/2, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952/1, 952/2, 953, 954, 955/1, 955/2, 956/1, 956/2, 957, 958, 959/1, 959/2, 960/1, 960/2, 961, 962, 963/1, 963/2, 964/1, 964/2, 965/1, 965 /2, 966/1, 966/2, 967/1, 967/2, 968/1, 968/2, 969/1, 969/2, 970/1, 970/2, 971/1, 971/2, 972, 973/1, 973/2, 974, 975, 976, 977 i 978/1, o łącznej powierzchni 20,00 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Skopanie, to jest działek ewidencyjnych nr: 542/1, 542/2, 542/3, 542/4, 543/3, 543/4, 543/5, 543/6, 543/7, 543/8, 543/9, 543/10, 543/11, 543/12, 543/13, 543/14, 543/15, 543/16, 543/17, 543/18, 543/19, 543/20, 543/21, 543/22, 543/23, 543/24, 543/25, 543/26, 543/27 i 545, o łącznej powierzchni 6,03 ha, z gminy Baranów Sandomierski, oraz wyłączenie z obszaru miasta Baranów Sandomierski części obszaru obrębu ewidencyjnego Baranów Sandomierski, to jest działek ewidencyjnych nr: 578/5, 580/8, 580/10, 582/5, 584/5, 586/5, 588/5, 590/5, 592/5, 594/5, 596/5, 598/5, 600/5, 602/5, 604/5, 606/5, 608/5, 610/5, 612/5, 614/5, 616/5, 618/7, 620/5, 622/7, 624/5, 625/3, 627/3, 629/3, 631/7, 633/5, 635/5, 637/5, 639/5, 641/7, 643/7, 645/7, 647/5, 649/5, 651/5, 653/5, 655/7, 656/5, 659/5, 661/7, 663/5, 665/7, 667/12, 669/7, 671/5, 673/5, 675/7, 676/7, 677/7, 678/7, 679/2, 680, 682, 684, 686/1, 688, 689, 690, 691, 2026/1, 2026/2, 2029/17, 2029/18, 2027, 2028, 2029/1, 2029/2, 2029/3, 2029/6, 2029/7, 2029/8, 2029/9, 2029/10, 2029/11, 2029/12, 2029/13, 2029/14, 2029/15, 2029/16, 2030/1, 2030/2, 2030/3, 2031/2, 2031/3, 2031/4, 2032, 2033, 2034/1, 2034/2, 2034/3, 2035, 2036/1, 2036/2, 2036/3, 2037/1, 2037/2, 2038/2, 2038/3, 2038/4, 2038/5, 2038/6, 2038/7, 2038/8, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 i 2044, o łącznej powierzchni 33,39 ha i ich włączenie do obszaru gminy Baranów Sandomierski,

e) w powiecie tarnobrzeskim, w gminie Gorzyce - miasta Gorzyce obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Gorzyce, o powierzchni 968,42 ha, z gminy Gorzyce;

7) w województwie podlaskim:

a) w powiecie siemiatyckim, w gminie Mielnik - miasta Mielnik obejmujące część obszaru obrębu ewidencyjnego Mielnik, to jest działek ewidencyjnych nr: 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4961/1, 4962, 4963, 4964, 4965/1, 4967/1, 4968/1, 4968/2, 4969, 4970, 4972/1, 4973/1, 4974/1, 4975, 4976/1, 4976/2, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4986, 5004, 5049/1, 5049/3, 5049/4, 5049/5, 5050/1, 5050/2, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064/3, 5064/5, 5064/6, 5064/7, 5064/8, 5064/9, 5064/10, 5065, 5067, 5068/1, 5068/2, 5196/8, 5196/11, 5196/20, 5196/40, 5196/41, 5196/42, 5196/44, 5196/50, 5196/55, 5196/56, 5196/57, 5196/58, 5196/60, 5196/61, 5196/62, 5196/63, 5196/65, 5196/69, 5196/70, 5196/71, 5196/72, 5197, 5198, 5199/1, 5199/2, 5199/3, 5199/4, 5208, 5209/1, 5209/2, 5209/3, 5217/1, 5217/2, 5217/3, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273/1, 5273/2, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280, 5281/1, 5281/2, 5281/3, 5281/4, 5281/5, 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6330/1, 6330/2, 6331, 6332/1, 6332/2, 6333, 6334, 6335/1, 6335/2, 6336/1, 6336/2, 6337/1, 6337/2, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, 6354, 6356, 6357, 6358, 6359, 6360, 6361, 6362, 6363, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 6375, 6376, 6377, 6378/1, 6378/3, 6378/4, 6378/5, 6378/6, 6378/7, 6378/8, 6378/9, 6378/10, 6378/11, 6378/12, 6378/13, 6378/14, 6378/15, 6378/16, 6378/17, 6378/18, 6378/19, 6378/20, 6378/21, 6378/22, 6378/23, 6378/24, 6378/25, 6378/26, 6378/27, 6378/28, 6378/29, 6378/30, 6378/31, 6378/32, 6378/33, 6378/34, 6378/35, 6378/36, 6378/37, 6378/38, 6378/39, 6378/40, 6378/41, 6378/42, 6379, 6380, 6381/1, 6381/2, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387/1, 6387/2, 6388/1, 6388/2, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394/1, 6394/2, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402/1, 6402/2, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408, 6409, 6410, 6411, 6412/1, 6413/1, 6414/1, 6415/1, 6417/2, 6417/3, 6420/1, 6423, 6424, 6425, 6427, 6428, 6430 i 6435, oraz części działek nr: 4861, 5218, 5560, 5601, 5614 i 6708, o łącznej powierzchni 661,95 ha, z gminy Mielnik. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 4861 przebiega od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.201005_2.0004.4711, należącego do działek nr: 5196/31, 5196/20 i 4861, o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 X=5802062.21 Y=8432312.92, do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 o współrzędnych X=5802073.5 Y=8432317.2. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 5218 przebiega od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.201005_2.0004.5298, należącego do działek nr: 5254, 5255 i 5218, o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 X=5801372.23 Y=8431991.63, do punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.201005_2.0004.4698, należącego do działek nr: 5196/18, 5196/20 i 5218, o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 X=5801383.86 Y=8432005.37. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 5560 przebiega od punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 o współrzędnych X=5798360.0 Y=8436517.5 do punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.201005_2.0004.7457, należącego do działek nr: 5615, 5628 i 5560, o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 X=5798339.74 Y=8436516.33. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 5601 przebiega od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.201005_2.0004.7485, należącego do działek nr: 5605, 5606 i 5601, o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 X=5798123.57 Y=8435870.71, do punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.201005_2.0004.6962, należącego do działek nr: 5590, 5582 i 5601, o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 X=5798115.20 Y=8435849.20. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 5614 przebiega od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.201005_2.0004.7447, należącego do działek nr: 5618, 5619 i 5614, o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 X=5798097.02 Y=8436217.54, do punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.201005_2.0004.7483, należącego do działek nr: 5605, 5606 i 5614, o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 X=5798097.44 Y=8436211.55. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 6708 przebiega od punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 o współrzędnych X=5801443.2 Y=8435125.6 do punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.201005_2.0004.2080, należącego do działek nr: 5050/1, 6911 i 6708, o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 X=5801434.65 Y=8435146.09,

b) w powiecie suwalskim, w gminie Bakałarzewo - miasta Bakałarzewo obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Bakałarzewo, o powierzchni 1601,05 ha, z gminy Bakałarzewo,

c) w powiecie suwalskim, w gminie Filipów - miasta Filipów obejmujące część obszaru obrębu ewidencyjnego Filipów, to jest działek ewidencyjnych nr: 115/3, 245/1, 245/2, 246, 398, 399/1, 455, 500/1, 500/3, 500/4, 500/5, 500/7, 501, 502, 503/3, 503/4, 503/5, 504, 505/1, 505/3, 505/4, 840, 843/1, 843/3, 843/4, 865/2, 1139, 1141, 1142, 1149, 1153/1, 1153/2, 1153/3, 1155, 1156, 1157, 1158, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1198/2, 1199/1, 1199/2, 1199/3, 1200, 1201/1, 1201/4, 1201/5, 1201/6, 1202, 1203, 1204, 1205/1, 1205/2, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214/1, 1214/2, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246/1, 1246/2, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/1, 1262/2, 1263, 1264/1, 1264/2, 1265/1, 1266/1, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288/1, 1288/2, 1289, 1290, 1291/1, 1291/2, 1292/1, 1292/2, 1292/3, 1295/1, 1295/2, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300/1, 1300/2, 1301, 1302/1, 1302/2, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322/1, 1322/2, 1323, 1324/1, 1324/2, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1330/1, 1330/4, 1330/5, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354/1, 1354/2, 1355, 1356/1, 1356/2, 1357, 1358/1, 1358/2, 1359, 1360/1, 1360/2, 1361, 1362, 1363/1, 1363/2, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372/1, 1372/2, 1373/2, 1373/3, 1373/4, 1374, 1375, 1376, 1377/1, 1377/2, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384/1, 1384/3, 1384/4, 1385, 1386, 1387, 1388, 1394/1, 1394/2, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399/1, 1399/2, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 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1518/1, 1518/2, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528/1, 1529/1, 1530, 1531/1, 1531/2, 1531/3, 1531/4, 1531/5, 1532, 1533/1, 1534, 1535/1, 1535/2, 1536, 1537/1, 1537/2, 1538/1, 1538/2, 1539/1, 1539/2, 1540/1, 1540/2, 1541/1, 1541/2, 1542/1, 1542/2, 1543/1, 1543/3, 1543/4, 1544/1, 1544/3, 1544/4, 1545/1, 1546/1, 1546/2, 1547/1, 1547/2, 1548/1, 1548/2, 1549/1, 1549/2, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555/1, 1555/2, 1555/3, 1556/1, 1556/2, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565/1, 1565/2, 1566, 1567, 1568, 1569/1, 1569/2, 1569/3, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576/1, 1577/1, 1577/2, 1578/1, 1578/3, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584/1, 1584/2, 1584/3, 1584/4, 1585/1, 1585/2, 1586/2, 1586/3, 1586/5, 1589/1, 1589/2, 1590/2, 1590/3, 1590/4, 1590/5, 1590/6, 1591, 1592, 1593/1, 1593/2, 1594, 1595, 1596/1, 1596/2, 1597, 1598, 1599, 1600/1, 1600/3, 1600/4, 1601/1, 1601/2, 1601/3, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609/1, 1609/2, 1610/1, 1610/2, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615/1, 1615/2, 1615/3, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632/1, 1632/2, 1632/3, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1643, 1644, 1645, 1647, 1648, 1649, 1650, 1652/3, 1652/5, 1652/6, 1653/1, 1653/3, 1653/4, 1654/1, 1654/2, 1655/1, 1655/2, 1656, 1657, 1659, 1666, 1667, 1668/1, 1668/2, 1669, 1670, 1671, 1672/2, 1672/3, 1672/5, 1672/6, 1673/1, 1673/2, 1674/1, 1674/2, 1675, 1676/1, 1676/2, 1677/1, 1677/2, 1678/1, 1678/2, 1679, 1680, 1681/1, 1681/2, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686/1, 1687, 1688/1, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696/1, 1696/2, 1697, 1698, 1699, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715/1, 1715/2, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722/1, 1722/2, 1723/1, 1723/2, 1724, 1725, 1726/1, 1726/2, 1727/1, 1727/2, 1728/1, 1728/2, 1729, 1730/1, 1730/2, 1731, 1732/1, 1733/1, 1734/2, 1734/3, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739/1, 1739/2, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744/1, 1744/2, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749/1, 1749/2, 1750/1, 1750/2, 1754/1, 1754/2, 1755/1, 1755/2, 1756/1, 1757/3, 1757/4, 1757/5, 1757/6, 1758/1, 1758/2, 1759/1, 1759/2, 1760/2, 1760/3, 1760/4, 1761/1, 1761/4, 1761/5, 1761/6, 1761/7, 1762/1, 1762/3, 1762/4, 1763/1, 1763/3, 1763/4, 1764/1, 1764/3, 1764/4, 1765/1, 1765/3, 1765/4, 1766/1, 1766/2, 1767, 1768/1, 1768/2, 1769/1, 1769/2, 1770/1, 1770/2, 1771/1, 1771/2, 1772/1, 1772/2, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778/1, 1778/2, 1779/1, 1779/2, 1780/1, 1780/2, 1781/1, 1781/2, 1782/1, 1782/2, 1783/1, 1783/2, 1784/1, 1784/2, 1785/1, 1785/2, 1786/1, 1786/2, 1787, 1788/1, 1788/2, 1789/1, 1789/2, 1790, 1791/1, 1791/2, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802/1, 1802/2, 1802/3, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819/1, 1819/2, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824/1, 1824/2, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839/1, 1839/2, 1839/3, 1840/2, 1840/3, 1840/4, 1841,1841/2, 1842/1, 1842/2, 1843, 1844, 1845, 1846/1, 1846/2, 1847/1, 1847/2, 1848/1, 1848/2, 1849/5, 1849/6, 1849/7, 1849/8, 1849/9, 1849/10, 1849/11, 1849/12, 1849/13, 1850/1, 1850/3, 1850/4, 1851, 1852, 1853/1, 1853/3, 1853/4, 1853/6, 1853/7, 1853/8, 1853/9, 1853/10, 1854/1, 1854/3, 1854/4, 1854/5, 1854/6, 1855, 1856/1, 1856/2, 1857/1, 1857/2, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/2, 1865/3, 1865/4, 1866/1, 1866/2, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876/1, 1876/2, 1877/1, 1877/2, 1878/1, 1878/2, 1879, 1880, 1881/1, 1881/2, 1881/4, 1881/5, 1881/6, 1881/7, 1881/8, 1881/9, 1881/10, 1881/11, 1881/12, 1882/2, 1882/3, 1882/4, 1883, 1884, 1885, 1886/1, 1886/2, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891/3, 1891/4, 1891/5, 1891/6, 1891/8, 1891/9, 1900, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1903/3, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909/2, 1909/4, 1909/5, 1909/6, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1918, 1919, 1920/1, 1920/2, 1921/1, 1921/2, 1922, 1923/1, 1923/3, 1923/4, 1924, 1925, 1926/2, 1926/5, 1926/7, 1926/9, 1926/10, 1926/11, 1926/12, 1927, 1928/1, 1928/2, 1929/1, 1929/2, 1930/1, 1930/2, 1931/1, 1931/2, 1932/1, 1932/2, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937/1, 1937/3, 1937/4, 1938/1, 1938/2, 1939/1, 1939/2, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955/3, 1955/4, 1955/5, 1955/6, 1956/1, 1956/2, 1957/1, 1957/2, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962/1, 1962/2, 1963, 1964/1, 1964/2, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969/1, 1969/2, 1970, 1971, 1978, 1979, 1980, 1981, 1987, 1988/1, 1988/2, 1988/3, 1989/1, 1989/2, 1990/1, 1990/2, 1990/4, 1990/5, 1991/1, 1991/2, 1992/1, 1992/2, 1993, 1994, 1995, 1996/1, 1996/2, 1997, 1998, 1999, 2000/1, 2000/2, 2001/2, 2001/3, 2002/1, 2003/2, 2003/3, 2004/1, 2004/2, 2005, 2006/1, 2006/2, 2007/2, 2007/3, 2007/5, 2007/6, 2008/1, 2008/2, 2009/1, 2009/2, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014/1, 2014/2, 2015/1, 2015/2, 2016/1, 2016/2, 2017/2, 2017/3, 2017/4, 2018/1, 2018/2, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046/2, 2046/3, 2046/4, 2046/5, 2046/6, 2047/1, 2047/2, 2047/3, 2048, 2049, 2050/1, 2050/3, 2050/4, 2050/5, 2051/1, 2051/2, 2051/3, 2051/4, 2051/5, 2051/6, 2051/7, 2051/8, 2051/9, 2051/10, 2051/11, 2052, 2053, 2059/1, 2059/2, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148/1, 2148/2, 2149, 2152/2, 2152/4, 2152/5, 2152/6, 2152/7, 2205/1, 2205/2, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2220 i 2221, oraz części działek ewidencyjnych nr: 215, 269/2, 456, 506, 548, 1144 i 1150, o łącznej powierzchni 264,60 ha, z gminy Filipów. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 215 przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.201202_2.0005.2110, o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 X=6006354.32 Y=8411104.52, należącego do działek ewidencyjnych nr: 215, 214/1 i 1920/1 do punktu D.201202_2.0005.4133, o współrzędnych X=6006353.24 Y=8411109.69, należącego do działek ewidencyjnych nr: 215, 244/2 i 206. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 269/2 przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.201202_2.0005.4173, o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 X=6006171.59 Y=8411163.20, należącego do działek ewidencyjnych nr: 269/2, 246 i 247 do punktu 2n, o współrzędnych X=6006153.28 Y=8411164.18. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 456 przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.201202_2.0005.4548, o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 X=6005932.05 Y=8410938.27, należącego do działek ewidencyjnych nr: 456, 501 i 500/8 do punktu 1n o współrzędnych X=6005936.97 Y=8410939.20. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 506 przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.201202_2.0005.6539, o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 X=6005495.93 Y=8410920.87, należącego do działek ewidencyjnych nr: 506, 2147 i 505/3 do punktu D.201202_2.0005.3194, o współrzędnych X=6005476.39 Y=8410920.99, należącego do działek ewidencyjnych nr: 506, 1878/1 i 549. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 548 przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.201202_2.0005.3185, o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 X=6005347.34 Y=8410723.33, należącego do działek ewidencyjnych nr: 548, 1874 i 553 do punktu D.201202_2.0005.3175, o współrzędnych X=6005333.97 Y=8410708.14, należącego do działek ewidencyjnych nr: 548, 1873 i 530. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 1144 przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.201202_2.0005.5986, o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 X=6007303.20 Y=8409706.32, do punktu D.201202_2.0005.5964, o współrzędnych X=6007243.07 Y=84097l7.87, należącego do działek ewidencyjnych nr: 1144, 1138 i 1139. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 1150 przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.201202_2.0005.5977, o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 8 X=6007350.27 Y=8409993.78, należącego do działek ewidencyjnych nr: 1150, 1149 i 1148 do punktu D.201202_2.0005.5992, o współrzędnych X=6007349.08 Y=8409998.64, należącego do działek ewidencyjnych nr: 1150, 1153/3 i 1152;

8) w województwie warmińsko-mazurskim:

a) w powiecie iławskim, w gminie Zalewo - miasta Zalewo przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Kupin, to jest działek ewidencyjnych nr: 62/1, 62/2, 64/1, 64/2, 65/9, 67/3, 150, 151, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, 153, 159/5, 159/6, 236/3, 263/4, 263/5, 263/6, 263/7, 263/8, 263/9, 269, 270/3, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/17, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 270/23, 270/24, 270/25, 270/26, 270/27, 270/28, 270/29, 270/30, 270/31, 270/32, 270/33, 270/34, 270/35, 270/36, 270/37, 270/38, 270/39, 270/40, 270/41, 270/42, 270/43, 270/44, 270/45, 270/46, 270/47, 270/48, 270/49, 270/50, 270/51, 270/52, 270/53, 270/54, 270/55, 270/56, 270/57, 270/58, 270/59, 270/60, 270/61, 270/62, 270/63, 270/64, 270/65, 270/66, 270/67, 270/68, 270/69, 270/70, 271/1, 271/3, 271/4, 272, 273/1, 273/2, 274, 275, 276/1, 276/2, 276/3, 277, 278, 279, 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 280/5, 281 i 282, o łącznej powierzchni 80,44 ha, z gminy Zalewo,

b) w powiecie olsztyńskim, w gminie Biskupiec - miasta Biskupiec przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Biskupiec Kolonia, o powierzchni 1045,95 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Rukławki, to jest działek ewidencyjnych nr: 59/1, 59/2, 60, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/14, 61/15, 61/16, 61/17, 61/18, 61/19, 62, 63, 64/1, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 65, 66, 67, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/9, 76/10, 76/11, 76/12, 76/13, 76/14, 76/15, 77/1, 78, 79, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 81/2, 81/6, 81/7, 81/9, 81/10, 81/11, 81/12, 81/13, 81/14, 81/15, 81/22, 81/23, 81/24, 81/25, 81/26, 81/27, 81/28, 81/29, 81/30, 81/31, 81/32, 81/33, 81/34, 81/35, 81/36, 81/37, 81/38, 81/39, 81/40, 81/41, 81/42, 81/43, 81/44, 83, 84, 85, 86, 87/2, 87/3, 87/9, 87/10, 87/11, 87/12, 87/13, 87/14, 87/15, 87/16, 87/17, 87/18, 87/19, 87/20, 87/21, 87/22, 87/23, 88, 89/2, 89/5, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 92/10, 92/11, 92/12, 92/13, 93/2, 93/3, 93/4, 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12, 94/13, 94/14, 94/15, 95/1, 95/2, 95/3, 95/5, 95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/10, 95/11, 95/12, 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 97, 98/2, 98/4, 98/6, 98/8, 98/9, 98/10, 98/11, 98/12, 99/4, 99/7, 99/8, 99/9, 99/10, 99/11, 99/12, 99/13, 99/14, 99/15, 99/16, 99/17, 99/18, 99/19, 99/20, 99/21, 99/22, 99/23, 99/24, 99/25, 99/26, 99/27, 99/28, 99/29, 100, 102, 104, 105, 106/1, 106/2, 108/1, 108/3, 109/1, 110, 111/2, 111/3, 111/10, 111/11, 111/12, 111/13, 111/14, 111/15, 111/16, 111/17, 111/18, 111/19, 111/20, 111/21, 111/22, 111/23, 111/24, 111/26, 111/28, 111/29, 112, 113, 114/2, 114/3, 114/4, 115, 116, 117/1, 117/2, 118, 119/2, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8, 119/9, 119/10, 119/11, 119/12, 119/13, 119/14, 119/15, 119/16, 119/18, 119/19, 119/20, 119/21, 119/22, 119/23, 119/24, 119/25, 119/26, 119/27, 119/28, 119/29, 119/30, 120, 121, 122/1, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 123, 124, 125,127/4, 131, 132, 133/2, 133/3, 133/16, 133/19, 133/20, 133/25, 133/26, 133/27, 133/33, 133/37, 133/44, 133/45, 133/46, 133/47, 133/48, 133/49, 133/50, 133/51, 133/52, 133/53, 133/54, 133/55, 133/56, 133/57, 133/58, 133/59, 133/60, 133/61, 133/62, 133/64, 133/65, 133/66, 133/67, 133/68, 133/69, 133/70, 133/71, 133/72, 133/73, 133/74, 133/75, 133/76, 133/77, 133/78, 133/79, 133/80, 133/81, 133/82, 133/83, 133/84, 133/85, 133/86, 133/87, 138/4, 138/8, 138/9, 138/10, 138/11, 138/14, 138/15, 138/16, 138/17, 138/18, 138/19, 138/20, 138/21, 138/22, 138/23, 138/24, 138/25, 138/26, 138/27, 138/28, 139/3, 139/4, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 139/10, 139/11, 139/12, 139/13, 139/14, 139/15, 139/16, 139/17, 214, 477, 478, 479/1, 479/2, 480, 481/1, 481/2, 482/1, 482/2, 483/1, 483/2, 484/1, 484/2, 485/1, 485/2, 486, 487, 488/2, 488/3, 488/4, 488/5, 488/6, 488/7, 488/8, 488/9, 488/10, 488/11, 507/1, 507/2, 507/3, 508/1, 508/2, 508/3, 509/1, 509/2, 509/3, 510, 511, 512, 513, 548, 549, 550, 551, 552, 588, 589, 590, 591, 609, 610, 611, 612, 613, 3225/10, 3225/11, 3225/12, 3226/4, 3226/5, 3227/1, 3227/2, 3227/3 i 3227/4, oraz części działek ewidencyjnych nr: 33/1 i 137, o łącznej powierzchni 205,26 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Rzeck, to jest działek ewidencyjnych nr: 27, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 37, 38, 39, 40, 41, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 46/1, 46/2, 47/4, 47/5, 48, 49, 50, 51, 52/2, 52/3, 52/4, 52/6, 52/8, 52/9, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 71/1, 71/2, 71/3, 72/2, 72/3, 73/1, 73/2, 74/5, 74/7, 74/8, 74/9, 74/10, 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74/17, 74/18, 74/19, 74/20, 74/21, 74/22, 74/23, 74/24, 74/25, 74/26, 74/27, 74/28, 74/29, 74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 74/35, 74/36, 74/37, 74/38, 74/39, 74/40, 74/41, 75/1, 75/2, 76 i 3227/7 oraz części działki ewidencyjnej nr 61/2, o łącznej powierzchni 213,64 ha, z gminy Biskupiec. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 33/1 przebiega od punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 7 o współrzędnych X=5970057.43 Y=7493812.91 do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 7 o współrzędnych X=5970039.98 Y=7493807.40. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 137 przebiega od punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 7 o współrzędnych X=5969731.27 Y=7494416.74 do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL 2000 strefa 7 o współrzędnych X=5969729.45 Y=7494422.42. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 61/2 przebiega od punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 7 o współrzędnych X=5968086.38 Y=7495122.25 do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 7 o współrzędnych X=5968087.00 Y=7495144.86;

9) w województwie wielkopolskim:

a) w powiecie konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi - miasta Kazimierz Biskupi obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Kazimierz Biskupi, o powierzchni 1993,62 ha, z gminy Kazimierz Biskupi,

b) w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Kobyla Góra - miasta Kobyla Góra obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Kobyla Góra, o powierzchni 932,00 ha, z gminy Kobyla Góra;

10) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Mielno - miasta Mielno przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Łazy, o powierzchni 746,08 ha, z gminy Mielno.