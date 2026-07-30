§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2025 r. poz. 139) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Prezes Funduszu sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia:

1) roczną informację o planowanych wydatkach Funduszu na kolejne cztery lata, w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego pierwszy rok, którego informacja dotyczy, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) informację o poniesionych wydatkach Funduszu za pierwszy kwartał w terminie do dnia 30 kwietnia, a następnie narastająco za kolejne miesiące roku w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają dane o wydatkach Funduszu i przepływach finansowych między Funduszem i podmiotami, o których mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.3)).

3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2, informacja, o której mowa w ust. 1:

1) pkt 1, jest każdorazowo aktualizowana w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia zmiany, przy czym aktualizacji dokonuje się do dnia uchwalenia ustawy budżetowej na pierwszy rok, którego informacja dotyczy;

2) pkt 2, za grudzień jest aktualizowana w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

4. Aktualizacje, o których mowa w ust. 3, Prezes Funduszu sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

5. Przepisy § 8 i § 10 stosuje się odpowiednio.”;

2) dodaje się załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.