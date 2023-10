Ogródki działkowe. Podobno nie ma to jak na własnej działeczce spędzić wiosenny weekend, wśród śpiewu ptaków i zieleni drzew. Już jakiś czas temu zespół Alibabki śpiewał „Jak dobrze mieć sąsiada, Jak dobrze mieć sąsiada, On wiosną się uśmiechnie, Jesienią zagada, Pomoże ci w rachunkach…”. Taka pomoc, zwłaszcza na działce na pewno nie raz się przyda. Dodatkowo jest zawsze weselej, można wspólnie poświętować choćby taki Dzień Działkowca czy inne uroczystości. Te i inne ciekawostki dotyczące Rodzinnych Ogródków Działkowych znajdziecie w naszym quizie, do rozwiązania którego zapraszamy, nie tylko działkowców.

Czy wiesz, jak segregować odpady? QUIZ wiedzy

Segregacja odpadów i ich przetwarzanie to przyszłość. To również konieczność, jeśli chcemy, aby nasza planeta przetrwała jeszcze trochę. Chociaż niektóre przepisy segregowania śmieci mogą się różnić w zależności od gminy, to podstawowe zasady są dla wszystkich jednakowe. Czy wiesz, jak rozróżnić pojemniki do segregowania, co zrobić z niebezpiecznymi odpadami, gdzie wyrzucić zwiędłe kwiaty albo co to jest PSZOK? Mamy nadzieję, że tak! Sprawdź więc swoją wiedzę w naszym krótkim quizie i zdobądź komplet punktów!