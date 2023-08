§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Orłem Ministerstwa Obrony Narodowej jest biały orzeł w koronie zamkniętej, z głową zwróconą w prawo i ze wzniesionymi skrzydłami, nawiązujący sylwetką do orła wieńczącego głowicę sztandaru wojskowego, wsparty szponami na okalającym go okręgu. Korona, dziób i łapy orła są koloru złotego.

2. Wzór orła Ministerstwa Obrony Narodowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.";

2) § 34 i § 34a otrzymują brzmienie:

„§ 34. Znakami używanymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są:

1) odznaki okolicznościowe i jubileuszowe;

2) odznaki pamiątkowe;

3) odznaki absolwentów;

4) dla celów rozpoznawczych:

a) oznaki rozpoznawcze,

b) proporczyki na berety,

c) godła lotnicze,

d) godła okrętowe;

5) oznaki specjalne;

6) znaki specjalne.

§ 34a. 1. Odznaki okolicznościowe, jubileuszowe i pamiątkowe wprowadza się dla:

1) jednostek wojskowych;

2) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

3) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej;

4) okrętów;

5) pododdziałów bezpośrednio podporządkowanych dowódcom jednostek wojskowych.

2. Odznaki absolwentów wprowadza się dla:

1) uczelni i szkół wojskowych;

2) centrów i ośrodków szkolenia rodzajów Sił Zbrojnych.

3. Oznaki rozpoznawcze wprowadza się dla:

1) jednostek wojskowych;

2) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

3) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej;

4) pododdziałów bezpośrednio podporządkowanych dowódcom jednostek wojskowych.

4. Proporczyki na berety wprowadza się dla:

1) jednostek wojskowych;

2) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

3) pododdziałów bezpośrednio podporządkowanych dowódcom jednostek wojskowych.

5. Godła lotnicze wprowadza się dla jednostek wojskowych.

6. Godła okrętowe wprowadza się dla okrętów.

7. Oznaki specjalne wprowadza się dla identyfikacji:

1) żołnierzy rodzajów sił zbrojnych, wojsk, służb lub formacji;

2) zadań służbowych wykonywanych przez żołnierzy;

3) rodzajów lub formy pełnionej służby.

8. Znaki specjalne wprowadza się dla uhonorowania żołnierzy za wykonywane obowiązki służbowe bądź podkreślenia ich służbowych umiejętności lub osiągnięć.";

3) po § 34a dodaje się § 34b w brzmieniu:

„§ 34b. 1. Oznaką rozpoznawczą Ministerstwa Obrony Narodowej jest biały orzeł w koronie zamkniętej, z głową zwróconą w prawo i ze wzniesionymi skrzydłami, nawiązujący sylwetką do orła wieńczącego głowicę sztandaru wojskowego, wsparty szponami na okalającym go okręgu z napisem „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ". Korona, dziób i łapy orła są koloru złotego.

2. Wersja oznaki rozpoznawczej Ministerstwa Obrony Narodowej na mundur polowy jest odwzorowaniem oznaki na mundur wyjściowy w barwach maskujących.

3. Wzory oznaki rozpoznawczej Ministerstwa Obrony Narodowej są określone w załączniku nr 18a do rozporządzenia.";

4) § 35 otrzymuje brzmienie:

„§ 35. 1. Oznakami przynależności państwowej używanymi przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „oznakami przynależności państwowej", są symbole Rzeczypospolitej Polskiej, określone w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509 oraz z 2023 r. poz. 1617), oraz oznaka z napisem „POLAND", noszone na ubiorze wojskowym w postaci naszywek z wizerunkiem:

1) godła Rzeczypospolitej Polskiej;

2) flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej;

3) napisu „POLAND" w barwach maskujących.

2. Wzór oznaki z napisem „POLAND" jest określony w załączniku nr 18b do rozporządzenia.";

5) w § 36 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Naszywka, o której mowa w § 35 ust. 1 pkt 3, ma wymiary 64 mm × 28 mm.";

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

7) załącznik nr 11 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

10) załącznik nr 14 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

11) załącznik nr 15 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

12) załącznik nr 16 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;

13) załącznik nr 17 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia;

14) załącznik nr 18 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia;

15) po załączniku nr 18 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 18a i 18b do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 10 i 11 do niniejszego rozporządzenia.