5 rzeczy, które warto wiedzieć o karcie kredytowej

Karta kredytowa jest popularnym środkiem płatniczym. Przy spełnieniu określonych kryteriów stanowi dobry sposób na finansowanie różnych zakupów. Sprawdź, o czym należy pamiętać przed skorzystaniem z limitu na karcie kredytowej i jak uniknąć płacenia odsetek za pożyczone pieniądze.

1. Przy pomocy karty kredytowej sfinansujesz dowolne wydatki

Karta kredytowa pozwala na bezgotówkowe regulowanie należności za towary i usługi oraz umożliwia wypłacanie pieniędzy z bankomatu. Pod warunkiem przestrzegania zasad narzuconych przez bank, ułatwia utrzymywanie płynności finansowej i gwarantuje wygodny dostęp do gotówki niemal w każdych okolicznościach. Za pomocą środków z karty kredytowej zapłacisz m.in. za:

zakupy w sklepach;

jedzenie w restauracji;

bilety lotnicze;

pobyt w hotelu;

remont mieszkania;

naprawę pojazdu;

wakacje;

rachunki i czynsz.

Przy regulowaniu wymienionych należności kartą kredytową zyskujesz również możliwość budowania pozytywnej historii kredytowej. Jeśli spłacisz zobowiązanie wobec banku w określonym terminie, zwiększysz swoje szanse na uzyskanie finansowania w przyszłości, np. na zakup samochodu lub nieruchomości.

2. Karta kredytowa działa w ramach określonego limitu

Karta kredytowa zapewnia dość swobodny dostęp do środków finansowych w granicach pewnego limitu. Wysokość maksymalnej kwoty finansowania bank ustala indywidualnie dla każdego klienta. Uwzględnia przy tym wiele czynników niezbędnych do oceny zdolności kredytowej danej osoby.

Podczas określania limitu karty kredytowej kredytodawca bierze pod uwagę:

historię kredytową — przed udzieleniem finansowania bank sprawdza, czy klient w przeszłości spłacał jakieś zobowiązania, np. raty za zakupiony sprzęt, kredyty gotówkowe czy pożyczki. Jeśli masz na swoim koncie kilka zobowiązań spłaconych terminowo, masz większe szanse na przyznanie wysokiego limitu;

stabilność zatrudnienia — przy weryfikacji klienta banki oceniają również jego sytuację finansową. Pytają, czy potencjalny kredytobiorca pracuje i jeśli tak, to na jakich warunkach. Z perspektywy banku najbardziej pożądaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę;

wysokość dochodów — duże znaczenie dla banku ma również kwota comiesięcznej wypłaty. Co do zasady na większy limit na karcie kredytowej może liczyć np. osoba zarabiająca 6 tys. zł brutto miesięcznie niż ktoś z wynagrodzeniem 3 tys. zł brutto;

bieżące zobowiązania finansowe — do oceny zdolności kredytowej służy również analiza poziomu zadłużenia klienta. Osoby mające na swoim koncie kilka pożyczek czy kredytów często nie mogą liczyć na wysoki limit na karcie kredytowej.

Aby poznać wysokość limitu dostępnego w ramach karty kredytowej, warto skontaktować się z konkretnym bankiem. Najmniej formalności czeka osoby zdecydowane na zaciągnięcie zobowiązania w tej samej instytucji, w której prowadzą rachunek.

3. Karta kredytowa to nie to samo, co karta debetowa

Karta kredytowa i karta debetowa zaliczają się do szerokiej kategorii środków płatniczych. Można między nimi wskazać dość poważną różnicę, która w znacznym stopniu wpływa na ich funkcjonalność i przeznaczenie. W głównej mierze chodzi tu o własność pieniędzy, z których korzysta się przy płaceniu danym rodzajem środka płatniczego. W przypadku karty debetowej użytkownik zarządza własnym kapitałem zgromadzonym na rachunku osobistym. Z kolei przy korzystaniu z karty kredytowej dysponuje funduszami należącymi do banku w ramach opisywanego wcześniej limitu.

4. Z karty kredytowej możesz korzystać za darmo

Z karty kredytowej możesz korzystać za darmo, o ile spłacisz zaciągnięte zobowiązanie w wyznaczonym terminie. Kluczowe znaczenie ma tutaj długość tzw. okresu bezodsetkowego. Jest to określony przez bank czas, przeważnie ok. 50-60 dni, w którym należy uregulować całość zadłużenia. Jeśli to zrobisz, nie zapłacisz żadnych odsetek.

Przed wyborem karty kredytowej warto się zorientować, czy bank nie nalicza za nią dodatkowych opłat np. w związku z wypłatą gotówki z bankomatu lub wykonywaniem przelewów.

5. Najlepsze oferty kart kredytowych znajdziesz w internecie

Jeszcze do niedawna poszukiwanie najlepszych ofert kart kredytowych polegało na samodzielnym porównywaniu propozycji różnych banków. Obecnie proces ten ogranicza się do kilku kliknięć myszką i wymaga minimum zaangażowania. Wystarczy wejść na odpowiednią stronę internetową, aby w jednym miejscu znaleźć ranking kart kredytowych, zestawienie lokat bankowych i wiele innych atrakcyjnych produktów finansowych. Posługiwanie się internetowymi porównywarkami pozwala zaoszczędzić dużo czasu i gwarantuje dostęp do najlepszych ofert na rynku. Umożliwia znalezienie korzystnego finansowania bez wychodzenia z domu. Ponadto wiele banków udostępnia formularze online, dzięki czemu możesz wnioskować o przyznanie limitu w ramach karty kredytowej bez wizyty w oddziale.