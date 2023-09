Quiz z lektury "Król Edyp" Sofoklesa

"Król Edyp" to majstersztyk starożytnej tragedii greckiej, autorstwa Sofoklesa. Dzieło to przenosi nas do Teb, gdzie król Edyp, nieświadomy swojego tragicznego losu, stara się odkryć prawdę o swoim pochodzeniu, jednocześnie próbując ocalić miasto od nieszczęścia. Historia ta jest pełna zwrotów akcji, napięcia i głębokich emocji. Poniższy quiz został stworzony, aby przetestować Twoją wiedzę na temat tej nieśmiertelnej tragedii. Czy jesteś gotów na wyzwanie?

Quiz z lektury "Antygona" Sofoklesa

"Antygona" to jedno z najważniejszych dzieł w historii literatury, napisane przez starożytnego greckiego dramaturga Sofoklesa. To tragedia mówiąca o konflikcie między indywidualnym sumieniem a prawem państwowym, między lojalnością wobec rodziny a lojalnością wobec państwa. Historia Antygony, która decyduje się pochować swojego brata mimo zakazu króla Kreona, jest wiecznym przypomnieniem o sile ludzkiego ducha i konsekwencjach stawiania się w opozycji do autorytetu. Czy jesteś gotów sprawdzić swoją wiedzę na temat tej nieśmiertelnej tragedii? Oto 15 pytań, które pozwolą Ci to zrobić!

Quiz. Rozpoznasz książkę po pierwszych zdaniach?

Pierwsze zdania książki. Rozpoznasz tytuł?

Quiz. Powieść "Znachor". O filmie wiesz wszystko. A o książce?

"Znachor" - ekranizacja powieści z 1982 r. ma status filmu kultowego. We wrześniu 2023 r. zadebiutowała najnowsza ekranizacja słynnej książki.

QUIZ Czy wiesz co oznaczają te słowa? Sprawdź, bo mogą się przydać!

Język polski potrafi zaskoczyć! I to bez względu na to jak dużo czytamy i z kim rozmawiamy. Proponujemy zatem małą powtórkę ze słówek, które warto znać i wiedzieć jak ich używać.

QUIZ Rozszyfrujesz te słynne skróty?

Słynne skróty. Spotykamy się z nimi na co dzień, funkcjonują w naszym języku powszechnie. Bywa, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, że... to skróty. Ale czy potrafimy je wszystkie odszyfrować? Pytania mogą być podchwytliwe, ale warto sprawdzić swoją wiedzę i przy okazji dobrze się pobawić. Zapraszamy na quiz!

QUIZ Dopasuj tytuł do autora. Łatwe? Tak się wydaje…

Kto to napisał? Dopasuj tytuł książki do autora. Jesteś miłośnikiem książek, znasz na wyrywki klasykę literatury? Świetnie, ale czy uda Ci się zdobyć komplet punktów w naszym quizie? Przejdziemy przez różne epoki literackie, wyciągniemy z czeluści może lekko zapomniane dzieła, przypomnimy bestsellery. Quiz na pozór banalny, ale uważaj na pułapki, nie daj się zwieść. Zapraszamy do rozwiązania!

Maturzysto, poradzisz sobie z tym quizem?

Maturzyści! Niełatwe zadanie przed Wami już niebawem, ale jesteśmy pewni, że świetnie dacie sobie radę. Pamiętacie kto tworzył w pozytywizmie? Czym jest homonimia albo o czym są „Kazania sejmowe”? O to nie zapytamy. Uporządkujcie swoją wiedzę przed egzaminem z języka polskiego. Przygotowaliśmy dla Was kilka podstawowych pytań. Czy trudne? To musicie sprawdzić sami. Rozwiążcie quiz, podzielcie się wynikami, a potem dajcie odpocząć mózgowi i idźcie się zrelaksować. Jesteście gotowi? To zaczynamy, powodzenia!

Mały Książę - jak dobrze znasz tę książkę? QUIZ

„Mały Książę” to nie tylko należąca już do klasyki powiastka filozoficzna i szkolna lektura, to także niezwykle inspirująca opowieść o przyjaźni, oddaniu i miłości. To także z pozoru tylko książka dla dzieci, bo pod warstwą magicznej i wieloznacznej fabuły, znajduje się też wątek realistyczny i psychologiczny. „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.” - Antoine de Saint-Exupéry. Książka na pewno należy do rodzaju tych, które naprawdę na długo pozostają w naszej pamięci i sercu. Warto sprawdzić w quizie, ile jeszcze pamiętamy z tej pięknej lektury.

Pan Tadeusz [quiz]

Pan Tadeusz - test ze znajomości lektury. Warto znać epopeję narodową, którą dał nam wieszcz Adam Mickiewicz. Sprawdź, jaka jest Twoja wiedza!