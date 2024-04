Komu ZUS waloryzuje składki na koncie i subkoncie emerytalnym co kwartał, czy dzięki temu emerytura może być wyższa

Kwiecień nie jest dobrym miesiącem do przechodzenia na emeryturę, podobnie jak marzec – tak uważa większość doradców. Kto nie złożył wniosku o emeryturę w lutym – najlepszym miesiącu z racji marcowej waloryzacji i prawa do trzynastki – ten powinien poczekać do lipca. To z racji innej ważnej waloryzacji składek emerytalnych w ZUS – rocznej waloryzacji konta i subkonta emerytalnego w ZUS.