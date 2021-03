Zakres świadczeń

Opieka specjalistyczna obejmuje w szczególności: 1) realizację diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, 2) zakończenie procesu diagnostycznego z określeniem co najmniej typu i podtypu histologicznego nowotworu, 3) realizację procesu monitorowania pacjenta po zakończonym leczeniu - przez okres do 5 lat, z uwzględnieniem obowiązujących schematów prowadzenia procesu "followup" - w ramach której jest możliwa realizacja świadczeń określonych w lp. 57 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.