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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1060

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 31 lipca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129 oraz z 2025 r. poz. 1709) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego (Dz. U. poz. 757) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia ust. 4 „Świadectwo oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia ust. 4 „Informacja o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie weryfikacyjnej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2027 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Czerniak

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

Załącznik 1. [ŚWIADECTWO OCENY WERYFIKACYJNEJ SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 31 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 1060)

Załącznik nr 1

ŚWIADECTWO OCENY WERYFIKACYJNEJ SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA

infoRgrafika

Załącznik 2. [INFORMACJA O DYSKWALIFIKACJI SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA PO OCENIE WERYFIKACYJNEJ]

Załącznik nr 2

INFORMACJA O DYSKWALIFIKACJI SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA PO OCENIE WERYFIKACYJNEJ

infoRgrafika


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-06
  • Data wejścia w życie: 2027-02-01
  • Data obowiązywania: 2027-02-01
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