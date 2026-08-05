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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1057

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 sierpnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2026 r. poz. 937 i 1003) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. poz. 1251, z 2004 r. poz. 1740 oraz z 2005 r. poz. 385) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Funkcjonariuszowi, któremu wydano w naturze umundurowanie reprezentacyjne oraz polowe, wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w pełnej wysokości.”,

b) uchyla się ust. 3;

2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [UMUNDUROWANIE, KTÓREGO WYDANIE FUNKCJONARIUSZOWI AGENCJI WYWIADU W NATURZE PO RAZ PIERWSZY POWODUJE ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI WYPŁACANEGO RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE O KWOTĘ STANOWIĄCĄ ROCZNY KOSZT TEGO UMUNDUROWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 3 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1057)

UMUNDUROWANIE, KTÓREGO WYDANIE FUNKCJONARIUSZOWI AGENCJI WYWIADU W NATURZE PO RAZ PIERWSZY POWODUJE ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI WYPŁACANEGO RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE O KWOTĘ STANOWIĄCĄ ROCZNY KOSZT TEGO UMUNDUROWANIA

1. Beret w kolorze ciemnogranatowym

2. Czapka zimowa futrzana

3. Czapka rogatywka z ciemnogranatowym otokiem

4. Mundur wyjściowy albo mundur wyjściowy damski ze spódnicą i spodniami wyjściowymi letnimi damskimi

5. Sznur galowy

6. Kurtka wiatrówka

7. Kurtka wyjściowa

8. Kurtka zimowa

9. Sweter

10. Koszulobluza męska z długimi rękawami w kolorze khaki albo koszulobluza damska z długimi rękawami w kolorze khaki

11. Koszulobluza męska z krótkimi rękawami w kolorze khaki albo koszulobluza damska z krótkimi rękawami w kolorze khaki

12. Koszula męska z długimi rękawami w kolorze białym albo koszula damska z długimi rękawami w kolorze białym

13. Krawat w kolorze khaki

14. Półbuty wyjściowe oraz trzewiki zimowe - botki dla funkcjonariusza mężczyzny

15. Półbuty wyjściowe damskie oraz kozaki dla funkcjonariusza kobiety

16. Szalik letni oraz szalik zimowy w kolorze khaki

17. Pasek skórzany do spodni albo spódnicy

18. Skarpety letnie oraz skarpety zimowe w kolorze czarnym

19. Rajstopy w kolorze cielistym

20. Oznaki

21. Spinki

22. Rękawiczki letnie oraz rękawiczki zimowe w kolorze czarnym

23. Teczka skórzana

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-05
  • Data wejścia w życie: 2026-08-20
  • Data obowiązywania: 2026-08-20
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