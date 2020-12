§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) wprowadza się następujące zmiany:

1) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

"Rozdział 2a

Chorągiew Wojska Polskiego

§ 5a. 1. Znakiem używanym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest chorągiew Wojska Polskiego.

2. Chorągwią Wojska Polskiego jest kwadratowy płat tkaniny barwy białej z obustronnym wyobrażeniem czerwonego krzyża kawalerskiego o ramionach dochodzących do boków płata. W centrum krzyża jest umieszczony orzeł generalski.

3. Stosunek szerokości chorągwi do jej długości wynosi 1:1. Stosunek wysokości orła do szerokości chorągwi wynosi 1:2.

4. Chorągiew Wojska Polskiego używana przez wojskową asystę honorową jest płatem tkaniny o boku długości 80 × 80 cm, obszytym na wolnych bokach frędzlą o barwie złota, o szerokości 5 cm. Chorągiew ta jest umieszczona na drzewcu o długości 220 cm, który jest zakończony płaską, dwustronną głowicą.

5. Wzór chorągwi Wojska Polskiego określa załącznik nr 2a do rozporządzenia.

6. Wzór chorągwi Wojska Polskiego na drzewcu określa załącznik nr 2b do rozporządzenia.

7. Wzór głowicy chorągwi Wojska Polskiego na drzewcu określa załącznik nr 2c do rozporządzenia.";

2) tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie:

"Odznaki pamiątkowe, okolicznościowe i jubileuszowe, odznaki absolwentów, oznaki dla celów rozpoznawczych oraz znaki specjalne";

3) w § 34:

a) w pkt 4 w lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) oznaki specjalne;",

b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) znaki specjalne.";

4) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 2a-2c do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.