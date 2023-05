§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 1540, 1739 i 2650 oraz z 2023 r. poz. 577) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) uchyla się pkt 3,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) planowany zakres rzeczowo-finansowy inwestycji lub remontu zawierający kosztorys szczegółowy i ogólny inwestycji oraz deklarowany termin realizacji inwestycji lub remontu, w tym kolejność i terminy realizowania poszczególnych etapów inwestycji lub remontu, a w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, oraz remontu - także opis analizy potrzeb odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki;",

c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) deklarowany termin trwałości inwestycji lub remontu, z tym że nie krótszy niż 5 lat, a w przypadku inwestycji związanej z zakupem nieruchomości - nie krótszy niż 15 lat;",

d) uchyla się pkt 15;



2) w § 5:



a) w ust. 1:

- w pkt 1 uchyla się lit. e,

- w pkt 2:

- - uchyla się lit. d-h,

- - w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 i 553);",

- w pkt 3:

- - lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dokument poświadczający posiadanie przez wnioskodawcę:

- prawa własności do obiektów, które mają być dostosowane, oraz prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, na której jest położony obiekt - w przypadku, gdy prawa te nie wynikają z założonej księgi wieczystej lub w przypadku, gdy dana nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej albo

- prawa do użytkowania nieruchomości budowlanej obowiązującego w dniu złożenia wniosku i przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia planowanego zakończenia inwestycji - w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, której dotyczy wniosek,",

- - uchyla się lit. g,

- w pkt 4 uchyla się lit. a,

- w pkt 5 wyrazy „pkt 1 lit. a-e, pkt 2 lit. a-h i pkt 3 lit. a-g" zastępuje się wyrazami „pkt 1 lit. a-d, pkt 2 lit. a-c i j oraz pkt 3 lit. a-f",

- w pkt 6 uchyla się lit. f,



b) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokument poświadczający posiadanie przez wnioskodawcę:

a) prawa własności do nieruchomości, której dotyczy wniosek - w przypadku, gdy prawa te nie wynikają z założonej księgi wieczystej lub w przypadku, gdy dana nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej albo

b) prawa do użytkowania nieruchomości budowlanej obowiązującego w dniu złożenia wniosku i przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia planowanego zakończenia remontu - w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, której dotyczy wniosek;",

- uchyla się pkt 5;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d, pkt 2 lit. a, c i j, pkt 3 lit. a i c-f, pkt 6 lit. b-e oraz ust. 2 pkt 1, 3 i 4, są składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub osobę, o której mowa w § 4 pkt 2. Minister może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia do wglądu oryginałów tych dokumentów.";

4) w § 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Wniosek może być wygenerowany za pomocą narzędzia informatycznego udostępnionego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej - w przypadku, gdy minister udostępni takie narzędzie.";

5) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister informuje wnioskodawcę o przyznaniu dotacji celowej, zamieszczając niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej:

1) rozstrzygnięcie programu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 90x ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy;

2) rozstrzygnięcie dotyczące wniosków o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, lub remontu.",

b) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „60 dni" zastępuje się wyrazami „14 dni";

6) w § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sprawozdanie końcowe, w przypadku zakończenia w danym roku budżetowym inwestycji lub remontu w terminie 30 dni od dnia:

a) dokonania ostatniej płatności przez wnioskodawcę - w przypadku inwestycji związanej z zakupem nieruchomości lub wyposażenia,

b) zakończenia inwestycji lub przekazania jej do użytku - w przypadku inwestycji związanej z budową lub dostosowaniem obiektu,

c) zakończenia remontu.";

7) w § 16 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Sprawozdanie roczne i sprawozdanie końcowe może być wygenerowane za pomocą narzędzia informatycznego udostępnionego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej - w przypadku, gdy minister udostępni takie narzędzie.".