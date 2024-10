Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [15.10.2024] – Oglądaj na żywo!

Prawo do renty wdowiej przysługuje pod warunkiem pozostawania we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka. Wspólność małżeńska oznacza rzeczywisty związek łączący małżeństwo. Co zatem w przypadku gdy została orzeczona separacja? Czy będzie możliwość pobierania renty wdowiej?