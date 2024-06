W ilu językach mówi się i publikuje dokumenty w Parlamencie Europejskim? Ile trwa kadencja Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego? Kiedy odbędą się najbliższe wybory do PE? Rozwiąż quiz i sprawdź, czy znasz odpowiedzi.

QUIZ Co wiesz o Parlamencie Europejskim? 10/10 zdobędą nieliczni

QUIZ Co wiesz o wyborach do europarlamentu 2024 r.

Wybory do europarlamentu już za chwilę, każdy głos ma znaczenie. Rozwiąż quiz i sprawdź, co wiesz o wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024.