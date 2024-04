30 kwietnia już niebawem, to ostatnie chwile na rozliczenie PIT za ubiegły rok podatkowy. Co się stanie, gdy nie złożysz deklaracji?

30 kwietnia już blisko, warto już załatwić sprawę rozliczenia PIT za ubiegły rok podatkowy. Elektroniczne rozliczenie podatkowe znajdziesz w usłudze „Twój e-PIT”, czyli na portalu rządowym podatki.gov.pl. Warto sprawdzić, co zostało przygotowane przez e-Urząd Skarbowy, zanim z końcem kwietnia PIT zostanie złożony automatycznie.

To już ostatnie chwile na rozliczenie PIT. Dla wielu osób ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej przypada 30 kwietnia. Dopełnianie formalności na ostatnią chwilę bywa stresujące, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że niezłożenie lub nieterminowe przekazanie urzędowi skarbowemu deklaracji może rodzić przykre konsekwencje. Jak więc sprawnie i bezbłędnie dokonać rozliczenia, nawet jeśli kończy się nam czas? Czy można sprawnie rozliczyć się bez wychodzenia z domu i co dokładnie grozi za niedopełnienie obowiązku? Eksperci podpowiadają, jak przejść przez ten proces sprawnie i bezpiecznie.

Złożenie deklaracji PIT wymaga dokładności, ale dzięki odpowiedniej wiedzy i przygotowaniu, zrobimy to efektywnie i z mniejszym ryzykiem popełnienia błędów. Oto kilka kluczowych wskazówek:

po pierwsze dokładność – upewnij się, że wszystkie dane osobowe i finansowe są poprawne. Błędy w numerach identyfikacyjnych, takich jak PESEL czy NIP, mogą prowadzić do odrzucenia deklaracji.

wybór właściwego arkusza – zwróć uwagę na to, aby wybrać odpowiedni druk. PIT-37 jest najczęściej używany przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Poza nim do najpopularniejszych formularzy zaliczamy: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38, PIT,39, PIT-OP, PIT-DZ.

elektroniczne rozliczenie – skorzystanie z systemu e-Deklaracje może znacznie przyspieszyć proces i zminimalizować ryzyko błędów.

Najpopularniejsze formularze podatkowe PIT PIT-28 Formularz przeznaczony dla podatników rozliczających się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego oraz uzyskujących przychody z najmu prywatnego. PIT-36 Formularz przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, lub którzy uzyskali przychody z najmu, dzierżawy czy ze źródeł przychodów położonych za granicą. PIT-36L Formularz przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. PIT-36LS Formularz przeznaczony dla podatników będących przedsiębiorstwem w spadku, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowych dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. PIT-38 Formularz przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach, albo udziałów w spółdzielniach. PIT-39 Formularz przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. PIT-OP Oświadczenie o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego. PIT-DZ Informacje o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ w roku podatkowym.

- Rozliczając PIT warto zwrócić szczególną uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze, upewnij się, że używasz aktualnego formularza. Najnowsze wersje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Dla większości podatników odpowiedni będzie PIT-37, który służy do rozliczenia przychodów z pracy na etacie czy emerytur[1] i jest najczęstszą formą rozliczenia wybieraną przez podatników. W 2023 na jego podstawie rozliczało się niemal 83% osób[2]. Po drugie, nie zapomnij o załącznikach, które są wymagane w przypadku korzystania z niektórych ulg podatkowych. Po trzecie, pamiętaj o podpisaniu deklaracji – brak podpisu to częsty błąd, który może opóźnić zwrot podatku. Kolejnym ważnym elementem jest dokładne sprawdzenie informacji wprowadzonych do systemu. Błędy w danych od płatnika, takie jak te z formularza PIT-11, który otrzymujemy od pracodawcy, mogą prowadzić do nieprawidłowego obliczenia podatku. Warto również pamiętać o terminie rozliczenia – w tym roku mija on 30 kwietnia. Spóźnienie się może skutkować między innymi nałożeniem odsetek za zwłokę i karami pieniężnymi – komentuje Aneta Miszczak, ekspert Intrum.

Co grozi za niezłożenie PIT? Co się stanie?

Brak deklaracji PIT w wyznaczonym terminie może skutkować szeregiem konsekwencji, które niosą za sobą nie tylko obciążenia finansowe, ale również mogą wpłynąć na dalsze relacje z organami podatkowymi. Z jakimi konsekwencjami zatem powinna liczyć się osoba, która nie dopełni tego obowiązku? Najlepiej będzie spojrzeć co na ten temat mówi polskie prawo, a dokładniej ustawa z dnia 10 września 1999 roku kodeksu karnego skarbowego.

W przypadku przekroczenia terminu złożenia zeznania podatkowego, podatnik może zostać obciążony karą pieniężną, której wysokość jest uzależniona od stopnia przewinienia oraz ewentualnej kwoty zaległości podatkowej i wynosić może aż do 720 stawek dziennych[3]. Kwota jednej stawki dziennej według obecnych wyliczeń wynosi od 141,40 zł do 56 560 zł. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy odpowiednie organy stwierdzą istnienie nieprawidłowości w zeznaniu, podatnik może liczyć się nawet z konsekwencjami karnymi w postaci pozbawienia wolności do lat 3[4]. Spóźnienie się z rozliczeniem może być również przyczynkiem do wszczęcia kontroli podatkowej, co wiąże się z dodatkowym nakładem czasu i potencjalnymi komplikacjami. Podatnik, który nie złoży deklaracji w terminie, może stracić możliwość skorzystania z niektórych ulg, co w efekcie może zwiększyć kwotę należnego podatku. Musimy pamiętać również, że oprócz indywidualnie wyliczanych kar za każdy dzień opóźnienia, naliczane są odsetki. Stawka procentowa jest określana przez Ministerstwo Finansów i może ulec zmianie w zależności od aktualnych przepisów.

- Spóźnienie z deklaracją PIT nawet o jeden dzień, choć niektórym może wydawać się błahostką, pociąga za sobą poważne konsekwencje. Warto jednak pamiętać, że system podatkowy oferuje narzędzia umożliwiające uniknięcie sankcji, takie jak instytucja czynnego żalu. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie, należy niezwłocznie zawiadomić urząd skarbowy, co w niektórych przypadkach może uchronić przed karą. Każda sytuacja jest jednak rozpatrywana w sposób indywidualny i złożenie czynnego żalu nie gwarantuje uchylenia się od konsekwencji opóźnienia. Najlepszą praktyką jest bycie zdyscyplinowanym i terminowym w rozliczeniach – dodaje Aneta Miszczak.

„Twój e-PIT”, czyli elektroniczne rozliczenia PIT na portalu rządowym podatki.gov.pl

W dobie cyfryzacji z elektronicznego rozliczenia PIT może skorzystać każdy obywatel, który ma dostęp do Internetu. Ta opcja oferuje szybkość i bezpieczeństwo, które są nieocenione, zwłaszcza gdy do ostatecznego terminu pozostało niewiele czasu. Usługa „Twój e-PIT” dostępna na portalu rządowym podatki.gov.pl, umożliwia złożenie zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, a także oświadczenia PIT-OP i informację PIT-DZ. Dostęp do tej usługi jest możliwy całodobowo, siedem dni w tygodniu, co pozwala na rozliczenie w dogodnym momencie, bez konieczności wychodzenia z domu.

- Elektroniczne rozliczenie PIT to nie tylko kwestia wygody, ale również oszczędności czasu. Korzystając z systemu e-Deklaracje, można w prosty sposób sprawdzić poprawność danych, skorzystać z przysługujących ulg i odliczeń, a także szybko otrzymać informację o ewentualnym zwrocie podatku. Warto również pamiętać o e-doręczeniach, będących cyfrowym odpowiednikiem listu poleconego, które umożliwiają odbieranie i wysyłanie pism online, co może ułatwić komunikację z urzędem skarbowym – radzi Aneta Miszczak.

Rozliczenie PIT nie musi być skomplikowane ani czasochłonne. Dzięki elektronicznym narzędziom, takim jak Twój e-PIT i e-Deklaracje, proces ten jest intuicyjny i dostępny dla każdego podatnika. Warto korzystać z nowoczesnych rozwiązań, które nie tylko ułatwiają rozliczenie, ale również zapewniają jego bezpieczeństwo. Przy rozliczeniu PIT kluczowe jest zachowanie dokładności i terminowości, aby uniknąć kar i komplikacji związanych z niedopełnieniem obowiązku. Współczesne technologie czynią ten proces prostszym i bardziej dostępnym niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki czemu każdy podatnik może bez problemu sprostać swoim obowiązkom wobec Skarbu Państwa nawet jeżeli o rozliczeniu przypomni mu się 30 kwietnia.