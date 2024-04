Kredyt na Start: czy można wynająć kupione mieszkanie?

W poprzednich programach dopłat obowiązywały ograniczenia dotyczące najmu mieszkania. Sprawdzamy więc, jak wygląda sytuacja związana z Kredytem na Start. Czy takie mieszkanie będzie można wynająć?

Kredyt na Start - skomplikowane procedury

Zapowiedziany przez rząd program Kredyt na Start będzie bardziej skomplikowany niż jego poprzednik, czyli Bezpieczny Kredyt 2%. Prawdopodobne komplikacje dotyczą między innymi sposobu obliczania rat, wysokości dopłat, limitów dochodowych oraz limitów maksymalnego metrażu lokum. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl tym razem postanowili przyjrzeć się jednak innemu aspektowi nowego programu. Mowa o ograniczeniach związanych z wynajmem dotowanego mieszkania. Warto sprawdzić, czy projektowany Kredyt na Start przewiduje sankcje w tym zakresie, bo restrykcje dotyczące najmu wprowadzili pomysłodawcy wcześniejszych programów dopłat (Bezpieczny Kredyt 2%, Mieszkanie dla Młodych oraz Rodzina na Swoim).

Kredyt na Start - najem karany finansowo?

Na wstępie należy przypomnieć, że przepisy dotyczące nowego programu dopłat kredytowych dopiero niedawno pojawiły się w Rządowym Centrum Legislacji. Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart (numer z wykazu: UA4) znajduje się dopiero na początkowym etapie prac legislacyjnych. Może się zatem okazać, że niektóre aspekty planowanego programu jeszcze ulegną zmianie. Wydaje się jednak, że w przypadku sankcji za wynajem prawdopodobieństwo modyfikacji przepisów nie jest duże.

Pomysłodawcy nowego programu dopłat w temacie wynajmu lokum na pewno wzorowali się na Bezpiecznym Kredycie 2%. Podobnie jak w przypadku programu BK 2%, najem dotowanego mieszkania/domu będzie bowiem skutkował utratą dopłat. Artykuł 14 ustęp 1 punkt 2 projektu ustawy wskazuje, że raty kredytu po wynajęciu mieszkania lub domu (w całości albo części) nie będą już pomniejszane o dopłaty. Identyczna sankcja ma dotyczyć użyczenia lokum. Tak samo jak w programie Bezpieczny Kredyt 2%, ustawodawca poza jednym wyjątkiem nie przewiduje konieczności zwrotu wszystkich dopłat. O tym wyjątku jeszcze będzie mowa. Teraz warto zwrócić uwagę, że beneficjent programu Kredyt na Start będzie zobowiązany do powiadomienia banku kredytującego o wynajmie w ciągu następnych 30 dni.

Spełnienie wspomnianego obowiązku informacyjnego oznacza, że odsetki ustawowe dotyczące dopłat wypłaconych po rozpoczęciu najmu będą naliczane od dnia odpowiedniego powiadomienia banku (a nie od dnia spłaty raty). Dobrą wiadomością dla przyszłych beneficjentów Kredytu na Start jest fakt, że po przerwie związanej z najmem będą mogli oni odzyskać dopłaty (oczywiście jeśli nie miało miejsca inne zdarzenie uniemożliwiające dotowanie kredytu). Ten przywilej nie będzie obejmował osób, które wcześniej nie powiadomiły banku o wynajmie. Wniosek o ponowne objęcie kredytu dopłatami będzie można złożyć co najmniej po trzech miesiącach od zakończenia wynajmu lub użyczenia.

Utrata dopłat sankcją także w innych sytuacjach

Warto wiedzieć, że bardzo podobne zasady utraty dopłat autorzy nowego programu przewidzieli w innych sytuacjach. Mowa o następujących przypadkach:

zbycie prawa własności dotowanego lokum, ale z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej małżonków oraz zbycia na rzecz współkredytobiorcy

zbycie przez kredytobiorcę spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania (z wyłączeniem zbycia na rzecz współkredytobiorcy)

nabycie przez kredytobiorcę w sposób inny niż poprzez dziedziczenie kolejnego prawa własności domu/lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokum

ogłoszenie upadłości względem kredytobiorcy

zmiana sposobu użytkowania całości lub części lokum uniemożliwiająca zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych

dokonanie przez bank zmiany oprocentowania na zmienne (na podstawie wniosku kredytobiorcy)

zwrot partycypacji wniesionej wcześniej z wykorzystaniem preferencyjnego kredytu dokonany przez TBS/SIM

wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu ustanowionego dzięki wkładowi mieszkaniowemu, który został sfinansowany kredytem z dopłatami (kredyt nadal będzie dotowany jeśli spółdzielcze prawo nie wygasło względem drugiego z kredytobiorców)

Jeżeli chodzi o powyższe zdarzenia, to zastosowanie do nich będą miały opisywane wcześniej zasady związane z utratą dopłaty do kolejnych rat, obowiązkiem informacyjnym kredytobiorcy oraz naliczaniem odsetek. W przeciwieństwie do najmu, nie będzie możliwe jednak odzyskanie prawa do dopłat. Należy też wspomnieć o jednym przypadku, w którym zwrot dopłat będzie dotyczył całego wypłaconego wsparcia. Mowa o sytuacji polegającej na tym, że kredytobiorca popełnił oszustwo kredytowe potwierdzone później prawomocnym wyrokiem. Bardzo podobne rozwiązanie obowiązuje w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

