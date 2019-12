Infor.pl > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA PPK > Uważaj, żeby nie narazić się na surowe kary

Uważaj, żeby nie narazić się na surowe kary

Pracownicze plany kapitałowe to dla pracodawców nie tylko obowiązki, lecz także koszty związane z odprowadzaniem wpłat na rzecz pracowników. Dlatego mogą rodzić pokusę, by zniechęcać pracowników do udziału w programie. To się jednak nie opłaca. Grozi monstrualnymi karami.