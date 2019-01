§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354, z 2017 r. poz. 1943 oraz z 2018 r. poz. 1635 i 1880) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 wyrazy "art. 46 ust. 2 lit. a, c, d oraz f-j" zastępuje się wyrazami "art. 46 ust. 2 lit. a, c, d, f, g, i, j oraz m";

2) w § 9 po wyrazach "w załączniku" dodaje się wyrazy "nr 1";

3) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. 1. W przypadku obszarów, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. m rozporządzenia nr 1307/2013, za obszary proekologiczne uznaje się grunty ugorowane z roślinami miododajnymi (bogatymi w pyłek i nektar):

1) na których w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września danego roku nie jest prowadzona produkcja rolna;

2) utworzone przez wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin miododajnych (bogatych w pyłek i nektar), których lista jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z tym że gatunki roślin miododajnych (bogatych w pyłek i nektar), które są określone w wykazie nr 2 w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) są dopuszczone jedynie w mieszance z gatunkami roślin miododajnych (bogatych w pyłek i nektar), które są określone w wykazie nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz

b) nie są dominujące w mieszance.

2. Dopuszcza się w mieszance, o której mowa w ust. 1 pkt 2, udział traw lub innych zielnych roślin pastewnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 1307/2013, jeżeli te trawy lub inne zielne rośliny pastewne nie są dominujące w tej mieszance.";

4) załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1;

5) dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.