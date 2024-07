Infor.pl Finance Talks - Less formal phrases 2

2520 zł dodatku dopełniającego do renty socjalnej, ale nie dla wszystkich

Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Zakłada on wypłatę dodatku dopełniającego osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Od kiedy będzie przysługiwał nowy dodatek?