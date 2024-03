QUIZ o starożytności. 10/10 dla znawców historii, kultury i sztuki!

Starożytność to wspaniała epoka, do której warto wracać. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego jak wiele dawnych myśli i wynalazków przetrwało aż do naszych czasów. Co wiesz o antycznej Grecji, Egipcie, Rzymie i innych krainach? Sprawdź to w naszym teście!

QUIZ Stare polskie banknoty. Pokazujemy zdjęcia, ukrywamy nominał. Odgadniesz?

Od denominacji złotego minęło już prawie 30 lat! Pamiętasz, jakie nominały miały stare polskie banknoty?

QUIZ Zapomniane zawody. Dasz radę zdobyć połowę punktów?

Zdun, rymarz, bartnik, zecer. Znasz te zawody? Spróbuj rozwiązać quiz bez podpowiedzi.

QUIZ Słynne kobiety. Zgadniesz, o kim mowa? Wypada mieć przynajmniej 8/10

Dzień Kobiet 2024. Te nazwiska wypada znać, oto kobiety, które zapisały się w historii. Rozwiąż quiz i sprawdź, czy rozpoznasz je wszystkie.

QUIZ 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. Na te pytania wypada znać odpowiedź

W którym roku Polska odzyskała niepodległość? A po ilu latach? Wiesz, pod jakimi zaborami znajdowały się największe polskie miasta? Jeśli znasz odpowiedzi na te pytania, to quiz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości rozwiążesz bez problemu. Jeśli nie znasz, tym bardziej warto przejść do pytań, jest ich tylko 12.

QUIZ Najsłynniejsze daty. Dasz radę zdobyć przynajmniej 7/10?

W którym roku odbyła się bitwa pod Grunwaldem? A kiedy zaczął się stan wojenny? W którym roku było lądowanie na Księżycu? Znasz te daty? To z quizem poradzisz sobie bez problemu.

QUIZ Dzieciństwo w PRL. Pamiętasz? Spróbuj zdobyć komplet punktów

Dzień Dziecka to jedno z bardziej wyczekiwanych przez dzieci świątecznych dni, także w czasach PRL. Wtedy decyzje, co dziecku kupić, lub, gdzie je zabrać nie zawsze były oczywiste, łatwe i po prostu w zasięgu możliwości (także portfela) rodziców. Dziś wybór jest tak ogromny, że Dzień Dziecka powinien trwać co najmniej tydzień. Wtedy w PRL nie było aż tak różowo, choć na pewno wesoło. A co robili rodzice z dziećmi w tym dniu? W szkołach, przedszkolach i żłobkach przygotowywano mnóstwo atrakcji. Odbywały się festyny i pokazy, bale, wycieczki oraz przedstawienia. Wróćcie pamięcią do tamtych czasów i obudźcie w sobie dziecko, zwłaszcza w Dzień Dziecka. Zapraszamy do quizu.

QUIZ Gesty, symbole i hasła PRL. Komplet punktów tylko dla prawdziwych znawców!

Gesty, symbole i hasła PRL. Jak dobrze je pamiętacie? Począwszy od tych sportowych, słynnego tyczkarza w zgięciu łokcia, poprzez plastikowy czerwony długopis, czy okrągły stół. Mnóstwo też było w tamtym czasie haseł zarówno propagandowych, jak i tych pełnych buntu, wiele ucieczek, skoków przez płot… Nie zawsze i wszystko pamiętamy, ale wiele z tamtego czasu jest wciąż żywe w naszej pamięci i zostanie na zawsze zapisane na kartach historii. Zapraszamy do sięgnięcia pamięcią choćby po niektóre z nich, sprawdźcie jak wam pójdzie w naszym quizie pełnym symboli z minionego okresu. Symboli na zawsze tożsamych już z PRL.

QUIZ Te sklepy w PRL znał każdy. Ale czy zdobędziesz komplet punktów?

Sklepy w PRL. Pewex czy Baltona to coś dla obywateli PRL niezwykle istotnego, były częścią jakże kolorowej i wymarzonej rzeczywistości. Oczywiście, aby wejść do tego „sezamu” i wyjść z czymś pod pachą należało mieć twardą walutę lub bony. Marzenia o wizycie w Peweksie, po Donalda pobudzały mocno wyobraźnię najmłodszych, tak samo jak ich mam po markowe kosmetyki, pończochy czy peruki a tatusiów po dobry koniaczek lub papierosy. Nastolatki zaś marzyły o walkmanach i prawdziwych jeansach z Baltony. Pamiętacie, co jeszcze było do nabycia w tych dewizowych sklepach? Niezależnie od stanu waszej pamięci zapraszamy do naszego dewizowego quizu 

QUIZ Znasz te skróty z PRL? Łatwo nie będzie!

Skróty z PRL. Czy jesteście gotowi, aby sprawdzić swoją wiedzę na temat skrótów, które były powszechne w PRL-u? Czy rozpoznacie wszystkie, które były wtedy w użyciu? A może pewne skróty są Wam zupełnie obce? Oto kilka pytań, które sprawdzą Waszą wiedzę. Bądźcie czujni i zastanówcie się dobrze przed udzieleniem odpowiedzi, bo niektóre są podchwytliwe. Zapraszamy na quiz. Powodzenia!