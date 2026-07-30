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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1021
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 29 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia
Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
„§ 12a. 1. Prezes Funduszu sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia:
1) roczną informację o planowanych wydatkach Funduszu na kolejne cztery lata, w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego pierwszy rok, którego informacja dotyczy, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) informację o poniesionych wydatkach Funduszu za pierwszy kwartał w terminie do dnia 30 kwietnia, a następnie narastająco za kolejne miesiące roku w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają dane o wydatkach Funduszu i przepływach finansowych między Funduszem i podmiotami, o których mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.3)).
3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2, informacja, o której mowa w ust. 1:
1) pkt 1, jest każdorazowo aktualizowana w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia zmiany, przy czym aktualizacji dokonuje się do dnia uchwalenia ustawy budżetowej na pierwszy rok, którego informacja dotyczy;
2) pkt 2, za grudzień jest aktualizowana w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.
4. Aktualizacje, o których mowa w ust. 3, Prezes Funduszu sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
5. Przepisy § 8 i § 10 stosuje się odpowiednio.”;
2) dodaje się załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Drop
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203, 791, 972, 986 i 1007.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 29 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 1021)
Załącznik nr 1
WZÓR - ROCZNA INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Załącznik nr 2
WZÓR - INFORMACJA O PONIESIONYCH WYDATKACH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NARASTAJĄCO
- Data ogłoszenia: 2026-07-30
- Data wejścia w życie: 2026-07-31
- Data obowiązywania: 2026-07-31
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