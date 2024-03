W którym roku Polska odzyskała niepodległość? A po ilu latach? Wiesz, pod jakimi zaborami znajdowały się największe polskie miasta? Jeśli znasz odpowiedzi na te pytania, to quiz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości rozwiążesz bez problemu. Jeśli nie znasz, tym bardziej warto przejść do pytań, jest ich tylko 12.

QUIZ Dzieciństwo w PRL. Pamiętasz? Spróbuj zdobyć komplet punktów

Dzień Dziecka to jedno z bardziej wyczekiwanych przez dzieci świątecznych dni, także w czasach PRL. Wtedy decyzje, co dziecku kupić, lub, gdzie je zabrać nie zawsze były oczywiste, łatwe i po prostu w zasięgu możliwości (także portfela) rodziców. Dziś wybór jest tak ogromny, że Dzień Dziecka powinien trwać co najmniej tydzień. Wtedy w PRL nie było aż tak różowo, choć na pewno wesoło. A co robili rodzice z dziećmi w tym dniu? W szkołach, przedszkolach i żłobkach przygotowywano mnóstwo atrakcji. Odbywały się festyny i pokazy, bale, wycieczki oraz przedstawienia. Wróćcie pamięcią do tamtych czasów i obudźcie w sobie dziecko, zwłaszcza w Dzień Dziecka. Zapraszamy do quizu.