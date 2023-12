Skład rządu Donalda Tuska. Czy znasz nowych ministrów? QUIZ

QUIZ Co to za świadczenie? Na pewno znasz te potoczne nazwy!

Warto znać prawa przysługujące zarówno nam, jak i innym. Co wiesz o uprawnieniach osób niepełnosprawnych? Z jakich świadczeń mogą korzystać osoby potrzebujące wsparcia i ich opiekunowie? Ósme pytanie może być trudne!

Zanim ruszysz na wielkie promocje i wyprzedaże podczas Black Friday i Cyber Monday sprawdź, czy wiesz, jakie prawa Ci przysługują. Co z reklamacjami i zwrotami towaru. Czy podczas zakupów stacjonarnych i przez internet obowiązują te same zasady?

QUIZ o prawie spadkowym. Prawda czy fałsz?

Spadki, zasady dziedziczenia i testamenty to dziedziny, które mają ważny wpływ na nasze prawa. Czy znasz podstawowe zasady? Wystarczy, że zaznaczysz prawidłową odpowiedź. W każdym z 10 pytań są do wyboru tylko dwie opcje: prawda albo fałsz. Do dzieła!