Art. 1.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820, 904 i 982) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z aktywnością uczniów w Internecie.”;

2) w art. 68 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, w tym promujące higienę cyfrową oraz przeciwdziałające uzależnieniom;”;

3) w art. 98 w ust. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) warunki albo zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku, podczas pobytu na terenie szkoły w związku z realizacją zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz podczas zajęć edukacyjnych organizowanych poza terenem szkoły, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 98a ust. 2, a także warunki korzystania przez uczniów z tych telefonów i urządzeń podczas wycieczek organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8, z tym że statut szkoły może określić dodatkowo przypadki, w których korzystanie przez uczniów z tych telefonów i urządzeń podczas wycieczek jest zakazane, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 98a ust. 2 - w przypadku szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego i szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne;”;

4) po art. 98 dodaje się art. 98a-98d w brzmieniu:

„Art. 98a. 1. W szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zakazane jest korzystanie przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku, podczas pobytu uczniów na terenie szkoły w związku z realizacją zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz podczas zajęć edukacyjnych organizowanych poza terenem szkoły.

2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, w przypadku gdy:

1) nauczyciel wyrazi zgodę na korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego porozumiewanie się na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku, jeżeli korzystanie z tego telefonu lub urządzenia służy realizacji programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych, sprawdzeniu wiedzy uczniów lub zapewnieniu kontaktu ucznia z rodzicami w sytuacji nagłej;

2) dyrektor szkoły, na wniosek ucznia albo rodzica niepełnoletniego ucznia, wyrazi zgodę, aby uczeń ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby wymagające korzystania z odpowiedniego sprzętu specjalistycznego lub aplikacji mobilnej służącej do monitorowania stanu zdrowia mógł korzystać z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego porozumiewanie się na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku, podczas pobytu na terenie szkoły w związku z realizacją zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz podczas zajęć edukacyjnych organizowanych poza terenem szkoły, z tym że odmowa wyrażenia zgody zawiera pisemne uzasadnienie;

3) wystąpi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły lub uczestniczących w zajęciach edukacyjnych organizowanych poza terenem szkoły, lub mienia tych osób, lub mienia szkoły.

3. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się także podczas wycieczek organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8. Statut szkoły określa warunki korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku, podczas wycieczek organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8, z tym że statut szkoły może określić dodatkowo przypadki, w których korzystanie przez uczniów z tych telefonów i urządzeń podczas tych wycieczek jest zakazane, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w ust. 2.

4. Jeżeli w szkole artystycznej jest realizowane kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, przepisy ust. 1-3 stosuje się do uczniów klas tej szkoły realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Art. 98b. 1. Dyrektor szkoły może, za zgodą rady pedagogicznej i rady rodziców oraz po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, zorganizować miejsce lub miejsca przechowywania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku, w tym w miejscach prowadzenia zajęć edukacyjnych, oraz określić szczegółowe zasady odkładania tych telefonów i urządzeń do miejsca lub miejsc przechowywania i odbierania ich z tego miejsca lub tych miejsc.

2. Jeżeli w szkole zorganizowano miejsce lub miejsca przechowywania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku zgodnie z ust. 1, uczeń ma obowiązek przestrzegać szczegółowych zasad, o których mowa w ust. 1.

3. Miejsce lub miejsca przechowywania, o których mowa w ust. 1, są zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechowywania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku, a także zapewniający ochronę prawa ucznia do prywatności, w szczególności w zakresie uniemożliwienia przeglądania zawartości tych telefonów i urządzeń przez osoby nieuprawnione.

4. Jeżeli uczeń nie przestrzega szczegółowych zasad, o których mowa w ust. 1, nauczyciel nakazuje uczniowi odłożenie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego porozumiewanie się na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku do miejsca przechowywania, o którym mowa w ust. 1.

Art. 98c. W przypadku gdy w szkole zorganizowano internat, statut tej szkoły określa warunki korzystania przez uczniów w internacie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku, z tym że statut szkoły może określić dodatkowo przypadki, w których korzystanie przez uczniów w internacie z tych telefonów i urządzeń jest zakazane, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 98a ust. 2.

Art. 98d. 1. W przypadku naruszenia warunków lub zakazów, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 17a, art. 98a, art. 98b ust. 1 lub art. 98c, lub niewykonania nakazu, o którym mowa w art. 98b ust. 4, wobec ucznia stosuje się:

1) działania wychowawcze służące kształtowaniu postaw i właściwego zachowania ucznia lub

2) kary, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 19.

2. Rodzice niepełnoletniego ucznia współpracują ze szkołą w zakresie przestrzegania przez ucznia warunków lub zakazów, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 17a, art. 98a, art. 98b ust. 1 lub art. 98c, a także kształtowania postaw w zakresie higieny cyfrowej oraz odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z Internetu.”;

5) w art. 99 uchyla się pkt 4;

6) po art. 102 dodaje się art. 102a w brzmieniu:

„Art. 102a. 1. W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zakazane jest wnoszenie i korzystanie przez dzieci z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku, podczas pobytu dzieci na terenie przedszkola, szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny, oraz innej formy wychowania przedszkolnego w związku z realizacją zajęć nauczania, wychowania i opieki, a także podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny, i innej formy wychowania przedszkolnego. Przepis art. 98a ust. 2 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

2. Przedszkole i szkoła, w której zorganizowano oddział przedszkolny, może określić dodatkowo w statucie warunki albo zakaz korzystania przez dzieci z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku podczas wycieczek organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych form wychowania przedszkolnego.

4. Rodzice dziecka współpracują z przedszkolem, szkołą, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formą wychowania przedszkolnego w zakresie przestrzegania przez dziecko zakazu, o którym mowa w ust. 1, oraz warunków albo zakazu, określonych zgodnie z ust. 2 i 3, a także kształtowania postaw w zakresie higieny cyfrowej oraz odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z Internetu.”;

7) w art. 172 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) warunki albo zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku, podczas pobytu na terenie szkoły w związku z realizacją zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz podczas zajęć edukacyjnych organizowanych poza terenem szkoły, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 98a ust. 2, a także warunki korzystania przez uczniów z tych telefonów i urządzeń podczas wycieczek szkolnych, z tym że statut szkoły może określić dodatkowo przypadki, w których korzystanie przez uczniów z tych telefonów i urządzeń podczas wycieczek szkolnych jest zakazane, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 98a ust. 2 - w przypadku niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego i szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne;”;

8) w art. 173 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Przepisy art. 98a-98d stosuje się odpowiednio do szkół niepublicznych, z tym że w szkołach niepublicznych, w których nie działa rada rodziców lub samorząd uczniowski, warunek uzyskania zgody rady rodziców oraz opinii samorządu uczniowskiego uznaje się za spełniony, gdy tę zgodę lub opinię wyrażą wskazane w statucie szkoły niepublicznej organy reprezentujące odpowiednio rodziców uczniów lub uczniów tej szkoły.

5. Przepisy art. 102a stosuje się odpowiednio do przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.”.