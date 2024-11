Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [22.11.2024] – Oglądaj na żywo!

Od 1 stycznia 2025 r. nie wyrzucisz do śmieci odzieży (koszula, kurtka, spodnie). Ale i obrusa, firanki, zasłony, koca, narzuty, prześcieradła

Od 1 stycznia 2025 r. nie możesz wyrzucić do śmieci tekstyliów. Muszą trafić do PSZOK. Musisz je tam zawieźć. To wymóg prawa unijnego.