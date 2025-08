ZUS: Ważne zmiany w emeryturach od 1 sierpnia 2025. To dobry miesiąc seniorów!

Sierpień 2025 roku przynosi różne zmiany w świadczeniach emerytalnych - niektóre z nich to działania planowanie, inne to trwające procesy. ZUS informuje o siedmiu zmianach, które mają ułatwić życie seniorom - od nowych zasad wypłat emerytur, aż po projekty ustaw zwiększające realne dochody emerytów. Każda z tych zmian może znacząco wpłynąć na budżet seniorów. Sprawdź, co się zmienia od 1 sierpnia 2025 i jak to może Cię dotyczyć.