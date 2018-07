§ 2.

1. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający co najmniej jedną z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 3 ust. 1, przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację sporządzoną według stanu na dzień ogłoszenia rozporządzenia:

1) o liczbie ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach, o których mowa w § 3 ust. 1, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów ratowników medycznych, realizujących te świadczenia w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;

2) o kwocie dodatkowych środków przyznanych ratownikom medycznym po dniu 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz od dnia 1 stycznia 2018 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wejścia w życie rozporządzenia, z wyłączeniem dodatków, o których mowa w art. 1511 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076), oraz dodatków, o których mowa w art. 65 i 88 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650 i 1128).

2. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, do przedstawienia świadczeniodawcom, którzy przekazali do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu informacje, o których mowa w ust. 1, zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmującej:

1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w kwocie stanowiącej iloczyn liczby etatów lub równoważników etatów ratownika medycznego i kwoty określonej w § 3 ust. 1;

2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1, i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.

3. Liczbę etatów i równoważników etatów ratownika medycznego ustala się w oparciu o informację przekazaną zgodnie z ust. 1.

4. Świadczeniodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych, po otrzymaniu zmian umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 2, podpisuje i przekazuje je dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

5. Świadczeniodawca dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, na poszczególne miesiące, w sposób wynikający z § 3 ust. 1, i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania podziału środków, przekazuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie tego podziału.

6. Niewykonanie przez świadczeniodawcę obowiązków wynikających z ust. 1, 4 i 5 oraz naruszenia § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b, e oraz pkt 2 lit. c załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając rodzaj i wagę stwierdzonych nieprawidłowości, a także wartość świadczeń, których dotyczyły te nieprawidłowości.

7. Prezes Funduszu określa i umieszcza na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia:

1) wzór zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z tej umowy;

2) wzory dokumentów potwierdzających realizację podziału środków, o których mowa w § 3 ust. 1;

3) sposób przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.