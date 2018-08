§ 2.

l,j

W okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., w przypadku przekazania dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, nie później niż do końca drugiego miesiąca okresu planowania, certyfikatu akredytacyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135), dotyczącego profili systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, którego ważność wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, wraz z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego o złożeniu wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres, nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu akredytacyjnego, i niezakończeniu procedury oceniającej, wartość współczynników korygujących, o których mowa w § 2 pkt 32 rozporządzenia zmienianego w § 1, wynosi w przypadku certyfikatu akredytacyjnego uzyskanego z wynikiem co najmniej:

1) 90% możliwej do uzyskania liczby punktów: 0,02;

2) 80% i poniżej 90% możliwej do uzyskania liczby punktów: 0,015;

3) 75% i poniżej 80% możliwej do uzyskania liczby punktów: 0,01.