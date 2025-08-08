REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Lawina wniosków o rentę wdowią:Tysiące już dostały odmowę. Kto ma szansę, a kto nie dostanie ani złotówki?

Lawina wniosków o rentę wdowią:Tysiące już dostały odmowę. Kto ma szansę, a kto nie dostanie ani złotówki?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 sierpnia 2025, 07:21
Adam Kuchta
Lawina wniosków o rentę wdowią:Tysiące już dostały odmowę. Kto ma szansę, a kto nie dostanie ani złotówki?
Lawina wniosków o rentę wdowią:Tysiące już dostały odmowę. Kto ma szansę, a kto nie dostanie ani złotówki?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Renta wdowia cieszy się ogromnym zainteresowaniem – do ZUS wpłynęło już ponad 1 milion 79 tysięcy wniosków, z czego zdecydowaną większość złożyły kobiety. Nowe świadczenie, pozwalające łączyć emeryturę lub rentę z częścią świadczenia po zmarłym małżonku, ma poprawić sytuację finansową seniorów. Jednak nie każdy spełnia wymagania.

rozwiń >

Zainteresowanie rentą wdowią jest gigantyczne i znacznie przerosło oczekiwania. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już ponad 1 milion 79 tysięcy wniosków. Aż 88 procent złożyły kobiety. To pokazuje skalę potrzeb, ale i liczne nieporozumienia dotyczące zasad przyznawania świadczenia. Tymczasem ZUS już teraz wydał niemal 100 tysięcy decyzji odmownych, a wiele osób może nie wiedzieć, dlaczego nie otrzyma pieniędzy. Sprawdzamy, kto realnie ma szansę na rentę wdowią, co można zyskać, i co stoi na przeszkodzie w jej uzyskaniu.

REKLAMA

Ponad milion wniosków o rentę wdowią już w ZUS. Kobiety dominują, mężczyzn garstka

REKLAMA

Z danych przedstawionych przez ZUS wynika, że do Zakładu wpłynęło już ponad 1 mln 79 tys. wniosków o rentę wdowią. Aż 88 procent złożyły kobiety, a jedynie 12 procent mężczyźni. Te statystyki pokazują wyraźnie, że świadczenie to jest szczególnie ważne właśnie dla kobiet, które po śmierci męża często pozostają z niższą emeryturą i szukają możliwości jej zwiększenia.

Informacja o skali zainteresowania została ujawniona podczas śniadania prasowego w centrali ZUS. Jak podkreślają przedstawiciele Zakładu, liczby te są bardzo wysokie i świadczą o dużym zapotrzebowaniu społecznym na nowe rozwiązania związane z połączeniem świadczeń.

Czym dokładnie jest renta wdowia i kto może ją otrzymać?

Renta wdowia to świadczenie wynikające ze zbiegu dwóch uprawnień – własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Można ją otrzymać w jednej z dwóch konfiguracji. Albo 100 procent własnego świadczenia i 15 procent świadczenia po współmałżonku, albo odwrotnie – 100 procent po zmarłym i 15 procent własnego. Taki mechanizm określany jest jako zbieg świadczeń i wymaga spełnienia wszystkich warunków wskazanych przez ustawodawcę.

Choć świadczenie wydaje się atrakcyjne finansowo, nie każdy może je otrzymać. ZUS dokładnie weryfikuje sytuację życiową i historię emerytalną wnioskujących. W wielu przypadkach kluczowe są nie tylko kwoty świadczeń, ale także wiek, wspólność małżeńska i brak nowego związku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gdzie złożono najwięcej wniosków? Różnice między regionami są spore

REKLAMA

Najwięcej wniosków złożono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. To duże i gęsto zaludnione regiony, w których seniorzy mają lepszy dostęp do informacji i instytucji. Najmniej zgłoszeń trafiło z województw podlaskiego, lubuskiego i opolskiego. Te różnice regionalne pokazują także nierówny dostęp do wiedzy na temat nowych świadczeń.

Warto zauważyć, że niektóre osoby mogły jeszcze nie złożyć wniosku, bo nie spełniają wszystkich warunków, lub po prostu nie wiedzą o przysługującym im prawie. Dlatego ZUS planuje kolejne działania informacyjne, by dotrzeć do jak najszerszej grupy seniorów.

Kto najczęściej wnioskuje? Wiek ma tu ogromne znaczenie

Najliczniejszą grupę osób ubiegających się o rentę wdowią stanowią seniorzy w wieku od 81 do 90 lat. Do końca lipca 2025 roku ta grupa złożyła ponad 311 tysięcy wniosków. W ogóle aż 73,3 procent wszystkich wnioskodawców to osoby w wieku od 71 do 90 lat – łącznie ponad 784 tysiące ludzi.

Co ciekawe, wśród wnioskodawców znaleźli się także stulatkowie – dokładnie 187 osób. Najstarsza wnioskodawczyni miała aż 106 lat. Z kolei najmłodszy wnioskodawca miał niecałe 22 lata, jednak jego wniosek został odrzucony, ponieważ nie spełnił podstawowego warunku wieku emerytalnego.

Renta wdowia – jaką konfigurację wybierają kobiety, a jaką mężczyźni?

Z danych ZUS wynika, że aż 69 procent kobiet wybiera konstrukcję: 100 procent renty rodzinnej i 15 procent własnego świadczenia. W przypadku mężczyzn taki wariant pojawia się tylko w 27 procentach przypadków. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk tłumaczy, że wynika to z faktu, iż mężczyźni mają zazwyczaj wyższe własne świadczenia emerytalne – co z kolei wynika z późniejszego wieku emerytalnego i dłuższego stażu pracy.

W praktyce oznacza to, że kobiety częściej korzystają z opcji, która pozwala im uzyskać więcej niż z samej emerytury. Mężczyźni zaś częściej zachowują swoją wyższą emeryturę i dokładają do niej 15 procent po zmarłej małżonce.

Ile można realnie zyskać? Nawet ponad 5600 zł miesięcznie

Zgodnie z przepisami, maksymalna kwota renty wdowiej wynosi 5636,73 zł brutto. To trzykrotność najniższej emerytury obowiązującej w systemie. Taki pułap został osiągnięty w 5 procentach przypadków wniosków złożonych przez kobiety oraz w 8 procentach przypadków mężczyzn.

Dla wielu osób renta wdowia oznacza realny wzrost miesięcznego dochodu. Średni wzrost comiesięcznej wypłaty po przyznaniu renty wdowiej wyniósł aż 353,94 zł. To kwota, która dla wielu emerytów może mieć kluczowe znaczenie w domowym budżecie.

Nie każdy dostanie. Już 94 tysiące decyzji odmownych

Od początku realizacji ustawy ZUS wydał już 94 tysiące decyzji odmownych. Najwięcej – aż 40 tysięcy – dotyczyło przekroczenia maksymalnej dozwolonej kwoty świadczeń. W 24,4 tysiąca przypadków powodem była zbyt wczesna data nabycia prawa do renty rodzinnej. Ponad 34,5 tysiąca odmów wynikało z braku prawa do jednego z wymaganych świadczeń.

Zdarzały się również przypadki odmowy spowodowane brakiem wspólności małżeńskiej, zawarciem nowego związku małżeńskiego lub nieosiągnięciem wieku emerytalnego. Dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w ZUS Bartosz Gaca zaznaczył, że w 93 procentach przypadków decyzja odmowna wynikała z jednej przyczyny. Tylko dwa wnioski zawierały aż pięć powodów odmowy.

Ogromne wypłaty i wyzwanie organizacyjne dla ZUS

Do końca lipca ZUS wypłacił świadczenia z tytułu renty wdowiej dla ponad 755 tysięcy osób. Łączna wartość tych wypłat to ponad 2 miliardy 433 miliony złotych. Z tej kwoty 264,4 miliona złotych stanowią wypłaty 15-procentowe.

Obsłużenie tak ogromnej liczby wniosków było sporym wyzwaniem logistycznym. ZUS przygotował specjalne oprogramowanie do obsługi świadczenia, a na dodatkowe zadania i nadgodziny pracowników przeznaczył około 23 milionów złotych. Co ciekawe, tylko mniej niż 5 procent wniosków złożono drogą elektroniczną.

Kto jeszcze, oprócz ZUS, wypłaca rentę wdowią?

ZUS obsługuje około 90 procent wszystkich wniosków o rentę wdowią. Pozostałe przypadki są rozpatrywane przez inne organy emerytalno-rentowe – KRUS, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, Wojskowe Biuro Emerytalne oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. W niektórych sytuacjach świadczenie wypłacane jest z dwóch różnych źródeł.

W takich przypadkach świadczeniobiorca otrzymuje dwie decyzje – jedną z instytucji wypłacającej 15 procent świadczenia i drugą z tej, która wypłaca podstawowe 100 procent.

Komu przysługuje renta wdowia? Trzeba spełnić cztery warunki

Aby otrzymać rentę wdowią, osoba ubiegająca się o świadczenie musi spełnić cztery podstawowe warunki:

  • kobieta musi mieć ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,
  • w chwili śmierci małżonka para musi pozostawać we wspólności małżeńskiej,
  • osoba ubiegająca się o świadczenie nie może być w nowym związku małżeńskim.

Oprócz tego, nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie może nastąpić wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę. Jeśli którykolwiek z warunków nie zostanie spełniony – ZUS odmówi wypłaty świadczenia.

Co zrobić w przypadku odmowy? Przysługuje odwołanie

ZUS nie przyzna świadczenia również wtedy, gdy wysokość przynajmniej jednego ze świadczeń wynosi tyle, co limit – czyli trzykrotność najniższej emerytury – lub go przekracza. W takich przypadkach dochodzi do automatycznej odmowy ustalenia zbiegu świadczeń.

W każdej sytuacji, gdy ZUS wyda decyzję odmowną, przysługuje prawo do odwołania się od niej do sądu. Dla wielu osób warto rozważyć tę drogę, zwłaszcza jeśli istnieją wątpliwości co do interpretacji przepisów lub sposobu ich zastosowania.

Zobacz również:
Powiązane
Waloryzacja emerytur 2026 zaskakuje seniorów. Rząd ustalił tylko absolutne minimum!
Waloryzacja emerytur 2026 zaskakuje seniorów. Rząd ustalił tylko absolutne minimum!
Nowa waloryzacja emerytur. Karol Nawrocki proponuje co najmniej 150 zł podwyżki, projekt ustawy już 6 sierpnia
Nowa waloryzacja emerytur. Karol Nawrocki proponuje co najmniej 150 zł podwyżki, projekt ustawy już 6 sierpnia
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie dla par z co najmniej 50-letnim stażem, od 5000 zł do nawet 8000 zł
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie dla par z co najmniej 50-letnim stażem, od 5000 zł do nawet 8000 zł
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rewolucja w sztucznej inteligencji - ChatGPT GPT-5. Co nowego w najnowszej wersji?
08 sie 2025

ChatGPT GPT-5 to najnowsza generacja inteligentnego chatbota od OpenAI, która wynosi rozmowy człowieka z AI na zupełnie nowy poziom. Ulepszony model językowy lepiej rozumie kontekst, odpowiada w sposób bardziej naturalny i potrafi łączyć analizę tekstu, obrazu oraz danych w jednym narzędziu. To przełom, który może zmienić sposób, w jaki pracujemy, uczymy się i korzystamy z technologii na co dzień.
ZUS przeliczy świadczenia (osobom pobierającym emerytury i renty rodzinne po emerytach czerwcowych) z urzędu – bez wniosków. Wypłaty w nowej wysokości od 2026 roku. Senat za
07 sie 2025

Od 2026 roku ZUS przeliczy świadczenia osobom pobierającym emerytury i renty rodzinne po emerytach, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019. Chodzi o wyrównanie strat wynikających z dawnych przepisów, które nie uwzględniały waloryzacji kwartalnych. Ustawa została przyjęta przez Senat bez poprawek i czeka teraz na podpis prezydenta.
7 tys. zł od 1 stycznia 2026 r. zasiłku pogrzebowego. Uproszczone procedury uzyskania zasiłku. Senat za przyjęciem nowelizacji bez poprawek
07 sie 2025

Od 1 stycznia 2026 r. łatwiej i szybciej będzie można uzyskać zasiłek pogrzebowy. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy upraszczającą procedury i skracającą czas wypłaty świadczenia. ZUS nie będzie musiał wydawać decyzji, jeśli koszty pogrzebu poniesie jedna osoba z rodziny. Jednocześnie zasiłek wzrośnie do 7 tys. zł.
Lawina wniosków o rentę wdowią:Tysiące już dostały odmowę. Kto ma szansę, a kto nie dostanie ani złotówki?
08 sie 2025

Renta wdowia cieszy się ogromnym zainteresowaniem – do ZUS wpłynęło już ponad 1 milion 79 tysięcy wniosków, z czego zdecydowaną większość złożyły kobiety. Nowe świadczenie, pozwalające łączyć emeryturę lub rentę z częścią świadczenia po zmarłym małżonku, ma poprawić sytuację finansową seniorów. Jednak nie każdy spełnia wymagania.

REKLAMA

Podatek od Big Techów coraz bliżej. Resort cyfryzacji nie odpuszcza i szykuje nowe regulacje, które uderzą w Google, Meta czy Amazon
07 sie 2025

Resort cyfryzacji zapowiada przełom w opodatkowaniu gigantów technologicznych. Już za dwa tygodnie poznamy koncepcję podatku cyfrowego, który ma objąć takie firmy jak Google, Meta czy Amazon. Minister Krzysztof Gawkowski podkreśla: „Big Techy muszą płacić sprawiedliwie”.
Zmiany nie tylko w wynagrodzeniach ale i w benefitach na skutek regulacji UE. Sprawdź co powinieneś wiedzieć
07 sie 2025

Unijna dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń wprowadza nową definicję wynagrodzenia. Na jej mocy pracodawcy będą zobowiązani do prezentowania wynagrodzenia na nowych zasadach, uwzględniających nie tylko świadczenia pieniężne, ale także wartość benefitów i dodatków rzeczowych. Wartość benefitów zależnych od piastowanego stanowiska stanie się także elementem raportowania luki płacowej.
Jak liderzy finansowi mogą budować odporność biznesową w czasach niepewności?
07 sie 2025

Niepewność stała się trwałym elementem globalnego krajobrazu biznesowego. Od napięć geopolitycznych, przez zmienność inflacyjną, po skokowy rozwój technologii – dziś pytaniem nie jest już, czy pojawią się ryzyka, ale kiedy i jak bardzo wpłyną one na organizację. W takim świecie dyrektor finansowy (CFO) musi pełnić rolę strategicznego radaru – nie tylko reagować, ale przewidywać i przekształcać ryzyko w przewagę konkurencyjną. Przedstawiamy pięć praktyk budujących odporność biznesową.
Projekt ustawy dla frankowiczów 2025. Jakie zmiany w sporach z bankami?
07 sie 2025

Projekt ustawy z 30 czerwca 2025 r. dotyczący spraw frankowych to dokument, który może radykalnie zmienić krajobraz procesów dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego. Regulacja przedstawia rozwiązania procesowe i materialne, które mają wspierać konsumentów, ale także – co mniej zauważalne –usystematyzować obecność spraw frankowych w przestrzeni prawnej.

REKLAMA

Emerytura bez lat pracy. Czy można otrzymać emeryturę bez lat pracy? Czy jest to możliwe?
07 sie 2025

Czy można otrzymać emeryturę bez lat pracy? Zazwyczaj prawo do emerytury nabywa się po osiągnięciu wymaganego wieku i udokumentowaniu odpowiedniego stażu pracy, jednak istnieją pewne wyjątki od tej reguły. W wyjątkowych sytuacjach przepisy dopuszczają możliwość uzyskania takiej emerytury. Kto może liczyć na emeryturę bez lat pracy i jakie kryteria musi spełnić? Oto szczegóły.

Ministerstwo Finansów chce zakończyć nadużycia z przedawnieniem podatków. Nowe zasady już w 2026 roku
07 sie 2025

W nowej wersji projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej Ministerstwo Finansów chce zlikwidować możliwość zawieszania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczęcie postępowania karnego skarbowego. O szczegółach zmian mówi wiceminister finansów Jarosław Neneman.

REKLAMA