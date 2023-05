QUIZ Gesty, symbole i hasła PRL. Komplet punktów tylko dla prawdziwych znawców!

QUIZ Te sklepy w PRL znał każdy. Ale czy zdobędziesz komplet punktów?

Sklepy w PRL. Pewex czy Baltona to coś dla obywateli PRL niezwykle istotnego, były częścią jakże kolorowej i wymarzonej rzeczywistości. Oczywiście, aby wejść do tego „sezamu” i wyjść z czymś pod pachą należało mieć twardą walutę lub bony. Marzenia o wizycie w Peweksie, po Donalda pobudzały mocno wyobraźnię najmłodszych, tak samo jak ich mam po markowe kosmetyki, pończochy czy peruki a tatusiów po dobry koniaczek lub papierosy. Nastolatki zaś marzyły o walkmanach i prawdziwych jeansach z Baltony. Pamiętacie, co jeszcze było do nabycia w tych dewizowych sklepach? Niezależnie od stanu waszej pamięci zapraszamy do naszego dewizowego quizu 