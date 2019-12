Jaka korzyść dla pracodawców

Z opracowanego przez Work Service raportu "Barometr rynku pracy XII" wynika, że prawie 60 proc. pracowników oczekuje w najbliższym czasie podwyżki. Jednak pracodawców, którzy planują ją wypłacić, jest tylko 15 proc. Sprzeczność nie do pogodzenia? Niekoniecznie. Formą podwyżki mogą być przekazywane przez pracodawców wyższe wpłaty do PPK. Nie są to wprawdzie pieniądze wypłacane na rękę, ale zaletą jest to, że można je podjąć w każdej chwili.

Ustawa o PPK daje pracodawcom szerokie pole do popisu. Ustawowe minimum odprowadzanej na rzecz pracowników wpłaty to 1,5 proc., ale może ona wynieść także 4 proc. Przekazywane na rzecz pracowników dodatkowe wpłaty mogą być dla pracodawców tym instrumentem, który uchroni ich przed dramatyczną wizją, że zostaną bez rąk do pracy. Dla pracowników zaś będą benefitem ważniejszym niż wszystkie inne.



Co więcej, pracodawca nie musi być równie "łaskawy" dla wszystkich zatrudnionych. Może różnicować wysokość wpłat do PPK w zależności od stażu, dokonań i kompetencji swoich pracowników. To jeszcze jeden instrument, dzięki któremu może wyciągać z obowiązku wprowadzenia PPK własne korzyści i zyskać atrakcyjność na rynku pracy.

Uwaga! Wpłaty do PPK na rzecz pracowników nie rodzą dodatkowych kosztów dla pracodawców. Nie są wliczane do podstawy składek na ubezpieczenia społeczne. Co więcej, kwotę wpłat można wpisać w koszty uzyskania przychodu przedsiębiorstwa.