REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1060
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 31 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego
Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129 oraz z 2025 r. poz. 1709) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia ust. 4 „Świadectwo oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia ust. 4 „Informacja o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie weryfikacyjnej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Czerniak
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 31 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 1060)
Załącznik nr 1
ŚWIADECTWO OCENY WERYFIKACYJNEJ SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA
Załącznik nr 2
INFORMACJA O DYSKWALIFIKACJI SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA PO OCENIE WERYFIKACYJNEJ
- Data ogłoszenia: 2026-08-06
- Data wejścia w życie: 2027-02-01
- Data obowiązywania: 2027-02-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 2026 r. w sprawie zwolnienia spółki Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z obowiązku wpłaty z zysku należnej za 2025 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 4 sierpnia 2026 r. w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie
REKLAMA