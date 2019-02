§ 4.

1. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych uważa się za wypełniony, jeżeli w każdym dwuletnim cyklu szkoleniowym komornik uzyska minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych, a asesor - w pierwszych dwóch cyklach szkoleniowych trwania asesury - 60 punktów szkoleniowych, a następnie 40 punktów szkoleniowych. Cykl szkoleniowy liczy się w pełnych latach kalendarzowych.

2. Komornicy albo asesorzy powołani na stanowisko w trakcie cyklu szkoleniowego są obowiązani do uzyskania punktów szkoleniowych w liczbie proporcjonalnej do okresu pozostałego do końca tego cyklu, liczonego w pełnych miesiącach kalendarzowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

3. W przypadkach, w których osoba powołana na stanowisko komornika była bezpośrednio przed powołaniem zatrudniona na stanowisku asesora, przepisu ust. 2 nie stosuje się. Punkty szkoleniowe uzyskane podczas zatrudnienia na stanowisku asesora w danym cyklu szkoleniowym podlegają zaliczeniu na poczet minimum wymaganego od komornika w tym samym cyklu szkoleniowym.