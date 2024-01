Niedawno poznaliśmy oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego o średniej inflacji w 2023 roku i średniorocznej inflacji konsumenckiej 2023. To dwa z trzech parametrów decydujących o tym, ile oficjalnie wyniesie wskaźnik waloryzacji rent i emerytur od 1 stycznia 2024 roku. Do kompletu, by poprawnie ustalić wskaźnik rocznej waloryzacji świadczeń potrzeba jeszcze danych o przeciętnym wynagrodzeniu, ale te GUS poda dopiero w lutym.