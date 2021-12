Pieniądze dla firm – czy musi być tak drogo?

Każdy dyrektor finansowy, księgowa, czy właściciel firmy stara się optymalizować koszty obsługi finansowania działalności firmy. Chodzi nie tylko o sam koszt kapitału, a więc cenę kredytu, leasingu, czy faktoringu, ale także o pracę, którą należy wykonać, aby uzyskać finansowanie i je obsłużyć. W wielu przypadkach uzyskanie środków wiąże się z dużym nakładem tak nielubianej „papierkowej roboty”. Podpowiadamy, co można zautomatyzować, żeby odciążyć pracowników księgowości.

W przypadku firm sprzedających z odroczonym terminem płatności, korzystną formą finansowania zewnętrznego jest faktoring. Decydując się na to rozwiązanie, firma nie musi czekać na gotówkę do terminu płatności wskazanego na fakturze, czy nawet dłużej, bo klienci często spóźniają się z zapłatą. Pieniądze z faktoringu dostępne są także dla firm działających na rynku od niedawna lub znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej i nie mających zabezpieczeń wymaganych na przykład przez banki. Faktoringiem mogą się również finansować firmy, które współpracują z setkami różnych kontrahentów, często ich zmieniają, a miesięcznie wystawiają ponad tysiąc faktur.

Jak to działa?

Wyobraźmy sobie rozwijająca się firmę, która niemal co tydzień podpisuje kilkadziesiąt umów z nowymi odbiorcami i wystawia tysiące faktur, często na stosunkowo niskie kwoty (kilkaset złotych). Taka firma do niedawna miała problem z uzyskaniem finansowania w formie tradycyjnego faktoringu. Przede wszystkim, zgłaszanie faktur było bardzo pracochłonne, wymagało skanowania poszczególnych dokumentów i wysyłania ich do faktora. A i tak można było uzyskać finansowanie jedynie faktur wystawionych największym kontrahentom, nie zaś wszystkim. Sytuacja zmieniła się wraz z wprowadzeniem na rynek nowego rozwiązania Bibby Financial Services: faktoringu masowego. Dzięki temu z faktoringu mogą korzystać firmy, które mają setki odbiorców i wystawiają tysiące faktur.

Bibby Financial Services to niezależna firma faktoringowa działająca na polskim rynku od 20 lat. Faktoring masowy od Bibby Financial Services opiera się na automatycznej analizie i obsłudze dużej ilości danych. I to całkowicie bezdokumentowo! Koniec z „papierkową robotą”!

Firma przekazuje swoje faktury przy pomocy jednego pliku, wygenerowanego z systemu księgowego, wprost do faktora. Nie są potrzebne kopie faktur ani dokumenty WZ. Zautomatyzowany został również proces zawiadamiania o cesji wierzytelności na rzecz firmy faktoringowej. Nie trzeba już tworzyć stanowiska tylko do obsługi relacji z faktorem. To, co kiedyś zajmowało całe dnie pracy, teraz dzieje się w ciągu 2-3 godzin, raz na tydzień. To wielka oszczędność czasu i pieniędzy.

Koło zamachowe rozwoju

W powszechnej opinii faktoring jest narzędziem zabezpieczającym płynność, a większość firm korzysta z niego, kiedy inne formy finansowania kapitału obrotowego okazują się trudnodostępne.

- Obserwując od lat przedsiębiorców z różnych branż, zauważamy, że faktoring sprawdza się również w finansowaniu rozwoju. Jest zatem dobrym rozwiązaniem dla firm, które planują inwestycje, bo dzięki niemu zatory płatnicze nie zniweczą ich działań – wyjaśnia Tomasz Rodak, dyrektor sprzedaży w firmie faktoringowej Bibby Financial Services.

Dzięki gotówce uzyskanej z faktoringu, firma może wygrać walkę konkurencyjną udzielając nowym klientom dłuższych terminów płatności lub wynegocjować u dostawców lepsze warunki. Zaliczki faktoringowe są przewidywalne (w odróżnieniu od wielu kontrahentów) i pozwalają zaplanować wszelkie inwestycje.

Faktoring w firmie, która ma setki odbiorców

- Jeden z naszych klientów, firma z branży spedycyjnej, w ciągu półtora roku korzystania z faktoringu urosła pięciokrotnie – obecnie wypłacamy finansowanie 10 razy większe niż na początku współpracy. Dlaczego? Bo w tym czasie firma zwiększyła sprzedaż i liczbę odbiorców zgłaszanych do faktoringu. Tak duże wzrosty były możliwe dzięki faktoringowi masowemu, który pozwala finansować tysiące faktur i setki odbiorców miesięcznie – mówi Tomasz Rodak z Bibby Financial Services.

Co daje automatyzacja pracy w księgowości?

Automatyzacja pracy to czysta oszczędność: czasu pracowników (którzy dzięki temu mogą robić inne, ważniejsze rzeczy) i pieniędzy (bo nie trzeba zatrudniać więcej osób). Jeśli automatyzacja obejmuje tzw. „papierkową robotę”, której nikt nie lubi, dodatkowo przyczynia się do poprawy nastrojów w zespole księgowym. Mniej frustracji i wyzwania ciekawsze niż skanowanie faktur, to bardziej zmotywowani pracownicy. Dlatego automatyzacja w faktoringu przyczynia się do obniżenia kosztów obsługi finansowania.

Czy zatem obsługa finansowania musi być tak droga? Nie! Pod warunkiem, że firma korzysta z faktoringu masowego.