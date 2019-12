To warto wiedzieć. PPK w pytaniach i odpowiedziach

1 Czy mam zapisać do PPK osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym?

Tak. Należy je zapisać do PPK, ale nie trzeba odprowadzać na ich rzecz żadnych wpłat.

2 Co muszę zrobić, jeśli pracownik zmienił pracę? Muszę to komuś zgłosić?

Tak. Pracodawca powinien poinformować instytucję zarządzającą PPK o tym, że przestał zatrudniać pracownika, co ułatwi prowadzenie Planu. Niezależnie od tego po upływie trzech miesięcy od podjęcia nowej pracy pracownik (pod warunkiem, że nie ukończył 55 lat) zostanie zapisany do PPK organizowanego przez nowego pracodawcę. Sam musi zadbać o to, by w nowej firmie poinformować, że oszczędza w ramach PPK i przekazać informację, jaka instytucja finansowa prowadzi jego rachunek. Wtedy nowy pracodawca "przepisze" pracownika z dawnego do nowego PPK, istniejącego w obecnym zakładzie pracy. Za przepisaniem pójdzie transfer pieniędzy. Wszystkie formalności przeprowadza nowy pracodawca, a uczestnik PPK z tytułu transferu nie ponosi żadnych opłat.



3 Czy przyjmując nowego pracownika muszę go zapisać do PPK?

Tak, ale nie od razu. Nowego pracownika pracodawca zgłasza do PPK po trzech miesiącach od zatrudnienia (do 10. dnia kolejnego miesiąca).

4 Zatrudniam na umowę zlecenia osobę, która ma już umowę o pracę w innej firmie. Czy mam za nią odprowadzać wpłaty do PPK?

Nie. Jeśli ta osoba zarabia u innego pracodawcy co najmniej najniższą pensję krajową, to zleceniodawca nie odprowadza za nią składek na ubezpieczenia społeczne, a zatem i nie wpłaca na PPK.

5 Czy powinienem zapisać do PPK osobę przebywające na dłuższym zwolnieniu lekarskim?

Tak. Wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy nie stanowią jednak podstawy do naliczania wpłat do PPK. To oznacza, że nie trzeba dokonywać wpłat do PPK w imieniu i na rzecz osób, które są "na chorobowym".

6 Zatrudniam pracowników z Ukrainy. Mam ich zapisać do PPK?

Tak. Ustawa o PPK dotyczy wszystkich legalnie pracujących cudzoziemców. Tak jak Polaków, obejmują ich obligatoryjne i automatyczne zapisy do PPK. Jeśli cudzoziemcy nie chcą uczestniczyć w PPK, muszą złożyć deklarację o rezygnacji, podobnie jak obywatele Polski.

7 Pracownik ma trzy lata do emerytury, czy mam go zapisać do PPK?

Tak. Ale tylko na jego życzenie. Osoby, które ukończyły 55 lat, a nie mają jeszcze 70 lat, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek, nie są zapisywane obligatoryjnie.

8 Czy przy obliczaniu wpłat do PPK muszę uwzględniać diety z tytułu podróży służbowych wypłacane pracownikom?

Nie. Diety nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zatem nie są uwzględniane przy wpłatach od PPK. Jeżeli jednak pracodawca wypłaca pracownikom diety wyższe niż określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 roku, jest zobowiązany doliczyć kwotę przekroczenia do wynagrodzenia pracownika, odprowadzić od nich składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a w konsekwencji naliczyć także wpłaty do PPK.