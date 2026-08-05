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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1058
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 sierpnia 2026 r.
w sprawie zwolnienia spółki Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z obowiązku wpłaty z zysku należnej za 2025 r.
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 1458) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-08-05
- Data wejścia w życie: 2026-08-06
- Data obowiązywania: 2026-08-06
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 2026 r. w sprawie zwolnienia spółki Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z obowiązku wpłaty z zysku należnej za 2025 r.
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Krakowa w województwie małopolskim
USTAWA z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym eUmowy do obsługi niektórych umów
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