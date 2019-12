Tyle może zyskać pracownik

W myśl ustawy o PPK pracownicy mają odkładać co miesiąc 2 proc. swojej pensji brutto, a więc przeciętnie kilkadziesiąt złotych. Mogą obniżyć wpłaty do 0,5 proc., jeśli zarabiają mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia, a więc poniżej 2700 zł brutto.

Jednocześnie pracodawcy mają na rzecz pracowników odprowadzać do PPK minimum 1,5 proc. ich pensji, finansując te wpłaty z własnej kieszeni. Co roku pracownicy będą też dostawać dopłaty od państwa w wysokości 240 zł, czyli 20 zł w przeliczeniu na miesiąc.



Co to w praktyce oznacza? Pracownik zarabiający średnią krajową, a więc 5000 zł brutto, odkłada w PPK ze swojej pensji 100 zł miesięcznie (2 proc. pensji brutto). Pracodawca dokłada mu w tym czasie 75 zł (1,5 proc.), a od państwa dostaje, w przeliczeniu na miesiąc, kolejne 20 zł (wypłacane jako premia roczna). Co roku więc, inwestując 1200 zł z własnych pieniędzy, gromadzi się na koncie 2340 zł. Plus 250 zł premii, którą dostaje od państwa "na dzień dobry" w pierwszym roku oszczędzania.

W przypadku zarabiających poniżej średniej krajowej, a to około dwóch trzecich pracowników w Polsce, proporcje są jeszcze korzystniejsze. Taki system ma zachęcić pracowników do oszczędzania.

Co ważne, pieniądze można wypłacić w każdej chwili. Wiąże się to wprawdzie m.in. z utratą dopłat od państwa (czyli 240 zł rocznie i 250 zł premii powitalnej) i koniecznością zapłaty podatku od zysków z oszczędzania, ale przeciętny pracownik i tak otrzyma na rękę ponad połowę więcej pieniędzy niż sam wpłacił na rachunek w PPK. Jeśli zaś wytrwa i będzie oszczędzać do 60. roku życia, nie straci państwowych dopłat.

Pieniądze są jego własnością i podlegają dziedziczeniu. W szczególnych sytuacjach, jak choroba pracownika albo kogoś z jego rodziny, jedną czwartą oszczędności można bez żadnych obciążeń podjąć na żądanie. Można też je pożyczyć - wypłacić jednorazowo całe oszczędności, pod warunkiem że przeznaczy się je na zakup domu lub mieszkanie bądź kredyt mieszkaniowy.

Czas na spłatę nieoprocentowanej pożyczki, udzielonej niejako samemu sobie, to aż 15 lat. Pieniądze wracają na konto pracownika i wciąż należą do niego. Sam decyduje, kiedy i na jakich warunkach podjąć je ponownie.

PENSJA PRACOWNIKA WPŁATA EFEKTY DLA PRACOWNIKA brutto netto pracownika od pracodawcy (1,5%) i od państwa (20 zł) pensja netto mniej wobec pensji bez PPK (wpłata pracownika i podatek od wpłaty pracodawcy) kwota odłożona na rachunku pracownika wpłata pracownika w wysokości 0,5% jego pensji 2 250 zł 1 634 zł 11 zł 54 zł 1 616 zł 17 zł 65 zł 2 300 zł 1 669 zł 12 zł 55 zł 1 651 zł 18 zł 65 zł 2 400 zł 1 739 zł 12 zł 56 zł 1 720 zł 18 zł 68 zł 2 500 zł 1 808 zł 13 zł 58 zł 1 789 zł 19 zł 70 zł 2 600 zł 1 878 zł 13 zł 59 zł 1 858 zł 20 zł 72 zł wpłata pracownika w wysokości 2% jego pensji 2 800 zł 2 018 zł 56 zł 62 zł 1 954 zł 63 zł 118 zł 3 000 zł 2 157 zł 60 zł 65 zł 2 089 zł 68 zł 125 zł 3 200 zł 2 296 zł 64 zł 68 zł 2 223 zł 72 zł 132 zł 3 400 zł 2 436 zł 68 zł 71 zł 2 359 zł 77 zł 139 zł 3 600 zł 2 575 zł 72 zł 74 zł 2 493 zł 81 zł 146 zł 3 800 zł 2 714 zł 76 zł 77 zł 2 628 zł 86 zł 153 zł 4 000 zł 2 854 zł 80 zł 80 zł 2 763 zł 90 zł 160 zł 4 200 zł 2 993 zł 84 zł 83 zł 2 898 zł 95 zł 167 zł 4 400 zł 3 132 zł 88 zł 86 zł 3 032 zł 99 zł 174 zł 4 600 zł 3 272 zł 92 zł 89 zł 3 168 zł 104 zł 181 zł 4 800 zł 3 411 zł 96 zł 92 zł 3 302 zł 108 zł 188 zł 5 000 zł 3 550 zł 100 zł 95 zł 3 437 zł 113 zł 195 zł

Do obliczenia podatku, który pracownik będzie musiał uiścić od wpłaty pracodawcy, przyjęto 17-proc. stawkę. Wyliczenia mają charakter poglądowy, a faktyczne wartości są uzależnione od sytuacji konkretnego pracownika. Kwoty zostały zaokrąglone do pełnej złotówki.