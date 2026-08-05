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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1057
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 sierpnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie
Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2026 r. poz. 937 i 1003) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 7:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Funkcjonariuszowi, któremu wydano w naturze umundurowanie reprezentacyjne oraz polowe, wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w pełnej wysokości.”,
b) uchyla się ust. 3;
2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 3 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1057)
UMUNDUROWANIE, KTÓREGO WYDANIE FUNKCJONARIUSZOWI AGENCJI WYWIADU W NATURZE PO RAZ PIERWSZY POWODUJE ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI WYPŁACANEGO RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE O KWOTĘ STANOWIĄCĄ ROCZNY KOSZT TEGO UMUNDUROWANIA
1. Beret w kolorze ciemnogranatowym
2. Czapka zimowa futrzana
3. Czapka rogatywka z ciemnogranatowym otokiem
4. Mundur wyjściowy albo mundur wyjściowy damski ze spódnicą i spodniami wyjściowymi letnimi damskimi
5. Sznur galowy
6. Kurtka wiatrówka
7. Kurtka wyjściowa
8. Kurtka zimowa
9. Sweter
10. Koszulobluza męska z długimi rękawami w kolorze khaki albo koszulobluza damska z długimi rękawami w kolorze khaki
11. Koszulobluza męska z krótkimi rękawami w kolorze khaki albo koszulobluza damska z krótkimi rękawami w kolorze khaki
12. Koszula męska z długimi rękawami w kolorze białym albo koszula damska z długimi rękawami w kolorze białym
13. Krawat w kolorze khaki
14. Półbuty wyjściowe oraz trzewiki zimowe - botki dla funkcjonariusza mężczyzny
15. Półbuty wyjściowe damskie oraz kozaki dla funkcjonariusza kobiety
16. Szalik letni oraz szalik zimowy w kolorze khaki
17. Pasek skórzany do spodni albo spódnicy
18. Skarpety letnie oraz skarpety zimowe w kolorze czarnym
19. Rajstopy w kolorze cielistym
20. Oznaki
21. Spinki
22. Rękawiczki letnie oraz rękawiczki zimowe w kolorze czarnym
23. Teczka skórzana
- Data ogłoszenia: 2026-08-05
- Data wejścia w życie: 2026-08-20
- Data obowiązywania: 2026-08-20
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