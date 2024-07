Infor.pl - Finance Talks. Letter of apology

Dodatkowa nagroda jubileuszowa dla nauczycieli w wysokości 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu 45 lat. Najwyższa nagroda to 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu 40 lat. Od kiedy?

Dodatkowa nagroda jubileuszowa dla nauczycieli w wysokości 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu 45 lat. Najwyższa nagroda to 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu 40 lat. Od kiedy? Wiele wskazuje na to, że świadczenie może być podniesione, ponieważ powołano specjalny Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zespół będzie prowadził prace m.in. nad wynagrodzeniami i nagrodami dla nauczycieli.