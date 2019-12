Najważniejsza jest wiarygodność i oferowane wsparcie

Po pierwszym etapie wdrażania PPK, który objął największych pracodawców, Grupa PZU stała się jednym z rynkowych liderów. Czym przekonujecie do siebie klientów? Na co stawiacie?

Na kompleksową pomoc i wsparcie. Zdajemy sobie sprawę, że zmiany związane z wprowadzeniem PPK oznaczają dla pracodawców wiele nowych obowiązków. Dlatego chcemy ich maksymalnie odciążyć.

W jaki sposób?

Przykładem jest nasz internetowy serwis e-PPK służący pracodawcom do zawierania umów o prowadzenie i zarządzanie PPK, a przede wszystkim do bieżącej obsługi planów. Sama rejestracja w serwisie zajmuje kilka minut, a obsługa PPK, np. przekazywanie list wpłat pracowników czy ich dyspozycji, sprowadza się do przeciągania plików na komputerowym ekranie. Prościej już chyba nie można. Dzięki e-PPK pracodawcy, których obowiązek wprowadzenia PPK obejmie od nowego roku, już mogą podpisywać umowy o zarządzanie, które zostaną ostatecznie zawarte po 1 stycznia. Nie muszą nawet ruszać się zza biurka.



Nie każdemu wystarczy internetowy kontakt…

Dlatego do dyspozycji klientów, korporacyjnych i indywidualnych, oddajemy prawie 3000 doradców w całym kraju. Wystarczy zadzwonić albo przyjść do któregoś z oddziałów, których mamy ponad 400. Jesteśmy też gotowi przyjechać na spotkanie z pracodawcą czy pracownikami, służyć pomocą czy informacją.

Dzięki takiej obsłudze podpisaliście już ponad 1000 umów o zarządzanie PPK?

Liczy się też renoma i wiarygodność. Jako PZU cieszymy się największą wiarygodnością wśród polskich spółek, mierzoną oceną ratingową przyznaną nam przez międzynarodową agencję S&P. A według sondaży właśnie wiarygodność jest dla pracodawców i pracowników jedynym z podstawowych kryteriów przy wyborze instytucji zarządzającej PPK. I słusznie. Powierzając komuś swoje pieniądze, trzeba działać z rozmysłem i sprawdzić jego doświadczenie.

W myśl ustawy o PPK instytucje zarządzające PPK muszą mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie i kapitał własny w wysokości przynajmniej 25 mln zł…

Dla porównania: TFI PZU, które oferuje prowadzenie PPK, ma ponad 20-letnie doświadczenie i prawie 160 mln zł kapitału własnego, czyli ponad sześć razy więcej niż ustawowe minimum. Nasze fundusze dłużne i oszczędnościowe osiągają rekordowe wyniki. Sukcesami może się też pochwalić PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord, którego stopa wzrostu od początku roku wynosi prawie 7 proc.

Te doświadczenia będą przydatne w zarządzaniu PPK?

Nie tylko te. PZU jest też potentatem na rynku pracowniczych programów emerytalnych - zarządza prawie połową aktywów zgromadzonych w PPE. Te kompetencje w zarządzaniu produktami emerytalnymi będą miały w kontekście PPK niebagatelne znaczenie.