WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ

I. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodnościekowa lub budowa lub modernizacja dróg lokalnych, lub ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, lub inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, lub kształtowanie przestrzeni publicznej dolnośląskie 2 350 229 44 197 988 kujawsko-pomorskie 2 767 077 52 996 271 łódzkie 4 896 790 62 844 898 małopolskie 1 302 120 67 713 632 mazowieckie 7 305 640 95 719 291 opolskie 234 500 35 003 820 podkarpackie 3 005 179 58 716 720 podlaskie 3 241 777 55 756 277 pomorskie 1 842 164 47 079 047 śląskie 1 144 800 42 909 167 świętokrzyskie 1 185 520 41 724 286 warmińsko-mazurskie 2 742 730 60 741 818 wielkopolskie 2 183 727 76 610 974 zachodniopomorskie 2 374 000 47 423 329

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa Wysokość limitów środków w euro na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych Wysokość limitów środków w euro na operacje typu ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Wysokość limitów środków w euro na operacje typu kształtowanie przestrzeni publicznej lubelskie 3 829 166 41 557 818 30 018 171 0 4 114 573 1 377 253 lubuskie 684 654 17 993 765 15 829 875 68 805 3 623 728 137 121

II. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania współpraca:

1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 87 998 186

2) na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 5 000 000

III. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:

1) modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji prosiąt albo w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego, albo w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego, albo z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu Wysokość limitów w euro na operacje związane z nawadnianiem mazowieckie 282 355 246 2 999 000 pozostałe 1 598 991 883 17 001 000

2) inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 13 550 817 pozostałe 76 788 077

3) inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie 14 183 148 pozostałe 114 753 958

B. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro dolnośląskie 21 944 277 kujawsko-pomorskie 0 lubelskie 54 367 336 lubuskie 5 528 290 łódzkie 4 876 768 małopolskie 32 432 024 mazowieckie 10 409 509 opolskie 3 043 767 podkarpackie 76 646 940 podlaskie 34 950 240 pomorskie 5 896 065 śląskie 24 152 381 świętokrzyskie 10 139 370 warmińsko-mazurskie 0 wielkopolskie 1 983 762 zachodniopomorskie 0

C. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 16 479 648

D. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 717 978 630

E. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 231 997 643

F. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 2 396 857

G. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, na operacje dotyczące:

1) zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 65 000 000

2) zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 41 491 278

H. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw:

1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 652 125 745

2) na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 4 000 000

I. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 5 000 000

J. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w § 1 pkt 2 lit. k

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro mazowieckie i pozostałe 374 359 101

IV. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych za łącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej