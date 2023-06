QUIZ Polskie seriale lat 90. Pamiętasz je?

Polskie seriale lat 90. Chociaż teraz platformy streamingowe i serwisy VOD proponują ogromną liczbę seriali, to z sentymentem wspominamy pierwsze polskie telenowele, kultowe seriale obyczajowe i sitcomy, które oglądaliśmy w latach 90. Wbrew pozorom było w czym wybierać. Zapraszamy dziś do sentymentalnej podróży w świat kultowych seriali lat 90. Niełatwo będzie zdobyć komplet punktów!

QUIZ Potoczne określenia mieszkańców różnych krajów. Znasz je?

Mieszkańcy różnych krajów, regionów, kontynentów, czy też przedstawiciele innych narodowości nie zawsze bywali i bywają określani mianem „słownikowym”. Czasami takie potoczne określenie jakimś mianem naszego sąsiada jest dość zabawne, a czasami zaś nie sprawi mu większej przyjemności, ba, nawet może urazić. Jednak, czy tego chcemy, czy nie to takie „łatki” istnieją poza słownikiem i są używane powszechnie. Nie zachęcamy do ich używania na co dzień, ale na pewno warto wiedzieć, na kogo mówi się lach a na kogo czajnik, żabojad czy makaroniarz. To co? Odważycie się rozwiązać nasz hardcorowy quiz?

QUIZ Na pewno znasz te sprzęty kuchenne?

Sprzęty kuchenne. Czy jesteście gotowi na kulinarne wyzwanie? Ten quiz sprawdzi Waszą wiedzę na temat różnych narzędzi, przyrządów i gadżetów, które ułatwiają przygotowywanie pysznych potraw. Od klasycznych podstaw po nowoczesne wynalazki - które są niezbędne, a bez których możemy się spokojnie obejść? Nie musicie przeglądać kuchennych szuflad w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, chociaż niektóre z nich proste nie są. To co, zaczynamy zabawę?

Kiedyś to było! Wyjątkowy quiz o polskiej wsi

„Wsi spokojna, wsi wesoła! Który głos twej chwale zdoła? Kto twe wczasy, kto pożytki. Może wspomnieć zaraz wszytki?” - tak pisał Jan Kochanowski o polskiej wsi. Dziś wieś bardzo się zmieniła, ale pamiątki po jej dawnym wizerunku pozostały żywe w naszej pamięci, pieśniach oraz opowieściach. Natomiast w sposób namacalny w rozsianych po całej Polsce licznych skansenach. W tych „soczewkach przeszłości” – widzimy tamto wiejskie życie bez telefonów, aut, kombajnów i wszelkich tzw. zdobyczy cywilizacji, za to łozinowe płoty, stare wiatraki kryte gontem czy chałupy o dachach ze strzechy, a pod płotem opartą tarę i gliniane dzbanki na nim. W wielu skansenach możemy uczestniczyć warsztatach, czy pokazach dawnych rzemiosł. Rozwiążcie nasz quiz dotyczący dawnej wsi.

QUIZ Dopasuj filmy do reżysera. Nie tylko dla kinomaniaków

Czy jesteście gotowi podjąć filmowe wyzwanie? Czy potraficie rozpoznać styl najsłynniejszych reżyserów i dopasować do nich ich najbardziej znane filmy? Czy będziecie w stanie zidentyfikować twórców kultowych filmów, którzy wpłynęli na przemysł filmowy swoją wyjątkową wizją i stylem? A może zupełnie się tym nie interesujecie, ale chcecie sprawdzić, czy uda Wam się dobrze trafić, bo po prostu lubicie kino? W końcu to tylko zabawa. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich - niezależnie od poziomu wiedzy filmowej. Do dzieła!

Macierzyństwo w czasach PRL. QUIZ nie tylko dla mam

Macierzyństwo w czasach PRL było trudniejsze niż współcześnie, choć w samo w sobie nie różniło się tak wiele rodzajem obowiązków. Matki obywały się bez elektronicznych nianiek, tylko na słuch, bez pampersów, za to z garami pieluch tetrowych do wygotowania, a zamiast gotowych słoiczków z marchewką – warzywa i owoce ścierane na tarkach, kosmetyki do pielęgnacji dzieci to głównie oliwka i krem „Bambino”. Dziś mamy posiadają cały szereg „nianiek”, pomocników oraz niezbędników, więc w dniu 26 maja mogą odrobinę więcej czasu poświęcić na świętowanie na pewno. A jakie było macierzyństwo w PRL, tego próbkę macie choćby w poniższym quizie.

QUIZ O kim mowa? Rozpoznasz słynne osobistości po jednym zdaniu?

O kim mowa? Rozpoznasz polityków, artystów, naukowców i inne znane osobistości po jednym zdaniu? Czasem to dobrze znane fakty z życia, czasem mniej popularne ciekawostki. Przygotuj się na podróż po świecie kultury, sztuki, muzyki i innych dziedzin. Być może quiz będzie inspiracją do sięgnięcia po czyjąś biografię? Tymczasem zapraszamy po prostu do wspólnej zabawy! Sprawdź swoją wiedzę o znanych osobistościach już teraz.

QUIZ Kultowe dobranocki w PRL. Pamiętasz je wszystkie?

W czasach PRL najważniejszą godziną na zegarze dla wszystkich dzieci była na pewno godzina 19.00. O tej porze zamierały podwórka i pustoszały trzepaki, a dzieci siadały przed telewizorami, by obejrzeć swoją „wieczorynkę”, która w ciągu tygodnia trwała ok. dziesięciu minut. Za to w niedzielę lub święta bajki nadawano odpowiednio dłużej, potrafiły trwać nawet do pół godziny. Niezapomniane i pamiętane do dziś to bez wątpienia „Reksio”, „Bolek i Lolek”, „Zaczarowany ołówek”, "Gąska Balbinka", czy „Pszczółka Maja”. Czy jesteście gotowi na naszą quizową przejażdżkę po bajkach? Zapraszamy.

QUIZ Zabawki z PRL. Pamiętasz je?

Zabawki PRL. PRL darzymy sentymentem (w niektórych kwestiach oczywiście) i często wracamy do niego pamięcią. Jednym z przyjemniejszych wspomnień na pewno są zabawki tamtego czasu. Wielu z nas pamięta bączki, kotki harmonijki czy jo-jo. Ale dzieciństwo w PRL-u to też era kapsli, piłkarzyków oraz skakania w gumę na podwórku. Gdy komputery (i gry) były jeszcze w powijakach, graliśmy w bierki lub układaliśmy kostkę Rubika. Niektóre z tych kultowych już zabawek są ponownie dostępne lub szturmem wróciły na sklepowe półki i możemy je pokazać naszym dzieciom czy wnukom. Wiele z nich też na pewno znajduje się w przeróżnych domowych lamusach, czekając na lepszy czas. Zapraszamy do quizu o zabawkach z PRL.

QUIZ na Dzień Matki. Trudniejszy niż myślisz!

Dzień Matki. 26 maja to jedna z najważniejszych i najpiękniejszych okazji do świętowania. I my też świętujemy! Nasz quiz na Dnia Matki to doskonała możliwość, aby odkryć fascynujące fakty, ciekawostki i historie związane z tym wyjątkowym dniem. Czeka na Ciebie seria pytań dotyczących znanych matek z historii, kultury, literatury i filmu. Może to dobra okazja do wspólnego spędzenia czasu z rodzicielką? Sprawdźcie, czy dacie radę zdobyć wspólnie komplet punktów!

QUIZ Co to za ciasto? Test wiedzy na temat słodkich wypieków

Co to za ciasto? Jeśli jesteście miłośnikami słodkich wypieków i uwielbiacie próbować rozmaitych rodzajów ciast z różnych stron świata, to jesteście we właściwym miejscu. Przygotujcie się na podróż kulinarną, podczas której będziecie musieli rozpoznać różne ciasta na podstawie opisów. Niektóre pytania są banalne, inne podchwytliwe, część może być nieznana. Na pewno przy niejednym z nich pocieknie Wam ślinka. Przygotujcie kawę lub herbatę, rozsiądźcie się wygodnie i rozwiążcie ten smakowity quiz. Zaczynamy!

QUIZ Słynne romanse PRL. Będzie 15/15?

Romanse PRL. Świat artystyczny w dobie przedinternetowej był nie mniej barwny i huczący od plotek niż dziś, choć zapewne wiele więcej można było ukryć i to przez dłuższy czas. Wystarczyła jednak niewielka szminka zgubiona za łóżkiem kochanka (jak wspominała Krystyna Mazurówna) i afera gotowa. Fani interesujący się nie tylko artystycznymi dokonaniami swoich ulubieńców, ale także ich życiem prywatnym, tak samo jak teraz byli spragnieni najświeższych ploteczek. Lata 60., 70. czy 80. obfitowały w przeróżne skandale oraz romanse, o których dziś byłoby również przez dłuższy czas głośno. Sprawdźcie, na ile pamiętacie najsłynniejsze pary tamtych czasów. Zapraszamy do quizu.

QUIZ Seriale z PRL. Kto oglądał, ten rozwiąże bez problemu!

Seriale PRL. Po kultowych filmach czasów PRL, przyszedł czas na - nie mniej kultowe – seriale! Stanowiły ważny element rozrywki dla Polaków w tamtych czasach. Były jednym ze sposobów na oderwanie się od szarej rzeczywistości i ucieczkę w świat fikcji. Wiele karier aktorskich rozpoczęło się właśnie od tych seriali, a niektóre z nich trwają do dziś. Zapraszamy na sentymentalną podróż w ten barwny, chociaż często przecież czarno-biały świat. Rozwiążcie quiz i sprawdźcie, czy pamiętacie te wszystkie wspaniałe seriale.

QUIZ Co wiesz o filmie Matrix? Tylko eksperci zdobędą komplet punktów!

Matrix to coś więcej niż ikona kina sci-fi, to już część kultury. Maszyny zamieniły ludzi w żywe baterie funkcjonujące w programie komputerowym. Jednak bohater uwierzył, że może przełamać niewolę. Rozwiąż quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę. Nieliczni zdobędą 8/10

QUIZ Sprzęty grające z PRL. 10/15 to już sukces!

PRL-owski sprzęt grający nawet jeśli nie był drogi, to niekiedy po prostu ciężki do zdobycia, dlatego tym bardziej cenny dla posiadaczy. Mimo wielce pożądanych magnetofonów, odtwarzaczy, telewizorów czy gramofonów z zagranicy, to nasza rodzima produkcja całkiem nieźle sobie radziła. Wielu z nas pamięta też na pewno „momenty ciszy” w domu, gdy głośnik w głośnik nagrywało się np. ulubioną Listę Przebojów Trójki. A walkmany, jamniki oraz radia przenośne były prawie w każdym domu. Rozwiąż quiz i sprawdź, czy pamiętasz ten sprzęt, powspominaj, jak to działało.

QUIZ Kultowe filmy z PRL. Pamiętasz je?

Kultowe filmy PRL. Czy pamiętacie najważniejsze filmy z tamtych czasów? W PRL kino miało ogromne znaczenie w kształtowaniu kultury. I chociaż kręcić nie było łatwo, bo często na straży stała cenzura, powstało wówczas wiele wspaniałych produkcji. Duża część filmów z tamtych lat zyskała miano kultowych i oglądamy je po dziś dzień, niektóre sceny czy dialogi znając na pamięć. Przygotujcie się na filmową podróż, rozwiążcie quiz i sprawdźcie, czy jesteście ekspertami od kina PRL-u. Połowa punktów to już sukces!

QUIZ Motoryzacja w PRL. To będzie sentymentalna podróż

PRL był nie tylko kolorowy, ale też nie taki wolny, jakby się mogło dziś zdawać. Mieliśmy także swoje auta, pędzące z zawrotną prędkością po tzw. „gierkówce”, ale i „szarych drogach powiatu”. Motoryzacja, którą wielu z nas pamięta jeszcze z czasów dzieciństwa jest wciąż obecna nie tylko w sercach, ale i garażach prawdziwych pasjonatów. Na polskich drogach królowały wówczas głównie produkcje socjalistyczne z NRD, Czechosłowacji, Rumunii i ZSRR. Czy przejedziecie się z nami w sentymentalną podróż pojazdami z epoki PRL oraz rozpoznacie poszczególne marki, czy kraje ich pochodzenia? Jeśli tak wsiadajcie i ruszamy z quizem!

Quiz o grach komputerowych retro. Czy pamiętacie klasyki gatunku?

Witajcie w naszym quizie poświęconym grom komputerowym retro! W dzisiejszych czasach gry komputerowe są nieodłącznym elementem naszej rozrywki, ale nie możemy zapominać o klasykach, które stały się fundamentem całej branży. Nasz quiz skupia się na grach wydanych w latach 80. i 90. Wyzwanie polega na tym, abyście odpowiedzieli na dziesięć pytań, które dotyczą klasyków gatunku. Czy uda Wam się przypomnieć sobie te tytuły? Sprawdźmy!

QUIZ Kultowe kosmetyki PRL. Trudno zdobyć komplet punktów!

Kosmetyki PRL. Czy wiedzieliście, że w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mieliśmy i my swoje kosmetyczne hity? Musieliśmy sobie radzić, zwłaszcza przez trudności z importem oraz ograniczoną produkcją. Wiele osób do dziś z ogromną nostalgią wspomina kosmetyki z tamtych czasów, które wbrew wszystkiemu miały swoje walory. Czy jesteście gotowi na podróż w czasie i przypomnienie sobie kultowych kosmetyków, które wtedy władały sercami Polek i Polaków? Znajdziecie tu naprawdę ciekawe pytania i to w sporej dawce! Zapraszamy, bo naprawdę warto.

QUIZ Co piliśmy w PRL. Na pewno znasz odpowiedzi?

Okres PRL-u w Polsce był czasem, gdy spożywanie kawy, herbaty, papierosów i alkoholu stanowiło bardzo ważny element codziennego życia Polaków. Dostępność owych produktów była często ograniczona (wiele z nich było na kartki), a ceny mocno kontrolowane przez władze komunistyczne. Mimo to, kawa, herbata, papierosy czy luksusowe alkohole potrafiły odzwierciedlać nie tylko uwarunkowania kulturowe, ale także status społeczny czy ekonomiczny w życiu codziennym. Zapraszamy na quiz! Macie odwagę podjąć wyzwanie?

QUIZ Majówka w PRL. Dasz radę zdobyć połowę punktów?

Majówka w PRL to okres wolny od pracy. I formalnie została wprowadzona w Polsce w latach 50. XX wieku. Podczas Majówek w PRL organizowano różne imprezy, pikniki rodzinne, pokazy kinowe, koncerty i wiele innych, a przede wszystkim przemarsze i manifestacje polityczne. Były to również okazje do wypoczynku oraz podróży turystycznych na terenie kraju. Mimo że tradycja pochodów pierwszomajowych już dawno nie obowiązuje, to wielu Polaków wciąż wykorzystuje ten czas na odpoczynek i rekreację. Majówka - na szczęście dłuższa już za chwilę. Czy pamiętasz, jak świętowali Polacy 1 maja w tamtych czasach? Zapraszamy do majówkowego quizu.

QUIZ Słownik z czasów PRL. Ile pamiętasz?

Słownik z czasów PRL. Język kształtuje rzeczywistość, a jaka była rzeczywistość PRL wszyscy wiemy. Pamiętacie powiedzonka i wyrażenia z tamtych czasów? Wiele z nich wciąż wykorzystywanych jest w codziennych rozmowach, część się zdezaktualizowała, niektóre były używane tylko w konkretnym regionie Polski. Dziś chcielibyśmy przypomnieć Wam może nieco zapomniane zwroty. Mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Podzielcie się koniecznie w naszych social mediach swoimi ulubionymi zwrotami. To jak? „Pomożecie?”

QUIZ Rozrywki w PRL. Niełatwo zdobyć komplet punktów!

Rozrywki w PRL. W tamtych czasach stanowiły istotny element życia społecznego. Pomimo panujących restrykcji i braku dostępu do wielu rzeczy Polacy szukali możliwości do dobrej zabawy, gdzie się da. Co więcej, rozwijali i tworzyli własne formy rozrywki. Muzyka, kinematografia, sport, teatr – na wszystko było miejsce. Chociaż władza próbowała kontrolować i dyktować gusta to głód wolności i rozwijania swoich pasji był większy. Zapraszamy na quiz o najpopularniejszych rozrywkach z PRL, ale uprzedzamy – łatwo nie będzie!

Quiz Tak mieszkaliśmy w PRL. Dasz radę zdobyć chociaż 8 punktów?

Mieszkania w PRL. Długie oczekiwanie na mieszkanie, ograniczony wybór mebli i dodatków, buble konstrukcyjne w blokach z wielkiej płyty i dzielenie dużych mieszkań z innymi. W zależności od dekady, sytuacja mieszkaniowa w PRL była przeróżna. Kto mógł dążył do posiadania własnego kąta a najlepiej M-3. Jak wyglądały mieszkania z tamtych czasów? Czego nie mogło w nich zabraknąć i które meble są znów modne po kilkudziesięciu latach? Zapraszamy na kolejny quiz nostalgiczny quiz. Komplet punktów tylko u prawdziwych znawców!

Quiz Kuchnia PRL. Pamiętasz te smaki?

Kuchnia w PRL - tego się nie zapomina, dlatego przygotowaliśmy niezapomniany quiz dla smakoszy. Jedzenie w PRL było geograficznie zróżnicowane oraz kształtowane przez wiele czynników, w tym (niestety bardzo często) dostępność produktów, czy prozaiczny brak jakiegokolwiek wyboru. Bywały okresy, gdy wiele produktów było na kartki, a sklepy często puste. Wraz z upływem czasu, gospodarka i w tym temacie zaczęła się poprawiać, dlatego już w latach 70-tych i 80-tych kuchnia zaczęła wstępować na wyższy poziom, a wpływ kuchni zachodniej, w tym radzieckiej, niemieckiej, włoskiej i chińskiej, stał się bardziej zauważalny. Zaczęły się pojawiać u nas nie tylko zapiekanki, ale też bliny czy sajgonki, choć najbardziej i tak pamięta się schabowego, nawet jeśli bywał z mortadeli.