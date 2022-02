Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 245

58 Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego nowotworu złośliwego gruczołu krokowego Wymagania formalne 1) oddział szpitalny o profilu urologia lub oddział o profilu chirurgia onkologiczna; 2) blok operacyjny w lokalizacji.

Kryteria kwalifikacji do świadczenia Do świadczenia są kwalifikowani pacjenci z rozpoznaniem ICD-10: C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, spełniający następujące kryteria kliniczne: 1) pod kątem stopnia zaawansowania choroby: a) w skali Gleasona: 6-10 (ISUP 1-5), b) choroba ograniczona do prostaty w stadium cT1-2* N0 M0, c) choroba zaawansowana lokalnie cT3a-b N0-1 M0, d) brak przerzutów odległych M0, stwierdzony na podstawie ujemnej scyntygrafii kości lub rezonansu magnetycznego całego ciała; 2) skala erekcji IIEF 5>21.

Personel W trakcie zabiegu: 1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii lub chirurgii onkologicznej, lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzenia zabiegu prostatektomii z zastosowaniem systemu robotowego (co najmniej 50 zabiegów w ostatnim roku lub średnio 50 zabiegów w ostatnich dwóch latach z zastosowaniem systemu robotowego, potwierdzone przez właściwego konsultanta wojewódzkiego); 2) lekarz specjalista w dziedzinie urologii lub chirurgii onkologicznej, posiadający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu operacji laparoskopowych; 3) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii; 4) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów z zastosowaniem systemu robotowego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną W lokalizacji: system robotowy, spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565).

Organizacja udzielania świadczeń 1) radykalna prostatektomia z zastosowaniem systemu robotowego jest przeprowadzana w ośrodkach, które posiadają udokumentowane wykonanie rocznie co najmniej 100 operacji usunięcia prostaty z powodu nowotworu; 2) całość postępowania medycznego obejmuje: a) przeprowadzenie kwalifikacji do zabiegu, b) realizację zabiegu, c) przeprowadzenie porady kontrolnej po zabiegu.