§ 4.

1. Czynności związane z dokonaniem odczytu, poza czynnościami, o których mowa w § 3, obejmują:

1) identyfikację pojazdu, w tym:

a) sprawdzenie cech identyfikacyjnych oraz ustalenie i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z danymi znajdującymi się w:

- dowodzie rejestracyjnym,

- profesjonalnym dowodzie rejestracyjnym,

- pozwoleniu czasowym, wraz z kartą pojazdu, o ile została wydana,

- karcie pojazdu dla pojazdu zarejestrowanego, o ile została wydana, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy,

- pokwitowaniu, o którym mowa w art. 132 ust. 2 ustawy, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy,

b) sprawdzenie prawidłowości oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych pojazdu, o ile pojazd posiada tablice rejestracyjne,

c) sprawdzenie zgodności danych pojazdu z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 8-10, 12, 15 i 15a ustawy, z wyjątkiem danych osobowych właściciela lub posiadacza pojazdu, a w przypadku braku dostępu do danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów z przyczyn niezależnych od przeprowadzającego odczyt sprawdzenie zgodności danych pojazdu z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów wykonuje się po ustaniu przyczyn uniemożliwiających to sprawdzenie;

2) sprawdzenie drogomierza przez:

a) kontrolę wzrokową,

b) ustalenie wskazania drogomierza wraz z jednostką miary;

3) wprowadzenie danych dotyczących wymiany drogomierza do centralnej ewidencji pojazdów, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, wprowadzenie tych danych następuje po ustaniu przyczyn uniemożliwiających ich wprowadzenie;

4) wydanie dokumentu potwierdzającego dokonanie odczytu drogomierza.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych o pojeździe w trakcie dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, uprawniony diagnosta, wydając dokument potwierdzający dokonanie odczytu drogomierza, wpisuje tę niezgodność oraz informuje posiadacza pojazdu o tej niezgodności.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych o pojeździe z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do centralnej ewidencji pojazdów, uprawniony diagnosta, wydając dokument potwierdzający dokonanie odczytu drogomierza, wpisuje tę niezgodność, informuje posiadacza pojazdu o tej niezgodności oraz informuje o niej, poza systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.