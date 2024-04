Kredyt gotówkowy i karta kredytowa w 2024 roku — czy to się opłaca? Co musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się na tego rodzaju zobowiązanie?

Umowy pracowników będą rejestrowane w CRU, a co z prawem do prywatności, co z prawem do ochrony danych osobowych, co z prawem do godności pracowników? W opozycji do tego stoją przepisy dot. prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie sektora finansów publicznych. Ważniejsze jest dobro ogółu czy jednostki?