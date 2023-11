Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia

18 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2533)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

Na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, w podziale na wykazy tych produktów obowiązujące:

a) punkty apteczne,

b) placówki obrotu pozaaptecznego:

- sklepy zielarsko-medyczne,

- sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego i sklepy ogólnodostępne;

2) kryteria klasyfikacji produktów leczniczych do wykazów, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, oraz kryteria klasyfikacji produktów leczniczych do tego wykazu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, oraz kryteria klasyfikacji produktów leczniczych do tego wykazu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie, oraz kryteria klasyfikacji produktów leczniczych do tego wykazu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, mogą przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia prowadzić obrót produktami leczniczymi w zakresie dotychczas przewidzianym dla tych kategorii podmiotów.

§ 4. Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. poz. 151 i 1234 oraz z 2010 r. poz. 1352);

2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2024).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

21 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2533)

Załącznik nr 13)

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO WYKAZÓW ORAZ ZESTAWIENIA SUBSTANCJI CZYNNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZAWARTE W PRODUKTACH LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W PUNKTACH APTECZNYCH

1. Do obrotu w punktach aptecznych są dopuszczone produkty lecznicze o kategorii dostępności wydawane bez przepisu lekarza - OTC albo wydawane z przepisu lekarza - Rp, które spełniają następujące warunki:

1) w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się produkty lecznicze, z wyjątkiem:

a) produktów leczniczych posiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kategorię dostępności stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym - Lz, wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania - Rpz lub wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach - Rpw,

b) produktów leczniczych przeciwnowotworowych i immunomodulacyjnych,

c) wyciągów alergenów do celów leczniczych i testów skaryfikacyjnych,

d) produktów leczniczych zawierających w swoim składzie:

- substancje odurzające określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 44f tej ustawy,

- substancje psychotropowe grupy I-P, II-P, III-P lub IV-P określone w ustawie wymienionej w tiret pierwszym,

- substancje psychotropowe z grupy terapeutycznej N05 według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC),

- substancje psychoanaleptyczne z grupy terapeutycznej N06 według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC)

- z zastrzeżeniem pkt 2,

e) produktów leczniczych przeznaczonych do podawania pozajelitowego w postaci:

- roztworów lub zawiesin do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych,

- roztworów do wstrzykiwań dożylnych,

- roztworów do wstrzykiwań do linii tętniczej układu dializacyjnego,

- roztworów do wlewów dożylnych, dotętniczych lub dopęcherzowych,

- emulsji do wstrzykiwań dożylnych lub domięśniowych

- z zastrzeżeniem pkt 3,

f) produktów leczniczych służących do przygotowania postaci farmaceutycznych określonych w lit. e w formie:

- koncentratów,

- liofilizatów,

- proszków,

- liofilizowanych mikrosfer i mikrokapsułek

- z zastrzeżeniem pkt 3,

g) surowic,

h) produktów leczniczych zawierających substancje czynne umieszczone w wykazie A (venena) Farmakopei Polskiej, z wyjątkiem tych, którym nadano kategorię dostępności wydawane bez przepisu lekarza - OTC, oraz produktów leczniczych określonych w pkt 3 lit. d tiret drugie, piąte i czternaste;

2) w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się produkty lecznicze zawierające następujące substancje czynne:

a) Duloxetinum,

b) Hydroxyzinum,

c) Piracetamum,

d) Vinpocetinum;

3) w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się:

a) wody do wstrzykiwań,

b) szczepionki,

c) preparaty jednoskładnikowe zawierające heparyny drobnocząsteczkowe,

d) produkty lecznicze zawierające następujące substancje czynne albo ich wzajemne połączenia z uwzględnieniem pojemności i stężenia, jeżeli dotyczy:

- Benzylpenicillinum,

- Brimonidinum,

- Diclofenacum,

- Drotaverinum,

- Epinephrinum (Adrenalinum),

- Gentamicinum,

- Glucosum,

- Hydrocortisonum hemisuccinatum,

- Insulinum,

- Ketoprofenum,

- Lidocainum (1% i 2%),

- Metamizolum,

- Natrii chloridum,

- Norepinephrinum (Noradrenalinum),

- Piroxicamum,

- Theophyllinum;

4) w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych nie umieszcza się surowców do sporządzania leków recepturowych, leków aptecznych ani prekursorów kategorii 1;

5) w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się produkty lecznicze zawierające Terebinthinae aetheroleum (Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro);

6) w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się produkty lecznicze zawierające:

a) oleju awokado frakcję niezmydlającą się,

b) oleju sojowego frakcję niezmydlającą się;

7) w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się produkty lecznicze zawierające standaryzowaną zawiesinę kultury bakteryjnej Escherichia coli.

2. Wykaz substancji czynnych występujących w produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych jest podzielony na następujące tabele:

1) nr 1 - określającą substancje czynne, które mogą występować w postaci różnych soli oraz izomerów, estrów, eterów lub ich soli (sole izomerów, estrów i eterów) pojedynczo lub w połączeniu, gdy istnienie takich połączeń jest możliwe;

2) nr 2 - określającą substancje czynne homeopatyczne wchodzące w skład produktów leczniczych homeopatycznych;

3) nr 3 - określającą roślinne materiały wyjściowe służące do wytworzenia substancji czynnych roślinnych wchodzących w skład produktów leczniczych; substancje czynne roślinne mogą występować w postaci przetworów roślinnych lub w ich zestawieniach.

Tabela nr 1. Wykaz substancji czynnych, które mogą występować w postaci różnych soli oraz izomerów, estrów, eterów lub ich soli (sole izomerów, estrów i eterów), wchodzących pojedynczo lub w połączeniu w skład produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych

Lp. Nazwa powszechnie stosowana 1 Abacavirum 2 Acamprosatum 3 Acarbosum 4 Acebutololum 5 Aceclofenacum 6 Acemetacinum 7 Acenocoumarolum 8 Acetazolamidum 9 Acetylcysteinum 10 Aciclovirum 11 Acidum aceticum 12 Acidum acetylsalicylicum 13 Acidum alendronicum 14 Acidum alginicum 15 Acidum ascorbicum 16 Acidum azelaicum 17 Acidum boricum 18 Acidum citricum 19 Acidum clavulanicum 20 Acidum dehydrocholicum 21 Acidum folicum 22 Acidum fusidicum 23 Acidum ibandronicum 24 Acidum lacticum 25 Acidum mefenamicum 26 Acidum nicotinicum 27 Acidum nitricum 28 Acidum oxalicum dihydricum 29 Acidum salicylicum 30 Acidum tolfenamicum 31 Acidum tranexamicum 32 Acidum undecylenicum 33 Acidum ursodeoxycholicum 34 Acidum valproicum 35 Acitretinum 36 Adapalenum 37 Albendazolum 38 Alclometasonum 39 Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 40 Alcohol benzylicus 41 Alcohol isopropylicus 42 Alfuzosinum 43 Aliskirenum 44 Allantoinum 45 Allopurinolum 46 Aluminii acetotartras 47 Aluminii chloridum 48 Aluminii hydroxidum 49 Aluminii sulfas 50 Aluminii phosphas 51 Aluminii subacetatis solutio 52 Alverinum 53 Amantadinum 54 Ambazonum 55 Ambenonii chloridum 56 Ambroxolum 57 Amikacinum 58 Amiloridum 59 Aminofluoridum 60 Amiodaronum 61 Amlodipinum 62 Ammonii bituminosulfonas (Ichthammolum) 63 Ammonii chloridum 64 Amorolfinum 65 Amoxicillinum 66 Amylmetacresolum 67 Anagrelidum 68 Anetholum 69 Antazolinum 70 Apixabanum 71 Aprepitantum 72 Aqua ad iniectabile 73 Aqua calcis 74 Atazanavirium 75 Atenololum 76 Atorvastatinum 77 Atovaquonum 78 Azelastinum 79 Azithromycinum 80 Bacitracinum 81 Baclofenum 82 Balsamum peruvianum 83 Beclometasonum 84 Bemiparinum 85 Benazeprilum 86 Bencyclanum 87 Benfothiaminum 88 Benserazidum 89 Benzalkonii chloridum 90 Benzocainum 91 Benzoxonii chloridum 92 Benzoylis peroxidum 93 Benzydaminum 94 Benzylpenicillinum 95 Betacarotenum 96 Betahistinum 97 Betamethasonum 98 Betaxololum 99 Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt 100 Bifidobacterium bifidum 101 Bifonazolum 102 Bilastinum 103 Bimatoprostum 104 Biotinum 105 Biperidenum 106 Bisacodylum 107 Bismuthi oxidum 108 Bismuthi kalii subcitras 109 Bismuthi subgallas 110 Bisoprololum 111 Boldinum 112 Borneolum 113 Borowina 114 Bosentanum 115 Brimonidini tartras 116 Brinzolamidum 117 Bromhexinum 118 Bromocriptinum 119 Budesonidum 120 Bursztyn 121 Butaconazolum 122 Butamiratum 123 Cabergolinum 124 Calcifediolum 125 Calcii carbonas 126 Calcii dobesilas 127 Calcii folinas 128 Calcii glubionas 129 Calcii gluconas 130 Calcii lactas 131 Calcii lactobionas 132 Calcii lactogluconas 133 Calcii pantothenas 134 Calcipotriolum 135 Calcitoninum 136 Camphenum 137 Camphora (Camphora racemica) 138 Canagliflozinum 139 Candesartanum 140 Captoprilum 141 Carbamazepinum 142 Carbidopum 143 Carbo medicinalis (Carbo activatus) 144 Carbocisteinum 145 Carbomerum 146 Carteololum 147 Carvedilolum 148 Cefaclorum 149 Cefadroxilum 150 Cefalexinum 151 Cefiximum 152 Cefuroximum 153 Celecoxibum 154 Celiprololum 155 Cetalkonii chloridum 156 Cetirizinum 157 Cetylpyridinii chloridum 158 Chloramphenicolum 159 Chlorhexidinum 160 Chlormadinonum 161 Chlormidazolum 162 Chloroquinum 163 Chlorpheniraminum 164 Chlorquinaldolum 165 Chlortalidonum 166 Chlortetracyclinum 167 Cholini alfosceras 168 Cholini salicylas 169 Cholecalciferolum (Colecalciferolum) 170 Chondroitinum 171 Ciclesonidum 172 Ciclopiroxum 173 Cilazaprilum 174 Cinacalcetum 175 Cinchocainum 176 Cineolum 177 Cinnarizinum 178 Ciprofibratum 179 Ciprofloxacinum 180 Cisapridum 181 Clarithromycinum 182 Clemastinum 183 Clindamycinum 184 Clioquinolum 185 Clobetasolum 186 Clomifenum 187 Clonidinum 188 Clopamidum 189 Clopidogrelum 190 Clotrimazolum 191 Cloxacillinum 192 Codeinum 193 Coffeinum 194 Colecalciferolum 195 Colesevelamum 196 Collagenasum 197 Crotamitonum 198 Cyanocobalaminum 199 Cyproheptadinum 200 Cyproteronum 201 Cytisinum 202 Dabigratanum 203 Dalteparinum 204 Danazolum 205 Dapagliflozinum 206 Darifenactinum 207 Denotivirum 208 Desloratadinum 209 Desmopressinum 210 Desogestrelum 211 Desonidum 212 Dexamethasonum 213 Dexibuprofenum 214 Dexketoprofenum 215 Dexlansoprazolum 216 Dexpanthenolum 217 Dextromethorphanum 218 Diclofenacum 219 Dienogestum 220 Diethylamini salicylas 221 Diflucortolonum 222 Dihydroxyaluminii natrii carbonas 223 Diltiazemum 224 Dimenhydrinatum 225 Dimeticonum 226 Dimetindenum 227 Dinatrii phosphas dodecahydricus 228 Diosmectitum 229 Diosminum 230 Diphenhydraminum 231 Distigmini bromidum 232 Disulfiramum 233 Docosanolum 234 Dornasum alfa 235 Dorzolamidum 236 Doxazosinum 237 Doxycyclinum 237a Doxylamine 238 Drospirenonum 239 Drotaverinum 240 Duloxetinum 241 Dutasteridum 242 Dydrogesteronum 243 Econazolum 244 Efavirenzum 245 Eflornithinum 246 Eletriptanum 247 Emedastinum 248 Empagliflozinum 249 Emtricitabinum 250 Enalaprilum 251 Enoxaparinum 252 Entacaponum 253 Ephedrinum 254 Epinastinum 255 Epinephrinum (Adrenalinum) 256 Eplerenonum 257 Eprosartanum 258 Erdosteinum 259 Erythromycinum 260 Escinum 261 Esculinum 262 Esomeprazolum 263 Estradiolum 264 Estriolum 265 Etamsylatum 266 Ethacridinum 267 Ethambutolum 268 Ethenzamidum (Ethylsalicylamidum, Ethoxybenzamidum) 269 Ethinylestradiolum 270 Ethosuximidum 271 Ethylis chloridum 272 Etilefrinum 273 Etofenamatum 274 Etonogestrelum 275 Etoricoxibum 276 Ezetimibum 277 Eugenolum 278 Famotidinum 279 Febuxostatum 280 Felodipinum 281 Fenchonum 282 Fenofibratum 283 Fenoterolum 284 Fenticonazolum 285 Ferri hydroxidum polymaltosum 286 Ferri proteinatosuccinas 287 Ferrosi gluconas 288 Ferrosi sulfas 289 Fesoterodinum 290 Fexofenadinum 291 Fibrinolysinum 292 Finasteridum 293 Fluconazolum 294 Fludrocortisonum 295 Flumetasonum 296 Flunarizinum 297 Fluocinolonum 298 Fluorum (sole) 299 Fluorometholonum 300 Fluorowodorek z aminami 301 Flurbiprofenum 302 Fluticasonum 303 Fosfomycinum trometamolum 304 Framycetinum 305 Furazidinum 306 Furosemidum 307 Gabapentinum 308 Ganciclovirum 309 Gentamicinum 310 Gestodenum 311 Glibenclamidum 312 Gliclazidum 313 Glimepiridum 314 Glipizidum 315 Gliquidonum 316 Glucosaminum 317 Glucosum 318 Glycerolum 319 Glycinum 320 Gramicidinum 321 Granisetronum 322 Guaifenesinum 323 Heparinum 324 Hexamidinum 325 Hexylresorcinolum 326 Hydrochlorothiazidum 327 Hydrocortisonum 328 Hydrogenii peroxidum 329 o-(beta-Hydroxyethyl)-rutosidea 330 Hydroxyzinum 331 Hymecromonum 332 Hyoscini butylbromidum (Scopolamini butylbromidum) 333 Hypromellosum 334 Ibuprofenum 335 Iecoris aselli oleum 336 Imidaprilum 337 Imiquimodum 338 Indacaterolum 339 Indapamidum 340 Indinavirum 341 Indometacinum 342 Inosinum 343 Insulini iniectio neutralis 344 Insulinum aspartum 344a Insulinum degludecum 345 Insulinum detemirum 346 Insulinum glarginum 347 Insulinum glulisinum 348 Insulinum humanum 349 Insulinum humanum isophanum 350 Insulinum isophanum 351 Insulinum lisprum 352 Insulinum lisprum zinci protaminati iniectio 353 Insulinum protaminicum 354 Iodum 355 Ipratropii bromidum 356 Iprazochromum 357 Irbesartanum 358 Isoconazolum 359 Isoniazidum 360 Isosorbidi dinitras 361 Isosorbidi mononitras 362 Isotretinoinum 363 Itopridum 364 Itraconazolum 365 Ivabradinum 366 Kalii chloridum 367 Kalii citras 368 Kalii guaiacolosulfonas (Sulfogaiacolum) 369 Kalii hydroaspartas (Kalii hydrogenoaspartas) 370 Kalii hydrocarbonas (Kalii hydrogenocarbonas) 371 Kalii iodidum 372 Kalii N-acetylhydroaspartas (Kalii N-acetylhydrogenoaspartas) 373 Kalii permanganas 374 Kalii sulfas 375 Ketoconazolum 376 Ketoprofenum 377 Ketotifenum 378 Lacidipinum 379 Lacosamidum 380 Lactobacillus acidophilus 381 Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 382 Lactobacillus gasseri 383 Lactobacillus helveticus 384 Lactobacillus rhamnosus 385 Lactulosum 386 Lamivudinum 387 Lamotriginum 388 Lansoprazolum 389 Latanoprostum 390 Lercanidipinum 391 Levetiracetamum 392 Levocetirizinum 393 Levodopum 394 Levodropropizinum 395 Levofloxacinum 396 Levomentholum 397 Levonorgestrelum 398 Levothyroxinum 399 Lidocainum 400 Linagliptinum 401 Lincomycinum 402 Linezolidum 403 Liothyroninum 404 Lipasum 405 Lisinoprilum 406 Loperamidum 407 Lopinavirum 408 Loratadinum 409 Lornoxicamum 410 Losartanum 411 Loteprednolum 412 Lovastatinum 413 Lymecyclinum 414 Lynestrenolum 415 Macrogola 416 Macrogoli aether laurilicus 417 Magnesii aspartas 418 Magnesii carbonas 419 Magnesii chloridum 420 Magnesii citras 421 Magnesii glubionas 422 Magnesii gluconas 423 Magnesii hydroaspartas 424 Magnesii hydroxidum 425 Magnesii lactas 426 Magnesii oxidum 427 Magnesii subcarbonas 428 Magnesii sulfas 429 Magnesii valproas 430 Magnesium (sole) 431 Mandur Bhasma 432 Mazipredonum 433 Mebendazolum 434 Mebeverinum 435 Medroxyprogesteronum 436 Meglumini amidotrizoas 437 Mel depuratum 438 Melatoninum 439 Meloxicamum 440 Menthyli isovaleras (Menthyli valeras) 441 Menthonum 442 Mepartricinum 443 Mepyraminum 444 Mercaptaminum 445 Mesalazinum 446 Mesnum 447 Metamizolum 448 Metforminum 449 Methenaminum 450 Methocarbamolum 451 Methoxsalenum 452 Methyldopum 453 Methylis salicylas 454 Methylprednisolonum 455 Methylrosanilinii chloridum 456 Methylthioninum 457 Metoclopramidum 458 Metoprololum 459 Metronidazolum 460 Miconazolum 461 Midodrinum 462 Miglustatum 463 Minoxidilum 464 Molsidominum 465 Mometasonum 466 Monobenzonum 467 Mono-N-ethanol-undecylenamidum 468 Montelukastum 469 Moxifloxacinum 470 Moxonidinum 471 Mucopolisaccharidi polisulfas 472 Mupirocinum 473 Nabumetonum 474 Nadroparinum 475 Naftifinum 476 Naphazolinum 477 Naproxenum 478 Naratriptanum 479 Natamycinum 480 Nateglinidum 481 Natrii alginas 482 Natrii amidotrizoas 483 Natrii benzoas 484 Natrii bromidum 485 Natrii carbonas 486 Natrii chloridum 487 Natrii citras 488 Natrii cromoglicas 489 Natrii hydrocarbonas (Natrii hydrogenocarbonas) 490 Natrii dihydrocarbonas 491 Natrii dihydrophosphas (Natrii dihydrogenophosphas) 492 Natrii docusas 493 Natrii fluoridum 494 Natrii hydrophosphas (Natrii hydrogenophosphas) 495 Natrii iodidum 496 Natrii risedronas 497 Natrii sulfas 498 Natrii tetraboras (Borax) 499 Natrii valproas 500 Nebivololum 501 Nefopamum 502 Neomycinum 503 Nepafenacum 504 Nevirapinum 505 Nicergolinum 506 Nicethamidum 507 Nicotinamidum 508 Nicotinum 509 Nifuratelum 510 Nifuroxazidum 511 Nimesulidum 512 Nimodipinum 513 Nitrendipinum 514 Norelgestrominum 515 Norepinephrinum (Noradrenalinum) 516 Norethisteronum 517 Norfloxacinum 518 Norgestimatum 519 Norgestrelum 520 Nystatinum 521 Octenidinum 522 Ofloxacinum 523 Olmesartanum 524 Olopatadinum 525 Omega-3 acidorum esteri ethylici 526 Omeprazolum 527 Ondansetronum 528 Orlistatum 529 Ornithinum 530 Oseltamivirum 531 Oxcarbazepinum 532 Oxybutyninum 533 Oxymetazolinum 534 Oxytetracyclinum 535 Pancreatinum 536 Pantoprazolum 537 Papainum 538 Papaverinum 539 Paracetamolum 540 Paraffinum liquidum 541 Paraffinum perliquidum 542 Paraformaldehydum 543 Paricalcitolum 544 Penicillaminum 545 Pentaerythritolum 546 Pentoxifyllinum 547 Perindoprilum 548 Permethrinum 549 Pheniraminum 550 Phenolum 551 Phenoxyethanolum 552 Phenoxymethylpenicillinum 553 Phenylbutazonum 554 Phenylephrinum 555 Phenylis salicylas 556 Phenytoinum 557 Phospholipidum ex soia 558 Phytomenadionum 559 Pinenum (alfa, beta) 560 Pioglitazonum 561 Piracetamum 562 Pirenoxinum 563 Piribedilum 564 Piroxicamum 565 Pitavastatinum 566 Pix carbonis 567 Podophyllotoxinum 568 Policresulenum 569 Polidocanolum 570 Polymyxinum B 571 Povidonum 572 Povidonum iodinatum 573 Pramipexolum 574 Pranoprofenum 575 Prasteronum (Dehydroepiandrosteronum) 576 Prasugrelum 577 Pravastatinum 578 Prednisolonum 579 Prednisonum 580 Pregabalinum 581 Pridinolum 582 Prilocainum 583 Primidonum 584 Progesteronum 585 Proguanilum 586 Promethazinum 587 Propafenonum 588 Propolis extractum 589 Propranololum 590 Propylthiouracilum 591 Propyphenazonum 592 Proteasum 593 Proteoglikany 594 Proxymetacainum 595 Pseudoephedrinum 596 Pyrantelum 597 Pyrazinamidum 598 Pyridostigminum 599 Pyridoxinum 600 Quinagolidum 601 Quinaprilum 602 Rabeprazolum 603 Raloxifenum 604 Ramiprilum 605 Ranitidinum 606 Ranolazinum 607 Rasagilinum 608 Repaglinidum 609 Resorcinolum 610 Retinolum 611 Ribavirinum 612 Riboflavinum 613 Rifampicinum 614 Rifaximinum 615 Rilmenidinum 616 Riluzolum 617 Rimantadinum 618 Ritonavirum 619 Rivaroxabanum 620 Ropinirolum 621 Rosuvastatinum 622 Rotigotinum 623 Roxithromycinum 624 Rupatadinum 625 Ruscogeninum 626 Rutosidum 627 Rybosomy bakteryjne 628 Saccharomyces boulardii 629 Salbutamolum 630 Salicylamidum 631 Saponinum 632 Saxagliptinum 633 Selegilinum 634 Selenium (sole) 634a Semaglutidum 635 Sevelamerum 636 Sildenafilum 637 Silica colloidalis 638 Silymarinum 639 Simeticonum 640 Simvastatinum 641 Sitagliptinum 642 Sole lecznicze 643 Solifenacinum 644 Somnosi microcephali oleum 645 Sotalolum 646 Spiramycinum 647 Spironolactonum 648 Stiripentolum 649 Streptodornasum 650 Streptokinasum 651 Sucralfatum 652 Sulfacetamidum 653 Sulfamethoxazolum 654 Sulfasalazinum 655 Sulfathiazolum 656 Sulodexidum 657 Sultamicillinum 658 Sumatriptanum 659 Szczepionka przeciw błonicy 660 Szczepionka przeciw cholerze 661 Szczepionka przeciw durowi brzusznemu 662 Szczepionka przeciw gruźlicy 663 Szczepionka przeciw grypie 664 Szczepionka przeciw haemophilus influenzae typu b 665 Szczepionka przeciw HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) 666 Szczepionka przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu 667 Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu 668 Szczepionka przeciw krztuścowi 669 Szczepionka przeciw meningokokom 670 Szczepionka przeciw odrze 671 Szczepionka przeciw ospie wietrznej 672 Szczepionka przeciw pneumokokom 673 Szczepionka przeciw poliomyelitis 674 Szczepionka przeciw półpaścowi 675 Szczepionka przeciw rotawirusom 676 Szczepionka przeciw różyczce 677 Szczepionka przeciw śwince 678 Szczepionka przeciw tężcowi 679 Szczepionka przeciw wściekliźnie 680 Szczepionka przeciw WZW A 681 Szczepionka przeciw WZW B 682 Szczepionka przeciw żółtej febrze 683 Tadalafilum 684 Tafluprostum 685 Tamsulosinum 686 Tanninum 687 Tazarotenum 688 Telmisartanum 689 Tenofovirum 690 Terazosinum 691 Terbinafinum 692 Testosteronum 693 Tetracainum 694 Tetracyclinum 695 Tetryzolinum 696 Theophyllinum 697 Thiamazolum 698 Thiaminum 699 Thiethylperazinum 700 Thrombinum 701 Thymolum 702 Tiagabinum 703 Tibolonum 704 Ticlopidinum 705 Timololum 706 Timonacicum 707 Tinidazolum 708 Tiotropii bromidum 709 Tizanidinum 710 Tobramycinum 711 Tocopherolum 712 Tolperisonum 713 Tolterodinum 714 Topiramatum 715 Torasemidum 716 Tramadolum 717 Trandolaprilum 718 Travoprostum 719 Tretinoinum 720 Triamcinolonum 721 Tribenosidum 722 Trimebutinum 723 Trimetazidinum 724 Trimethoprimum 725 Triprolidinum 726 Tromantadinum 727 Tropicamidum 728 Troxerutinum 729 Ubidecarenonum 730 Ulipristalum 731 Urea 732 Valaciclovirum 733 Valsartanum 734 Vardenafilum 735 Vareniclinum 736 Verapamilum 737 Vigabatrinum 738 Vildagliptinum 739 Vinpocetinum 740 Vitaminum F 741 Voriconazolum 742 Warfarinum 743 Wody lecznicze 744 Xylometazolinum 745 Zanamivirum 746 Zidovudinum 747 Zinci aspartas 748 Zinci gluconas 749 Zinci nitras 750 Zinci oxidum 751 Zinci sulfas 752 Zinci undecylenas 753 Zincum (sole) 754 Zofenoprilum 755 Zolmitriptanum 756 Zonisamidum

Tabela nr 2. Substancje czynne homeopatyczne wchodzące w skład produktów leczniczych homeopatycznych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych

Lp. Nazwa powszechnie stosowana 1 Abies nigra 2 Abrotanum 3 Abrus precatorius 4 Achillea millefolium 5 Achillea millefolium ferm 6 Acidum (S)-lacticum 7 Acidum arsenicosum 6CH - 15CH* 8 Acidum arsenicosum D12* 9 Acidum arsenicosum D6* 10 Acidum arsenicosum D8* 11 Acidum benzoicum 12 Acidum benzoicum e resina 13 Acidum boricum 14 Acidum citricum 15 Acidum hydrochloricum 16 Acidum nitricum 17 Acidum oxalicum 18 Acidum phosphoricum 2CH - 200CH, 6K - 100MK* 19 Acidum phosphoricum D12* 20 Acidum phosphoricum D2* 21 Acidum phosphoricum D3* 22 Acidum phosphoricum D4* 23 Acidum picricum 24 Acidum picrinicum 25 Acidum silicicum 26 Acidum sulfuricum 27 Aconitinum 28 Aconitum napellus 29 Aconitum napellus e tubere ferm 30 Actaea racemosa 31 Adonis vernalis 32 Adrenalinum 33 Aesculus hippocastanum 34 Aesculus hippocastanum e semine ferm 35 Aethusa cynapium 36 Agaricus muscarius 37 Agnus castus 38 Agraphis nutans 39 Agropyron regens e radice ferm 40 Ailanthus altissima 41 Ailanthus glandulosa 42 Alchemilla vulgaris 43 Aletris fahnosa 44 Allium cepa 45 Allium sativum 46 Aloe 47 Alumen 48 Alumina 49 Amanita muscaria 50 Ambra grisea 51 Ambrosia artemisiaefolia 52 Amethyst 53 Ammonium bromatum 54 Ammonium carbonicum 55 Ammonium muriaticum 56 Amonium causticum 57 Amylium nitrosum 58 Anacardium occidentale 59 Anacardium orientale 60 Anagallis arvensis 61 Anagallis arvensis e planta tota ferm 62 Anamirta cocculus 63 Anas barbariae hepatis et cordis extractum 64 Anemone pulsatilla 65 Anthracinum 66 Antimonlum arsenicosum 67 Antimonium crudum 68 Antimonium tartaricum 69 Apis mellifera 70 Apis mellifica 71 Apis mellifica ex animale toto Gl 72 Apis regina tota Gl 73 Apisinum 74 Apocynum cannabinum 75 Apomorphinum hydrochloricum 76 Aqua silicata 77 Aralia racemosa 78 Aranea diadema 79 Araneus diadematus 80 Argentum colloidale 81 Argentum metallicum 82 Argentum nitricum 4CH - 200CH, 6K - 100MK* 83 Argentum nitricum D8* 84 Argentum nitricum D10* 85 Argentum nitricum D13* 86 Argentum nitricum D19* 87 Argentum nitricum D20* 88 Argentum nitricum D200* 89 Argentum nitricum D30* 90 Argentum nitricum D6* 91 Arisaema triphyllum 92 Arnica montana 93 Arnica montana planta tota 94 Arsenicum album 6CH - 200CH, 6K - 100MK* 95 Arsenicum album D6* 96 Arsenicum album D8* 97 Arsenicum iodatum 98 Arsenum iodatum 99 Artemisia abrotanum 100 Arteria poplitea bovis Gl 101 Arum maculatum 102 Arum triphyllum 103 Asa foetida 104 Asarum europaeum 105 Aspergillus niger 106 Asterias rubens 107 Atropa belladonna 108 Atropa belladonna e fructibus ferm 109 Atropa belladonna ex herba ferm 110 Atropinum sulfuricum 111 Aurum chloratum 112 Aurum iodatum 113 Aurum metallicum 114 Aurum muriaticum 115 Aurum muriaticum natronatum 116 Avena sativa 117 Aviaire 118 Bacillus cereus 119 Bacillus firmus 120 Bacillus subtilis 121 Badiaga 122 Ballota foetida 123 Baptisia tinctoria 124 Barium carbonicum 125 Barium iodatum 126 Baryta carbonica 127 Baryta iodata 128 Belladonna 129 Bellis perennis 130 Benzoe 131 Berberis vulgaris 132 Berberis vulgaris e fructibus ferm 133 Betula 134 Betula alba 135 Betula pendula e cortice, decoctum 136 Betula pendula ferm 137 Bismuthum subgallicum 138 Blatta orientalis 139 Boldo 140 Borago officinals e foliis ferm 141 Borax 142 Bovista gigantea 143 Bromum 144 Bronchi bovis Gl 145 Bryonia 146 Bryonia cretica 147 Bryonia cretica ferm 148 Bryonia dioica 149 Cactus grandiflorus 150 Caladium seguinum 151 Calcarea acetica 152 Calcarea carbonica 153 Calcarea carbonica ostrearum 154 Calcarea fluorica 155 Calcarea iodata 156 Calcarea muriatica 157 Calcarea phosphorica 158 Calcarea picrata 159 Calcarea sulfurica 160 Calcium carbonicum Hahnemanni 161 Calcium fluoratum 162 Calcium iodatum 163 Calcium phosphoricum 164 Calendula officinalis 165 Calendula officinalis e floribus LA 20% 166 Calendulae floris recentis extractum vaselini 167 Camphora 168 Candida albicans 169 Candida parapsilosis 170 Cantharis 171 Cantharis ex animale toto Gl 172 Capsicum annuum 173 Carbo animalis 174 Carbo vegetabilis 175 Carboneum sulfuratum 176 Carduus marianus 177 Carvi aetheroleum 178 Castor equi 179 Castoreum 180 Caulophyllum thalictroides 181 Caustlcum 182 Causticum Hahnemanni 183 Ceanothus americanus 184 Cephaelis ipecacuanha 185 Cerlum oxalicum 186 Chamaelinum luteum 187 Chamomilla recutita 188 Chamomilla vulgaris 189 Chelidonium majus 190 Chimaphila umbellata 191 China 192 China rubra 193 Chininum sulfuricum 194 Chlorophyceae ferm 195 Cholesterinum 196 Cichorium intybus e planta tota ferm 197 Cicuta virosa 198 Cimicifuga racemosa 199 Cina 200 Cinchona pubescens 201 Cinchona succirubra e cortice ferm 202 Cineraria maritima 203 Cinnabar 204 Cinnabaris 205 Cinnamomum zeylanicum 206 Cistus canadensis 207 Citrullus colocynthis 208 Citrus Limon 209 Clematis erecta 210 Clematis vitalba 211 Cnicus benedictus ex herba ferm 212 Cocculus 213 Cocculus indicus 214 Coccus cacti 215 Cochlearia officinalis 216 Cochlearla officinalis ex herba ferm 217 Coffea arabica 218 Coffea cruda 219 Coffea tosta 220 Colchicum 221 Colchicum autumnale 222 Collinsonia canadensis 223 Colocynthis 224 Conchae 225 Conium maculatum 226 Convallaria majalis 227 Conyza canadensis 228 Cor bovis Gl 229 Corallium rubrum 230 Corydalis formosa 231 Corynebacterium sp. 232 Crataegus 233 Crataegus oxyacantha 234 Crataegus levigata/monogyna e foliis et fructibus ferm 235 Crocus sativus 236 Crotalus horridus 237 Croton tiglium 238 Cuprum aceticum 239 Cuprum arsenicosum 240 Cuprum gluconicum 241 Cuprum metallicum 242 Cuprum oxydatum nigrum 243 Cuprum sulfurlcum 244 Curare 245 Curcuma xanthorrhiza 246 Cyclamen europaeum 247 Cyclamen purpurascens 248 Cypripedium pubescens 249 Cytisus scoparius 250 Dactylopius coccus 251 Damiana 252 Daphne mezereum 253 Datura stramonium 254 D-Camphora 255 Delphinium staphisagria 256 Diffenbachia sequine 257 Digitalis purpurea 258 Dioscorea villosa 259 Dipotassium phosphate 260 Disci intervertebrales cervicales, thoracici et lumbales bovis Gl 261 Dolichos pruriens 262 Drosera 263 Drosera e planta tota ferm 264 Dryopteris filix-mas e radice ferm 265 Dulcamara 266 Echinacea 267 Echinacea angustifolia 268 Echinacea pallida e radice ferm 269 Echinacea pallida e planta tota ferm 270 Echinacea pallida ex herba LA 20% 271 Echinacea purpurea 272 Ephedra vulgaris 273 Equisetum arvense ex herba ferm 274 Equisetum hiemale 275 Eschscholtzia californica 276 Eucalypti aetheroleum 277 Eucalyptus globulus 278 Eucalyptus globulus e foliis ferm 279 Eugenia jambolana 280 Eugenia jambosa 281 Eupatorium cannabinum 282 Eupatorium cannabinum ex herba ferm 283 Eupatorium perfoliatum 284 Eupatorium purpureum 285 Euphorbia lathyris 286 Euphorbium 287 Euphrasia 288 Euphrasia officinalis 289 Euspongia officinalis 290 Ferrum 291 Ferrum iodatum 292 Ferrum metallicum 293 Ferrum phosphohcum 294 Ferrum picrinicum 295 Ferrum sesquichloratum solutum 296 Ferrum sidereum 297 Ferrum sulfuricum 298 Ferula moschata 299 Ficaria vema 300 Filipendula ulmaria 301 Fluoricum acidum 302 Foenicull amari fructus aetheroleum 303 Folllculinum 304 Formica rufa ex animale toto Gl 305 Formicum acidum 306 Fragaria vesca 307 Fraxinus americana 308 Fucus vesiculosus 309 Fucus vesiculosus e planta tota ferm 310 Fumarla officinalis ex herba ferm 311 Galenit 312 Galeopsis ochroleuca 313 Gelsemium 314 Gelsemium sempervirens 315 Gentlana lutea 316 Gingiva bovis Gl 317 Glonoinum 318 Gnaphalium polycephalum 319 Graphites 320 Grindelia robusta 321 Guaiacum 322 Hamamelis virginiana 323 Hamamelis virginiana e foliis ferm 324 Hamamelis virginiana ex cortice ferm 325 Harpagophytum procumbens 326 Hedera helix 327 Hekla lava 328 Helonias dioica 329 Hepar bovis Gl 330 Hepar sulfur 331 Hepar sulfuris 332 Hepar sulfuris calcareum 333 Hirudo medicinalis ex animale toto Gl 334 Histaminum muriaticum 335 Histaminum 336 Humulus lupulus 337 Hydrargyrum bichloratum 6CH - 15CH* 338 Hydrargyrum bichloratum D12* 339 Hydrargyrum bichloratum D8* 340 Hydrargyrum bicyanatum 341 Hydrargyrum biiodatum 342 Hydrargyrum sulfuratum nigrum 343 Hydrargyrum sulfuratum rubrum 344 Hydrastis canadensis 345 Hyoscyamus niger 346 Hyoscyamus niger ex herba ferm 347 Hypericum perforatum 348 Iberis amara 349 Ignatia 350 Ignatia amara 351 Iodum 352 Ipeca 353 Ipecacuanha 354 Ipecacuanhae radix 355 Iris versicolor 356 Juglans pulvis 357 Juglans regia 358 Juniperus communis e fructibus ferm 359 Juniperus sabina 360 Kalium arsenicosum 361 Kalium bichromicum 362 Kalium bromatum 363 Kalium carbonicum 364 Kalium carbonicum e cierne Fagi silvaticae 365 Kalium iodatum 366 Kalium muriaticum 367 Kalium nitricum 368 Kalium phosphoricum 369 Kalium stibyltartahcum 370 Kalium sulfuricum 371 Kalmia latifolia 372 Kreosotum 373 Lac caninum 374 Lachesis 375 Lachesis mutus 376 Lachnanthes tinctoria 377 Lapis albus 378 Lappa major 379 Larymc bovis Gl 380 Lavandulae aetheroleum 381 Ledum palustre 382 Lemna minor 383 Leonurus cardiaca 384 Leptandra virginica 385 Levisticum officinale e radice ferm 386 Lilium lancifolium 387 Lilium tigrinum 388 Lobaria pulmonaria 389 Lobelia inflata 390 Luffa operculata 391 Lycopersicon lycopersicum 392 Lycopodium clavatum 393 Lycopus virginicus 394 Lytta vesicatoria 395 Magnesia bromata 396 Magnesia carbonica 397 Magnesia muriatica 398 Magnesia phosphohca 399 Magnesia sulfurica 400 Magnesium phosphoricum 401 Manganum aceticum 402 Manganum peroxydatum 403 Manganum sulfuricum 404 Matricaria recutita 405 Melilotus officinalis 406 Melissa officinalis 407 Mercurialis perennis 408 Mercurialis perennis ferm 409 Mercurius biiodatus 410 Mercurius corrosivus 6CH - 200CH, 6K - 100MK* 411 Mercurius corrosivus D10* 412 Mercurius corrosivus D6* 413 Mercurius cyanatus 414 Mercurius dulcis 415 Mercurius proto-iodatus 416 Mercurius solubilis 417 Mercurius solubilis Hahnemanni 418 Mercurius sublimates corrosivus 419 Mercurius vivus 420 Mezereum 421 Momordica balsamina 422 Monilia albicans 423 Moschus 424 Moschus moschiferus 425 Mucor mucedo 426 Mucor racemosus 427 Mycobacterium phlei 428 Myocardlum 429 Myristica fragrans 430 Myristica sebifera 431 Myristica sebifera, succus e cortice 432 Myrrha 433 Naja naja 434 Naja tripudians 435 Naphtalinum 436 Natrium bromatum 437 Natrium carbonicum 438 Natrium chloratum 439 Natrium phosphoricum 440 Natrium salicylicum 441 Natrium sulfuricum 442 Natrium tetrachloroauratum 443 Natrum carbonicum 444 Natrum muriaticum 445 Natrum phosphoricum 446 Natrum sulfuricum 447 Nerium oleander 448 Nervus laryngeus recurrens bovis Gl 449 Nervus laryngeus superior bovis Gl 450 Nervus vagus bovis Gl 451 Niccolum metallicum 452 Nicotiana tabacum 453 Nicotiana tabacum e foliis ferm 454 Nitricum acidum 455 Nitroglicerinum 456 Nux moschata 457 Nux vomica 458 Oleum Gaultheriae 459 Oleum Pini silvestris 460 Oleum Rosmarini 461 Olibanum 462 Ononis spinosa 463 Opium 464 Orchitinum 465 Ovaria bovis Gl 466 Oxalis acetosella e planta tota ferm 467 Paeonia officinale e radice ferm 468 Paeonia officinalis 469 Palladium metallicum 470 Panax ginseng 471 Pancreas suis Gl 472 Pareira brava 473 Paris quadrifolia 474 Passiflora incamata 475 Penicilium chrysogenum 476 Penicilium glabrum 477 Penicilium roquefortii 478 Petasites hybridus e radice ferm 479 Petroleum 480 Petroleum rectificatum 481 Phosphoricum acidum 2CH - 200CH, 6K - 100MK* 482 Phosphorus 483 Phyllitis scolopendrium e foliis ferm 484 Phyllostachys e nodo ferm 485 Physostigma venenosum 486 Phytolacca 487 Phytolacca americana 488 Phytolacca decandra 489 Picea abies, summitates rec.(4:1) 490 Picrasma excelsa 491 Pilocarpus 492 Pimpinella anisum 493 Pix pinaceae 494 Plantago lanceolata e foliis ferm 495 Plantago lanceolata, folium rec.(4:1) 496 Plantago major 497 Platina 498 Platinum metallicum 499 Plumbum metallicum 500 Podophyllum peltatum 501 Pollens 502 Polygala 503 Populus candicans 504 Populus tremuloides 505 Potassium iodide 506 Potentilla anserina 507 Poumon histamine 508 Propionibacterium acnes 509 Prunus laurocerasus 510 Psorinum 511 Pulmo bovis Gl 512 Pulsatilla 513 Pulsatilla pratensis 514 Pulsatilla vulgaris e floribus ferm 515 Pyrit 516 Pyrogenium 517 Quarz 518 Quarz D9 oleos 519 Quercus robur/petraea e cortice cum Calcio carbonico 520 Rana bufo 521 Ranunculus bulbosus 522 Raphanus sativus niger 523 Ratanhia 524 Renes bovis Gl 525 Rhamnus frangula e cortice ferm 526 Rheum officinale 527 Rhododendron 528 Rhus toxicodendron 529 Ricinus communis 530 Robinia pseudo-acacia 531 Rosa e floribus ferm cum Ferro 532 Rubia tinctoria 533 Rumex crispus 534 Ruta graveolens 535 Sabadilla 536 Sabadilla officinarum 537 Sabal serrulata 538 Sabina 539 Saccharum sacchari D9 540 Salix alba ssp. Vitellina e cortice et foliis ferm 541 Salix purpurea e cortice et foliis ferm 542 Salix viminalis e cortice et foliis ferm 543 Salvia officinalis e foliis LA 20% 544 Sambucus nigra 545 Sanguinaria canadensis 546 Sarsaparilla 547 Schoenocaulon officinale 548 Scrophularia nodosa 549 Scorodite 550 Secale comutum 551 Secale comutum e sklerotio ferm 552 Selenicereus grandiflorus ex herba ferm 553 Selenicereus grandiflorus 554 Selenium 555 Selenium metallicum 556 Semecarpus anacardium 557 Senecio aureus 558 Senecio bicolor 559 Senega 560 Senna 561 Sepia 562 Sepia officinalis 563 Serenoa repens 564 Silicea 565 Silybum marianum 566 Silybum marianum e fructibus ferm 567 Simarouba cedron 568 Similax 569 Sisymbrium officinale 570 Sodium nitrate 571 Sodium sulphate anhydrous 572 Solanum dulcamara 573 Solanum malacoxylon 574 Solanum nigrum 575 Solidago virga aurea 576 Spigelia anthelmia 577 Spongia tosta 578 Stannum metallicum 579 Staphylococcinum 580 Staphylococcus aureus 581 Staphysagria 582 Stibium metalicum 583 Stibium sulfuratum aurantiacum 584 Stibium sulfuratum nigrum 585 Sticta pulmonaria 586 Stramonium 587 Streptococcinum 588 Strontium carbonicum 589 Strophanthus kombe e semine ferm 590 Strychnos ignatii 591 Strychnos nux-vomica 592 Strychnos nux-vomica e semine ferm 593 Succinum 594 Sulfur 595 Sulfur acidum 596 Sulfur iodatum 597 Sumbulus moschatus 598 Symphytum officinale 599 Symphytum officinale e radice 600 Tabacum 601 Taraxacum officinale 602 Taraxacum officinale e planta tota ferm 603 Tarentula cubensis 604 Tarentula hispana 605 Terebinthina 606 Terebinthina laricina 607 Teucrium marum 608 Thryallis glauca 609 Thuja occidentalis e summitatibus ferm 610 Thuja occidentalis 611 Thymi aetheroleum 612 Thymuline 613 Thymus vulgaris 614 Thyroidinum 615 Tonsillae palatinae bovis Gl 616 Toxicodendron quercifolium 617 Toxicodendron quercifolium e foliis ferm 618 Trillium pendulum 619 Tropaeolum majus ex herba ferm 620 Tunica mucosa nasi bovis 621 Turnera diffusa 622 Urginea maritima 623 Urtica dioica e planta tota ferm 624 Urtica urens 625 Urtica urens ex herba ferm 626 Urtica urens, herba 627 Valeriana officinalis 628 Valeriana officinalis e radice ferm 629 Veratrum album 630 Verbascum densiflorum 631 Veronica virginica 632 Vesica urinaria bovis Gl 633 Vespa crabro 634 Vibumum opulus 635 Vinca minor 636 Vincetoxicum hirundinaria 637 Viola odorata 638 Viola tricolor ex herba ferm 639 Vipera berus 640 Vipera redi 641 Viscum album 642 Viscum album e planta tota ferm 643 Vitex agnus-castus 644 Vitis vinifera 645 Yerba santa 646 Yohimbinum hydrochloricum 647 Zincum isovalerianicum 648 Zincum metallicum 649 Zincum muriaticum 650 Zincum valerianicum * Substancje oznakowane gwiazdką należą do wykazu A Farmakopei Polskiej. Niektóre pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych homeopatycznych zawierają jednocześnie dwie kategorie dostępności: wydawane z przepisu lekarza - Rp i wydawane bez przepisu lekarza - OTC, w zależności od stopnia rozcieńczenia (potencji) np. D12. Dlatego, w celu uniknięcia błędów w interpretacji zapisów, wyjątkowo przy substancjach z wykazu A Farmakopei Polskiej dopisano stopnie rozcieńczenia dostępne w kategorii dostępności wydawane bez przepisu lekarza - OTC. Substancje z wyłącznie takim stopniem rozcieńczenia jak zamieszczony w wykazie mogą być sprzedawane w punktach aptecznych. Pozostałe substancje, nieoznakowane gwiazdką (*), mogą być dostępne we wszystkich zarejestrowanych stopniach rozcieńczenia.

Tabela nr 3. Roślinne materiały wyjściowe służące do wytworzenia substancji czynnych roślinnych wchodzących w skład produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych. Substancje czynne roślinne mogą występować w postaci przetworów roślinnych lub w ich zestawieniach

Lp. Nazwa powszechnie stosowana 1 Absinthii herba 2 Agni casti fructus 3 Agrimoniae herba 4 Alchemillae herba 4a Allii cepae bulbus 5 Allii sativi bulbus 6 Aloe aborescentis 6a Aloe ferox 7 Althaeae folium 8 Althaeae radix 9 Ammi visnagae fructus 10 Amomi fructus 11 Angelicae archangelicae radix (Archangelicae radix) 12 Anisi fructus 13 Arnica herba 14 Arnicae flos (Arnicae anthodium) 15 Aroniae fructus 16 Artemisiae abrotani herba 17 Aurantii amari epericarpium et mesocarpium 18 Avenae herba 19 Baptisiae tinctoriae radix 20 Bardanae radix 21 Belladonnae folium 22 Belladonnae radix 23 Betonicae herba 24 Betulae folium 25 Bistortae rhizoma 26 Bursae pastoris herba 27 Calami rhizoma 28 Calendulae flos 29 Capparis spinosa cortex 30 Capsici fructus 31 Carvi fructus 32 Caryophylli flos 33 Cassia occidentalis semen 34 Cassiae flos 35 Centaurii herba 36 Cichorii radix 37 Cichorium intybus semen 38 Cimicifugae racemosae rhizoma 39 Cinnamomi cortex 40 Cinnamomi flos 41 Cinnamomi zeylanici cortex 41a Citrus aurantium 42 Citrus limon świeża skórka 42a Cnici benedicti herba 43 Colae semen 44 Convallariae majalis herba 45 Coriandri fructus 46 Crataegi folium 47 Crataegi folium cum flore (Crataegi inflorescentiae) 48 Crataegi fructus 49 Curcumae rhizima 50 Cymbopogon winterianus herba 51 Cucurbitae semen 52 Cynarae herba (Cynarae folium) 53 Cytisi scoparii herba 54 Delphini consolidae flos 55 Dolichosi biflorum semen 56 Echinaceae purpureae herba 57 Echinaceae purpureae radix 57a Epilobii angustifolii herba 58 Equiseti herba 59 Erigeroni canadensis herba 60 Eucalypti folium 61 Euphrasiae herba 62 Fagopyri herba 63 Foeniculi fructus (Foeniculi semen) 64 Frangulae cortex 65 Fraxini cortex 66 Fucus vel Ascophyllum (Fucus) 67 Fumariae herba 68 Galangae rhizoma 69 Galla 70 Gentianae radix 71 Ginkgonis folium (Ginkgo bilobae folium) 72 Ginseng radix 73 Glicyne soja semen 74 Graminis rhizoma (Agropyri rhizoma) 75 Grindeliae herba 76 Harpagophyti radix 77 Hederae folium (Hederae helicis folium) 78 Helichrysi inflorescentia 79 Hippocastani cortex 80 Hippocastani flos 81 Hippocastani semen (Hippocastani fructus) 82 Hyperici herba 83 Hyssopi herba 84 Iberis amara herba 85 Inulae radix (Helenii radix, rhizoma) 86 Juniperi galbulus (Juniperi pseudo-fructus, Juniperi fructus) 87 Juglandis folium 88 Lamii albi flos 89 Lavandulae flos 89a Lecithinum soiae 89b Leonuri cardiacae herba 90 Levistici radix 91 Lichen islandicus 92 Lini semen 93 Liquiritiae radix (Glycyrrhizae radix) 94 Lupuli flos (Lupuli strobilus) 95 Majoranae herba 96 Melaleuca quinquenervia 97 Malvae flos 98 Malvae folium 99 Malvae sylvestris flos 100 Marrubii herba 101 Matricariae flos (Chamomillae anthodium) 102 Maydis stigma 103 Meliloti herba 104 Melissae folium 105 Melissae herba 106 Menthae arvensis herba (Menthae arvensis folium) 107 Menthae piperitae folium 108 Menthae piperitae herba 109 Menyanthidis trifoliatae folium (Menyanthidis folium) 110 Millefolii flos 111 Millefolii herba 112 Myristicae fragrantis 113 Myrtilli fructus 114 Oleae folium 115 Ononidis radix 116 Origani herba 117 Orthosiphonis folium 118 Passiflorae herba 119 Pastinaceae fructus 120 Pelargonii radix 121 Petroselini fructus 122 Petroselini radix 123 Phaseoli pericarpium 124 Pini turiones (Pini gemmae) 125 Piperis fructus (Piperis nigri fructus) 126 Plantaginis lanceolatae folium 127 Plantaginis lanceolatae herba 128 Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Plantaginis ovatae testa, Plantaginis ovatae semen) 129 Polygoni avicularis herba 130 Polygoni hydropiperis herba 131 Populi cortex 132 Populi folium 133 Potentillae anserinae herba (Anserinae herba) 134 Primulae flos 135 Primulae radix 136 Pruni africanae cortex 137 Psyllii semen 138 Quercus cortex 139 Raphani sativi nigri radix 140 Rhei radix (Rhei rhizoma) 141 Ribis nigri folium 142 Ricini semen 143 Rosae flos 144 Rosae fructus 145 Rosmarini folium 146 Rubi fruticosi folium 147 Rubi idaei folium 148 Rumicis herba 149 Sabalis serrulatae fructus 150 Salicis cortex 151 Salviae officinalis folium (Salviae folium) 152 Salviae herba 153 Sambuci flos 154 Sambuci fructus 155 Saponariae radix 156 Schisandrae chinensis fructus (Schisandrae fructus) 157 Scutellaria baicalensis radix 158 Sennae foliolum (Sennae folium) 159 Sennae fructus 160 Serenoae repentis fructus 161 Serpylli herba 162 Silybi mariani fructus 163 Solidaginis virgaureae herba 164 Tamarix gallica herba 164a Tanaceti herba 165 Tanaceti parthenii herba 165a Taraxaci herba 166 Taraxaci officinalis herba cum radicae 167 Taraxaci radix 168 Terminalia arjune cortex 169 Thujae occidentalis herba 170 Thymi herba 171 Tiliae flos (Tiliae inflorescentia) 172 Tormentillae rhizoma 173 Trigonellae foenugraeci semen (Foenugraeci semen) 174 Tussilaginis farfarae folium (Farfarae folium) 175 Ulmariae flos 176 Urticae folium 177 Urticae herba 178 Urticae radix 179 Uvae ursi folium 180 Valerianae radix 181 Verbasci flos 182 Verbenae herba (Verbenae officinalis herba) 183 Violae arvensis herba 184 Violae herba cum flore (Violae tricoloris herba) 185 Visci herba 186 Vitis idaeae folium 187 Zingiberis rhizoma

Załącznik nr 24)

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO WYKAZÓW ORAZ ZESTAWIENIA SUBSTANCJI CZYNNYCH, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ PRODUKTY LECZNICZE DOPUSZCZONE DO OBROTU W SKLEPACH ZIELARSKO-MEDYCZNYCH

Do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych są dopuszczone wyłącznie produkty lecznicze o kategorii dostępności wydawane bez przepisu lekarza - OTC lub produkty lecznicze roślinne albo tradycyjne produkty lecznicze roślinne, albo produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na wniosek, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938), a substancje czynne wchodzące w skład produktów leczniczych są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w produktach leczniczych wydawanych w aptekach bez przepisu lekarza przez okres co najmniej 5 lat.

1. W wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych umieszcza się produkty lecznicze spełniające łącznie następujące kryteria:

1) produkty lecznicze należą do grup terapeutycznych produktów leczniczych:

a) według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC):

- leki stosowane w zaburzeniach wydzielania soku żołądkowego (A 02A),

- witamina C, leki proste (A 11 GA),

- adsorbenty (A 07 B),

- preparaty do dezynfekcji jamy ustnej (A 01 AB),

- leki stosowane w dermatologii: (D 01 AE), (D 08 AX), (D 11 AX), (D 08 AA), (D 04 AA), (D 08 AG), (D 03 AX), (D 10 AE), (D 01 AC),

- leki przeciwbólowe (N 02 B),

- leki zawierające kwas acetylosalicylowy w połączeniach z innymi lekami (N 02 BA 51),

- leki zawierające paracetamol w połączeniach z innymi lekami (N 02 BE 51),

- niesteroidowe leki przeciwzapalne (M 01 AE),

- leki zawierające ibuprofen w połączeniach (M 01 AE 51),

- niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; pochodne kwasu octowego (M 01 AB),

- leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni (M 02 AA),

- leki do znieczulenia miejscowego (N 01 BB),

- leki stosowane w uzależnieniach od nikotyny (N 07 BA),

- leki stosowane w chorobach gardła: (R 02 AA), (R 02 AX),

- inne leki stymulujące układ oddechowy (R 07 AB),

- leki wykrztuśne (R 05 CA),

- środki antyseptyczne i dezynfekujące, czwartorzędowe związki amoniowe (D 08 AJ),

- leki przeczyszczające: (A 06 AG), (A 06 AD),

- leki poprawiające trawienie (A 09 AA),

- leki zapobiegające próchnicy (A 01 AA),

- leki przeciwzakaźne i dezynfekujące (G 01 AX),

- leki rozpuszczające złogi (G 04 BC),

- inne leki stosowane w łagodnym rozroście gruczołu krokowego (G 04 CX),

- inne leki stosowane w chorobach serca (C 01 EB),

- preparaty z heparyną i heparynoidami do stosowania miejscowego (C 05 BA),

- inne leki przeciw hemoroidom i stosowane w leczeniu szczelin odbytu do stosowania miejscowego (C 05 AX),

- leki przywracające elastyczność naczyń włosowatych: (C 05 CA), (C 05 CX),

- preparaty zawierające kwas salicylowy i jego pochodne (M 02 AC),

- bioflawonoidy przywracające elastyczność naczyń włosowatych (C 05 CA),

- preparaty złożone zawierające kwas askorbinowy (A 11 GB),

- inne leki nasenne i uspokajające (N 05 CM),

- witamina A i D oraz jej połączenia (A 11 C),

- preparaty proste zawierające inne witaminy (A 11 HA 03),

- kwas foliowy (B 03 BB),

- preparaty wapnia (A 12 AA),

- preparaty magnezu (A 12 CC),

- środki przeciwpasożytnicze (P03A),

b) niesklasyfikowane:

- borowina,

- bursztyn,

- fosfolipidy sojowe,

- lecytyna,

- olej z ryb,

- oleju awokado frakcja niezmydlająca się,

- oleju sojowego frakcja niezmydlająca się,

- sole lecznicze,

- Terebinthinae aetheroleum (Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro),

- wodny wyciąg borowinowy,

- wody lecznicze,

- wyciąg propolisowy,

- zespół flawonów izolowanych z korzenia Scutellaria baicalensis;

2) skład, moc, postać farmaceutyczna i zawartość substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkość opakowania produktu leczniczego odpowiada wymaganiom określonym w tabeli nr 3, przy czym:

a) skład jakościowy jest określony w kolumnie 2 tabeli nr 3,

b) postać farmaceutyczna produktu leczniczego jest zgodna z określoną w kolumnie 3 tabeli nr 3,

c) moc produktu leczniczego nie może być większa niż określona w kolumnie 4 tabeli nr 3,

d) zawartość substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkość opakowania produktu leczniczego nie może być większa niż określona w kolumnie 5 tabeli nr 3.

2. W wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych umieszcza się produkty lecznicze zawierające witaminy i składniki mineralne wyłącznie w preparatach złożonych witaminowych, witaminowo-mineralnych i mineralnych składających się przynajmniej z trzech substancji czynnych.

3. Surowce roślinne oraz substancje roślinne wchodzące w skład produktów leczniczych lub służące do wytworzenia substancji czynnych roślinnych wchodzących w skład produktów leczniczych mogą występować w postaci przetworów roślinnych (np. intractum, tinctura, extractum siccum, extractum fluidum, extractum oleosum, succus) lub w ich zestawieniach.

4. W wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych nie umieszcza się produktów leczniczych, których:

1) nazwy mogą wprowadzać w błąd;

2) nazwa jest identyczna jak nazwa produktu leczniczego wydawanego z przepisu lekarza;

3) niekontrolowane stosowanie wiąże się z poważnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych lub przedawkowania.

Tabela nr 1. Roślinne materiały wyjściowe służące do wytworzenia substancji czynnych roślinnych wchodzących w skład produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych. Substancje czynne roślinne mogą występować w postaci przetworów roślinnych lub w ich zestawieniach

Lp. Nazwa powszechnie stosowana 1 Absinthii herba 2 Agni casti fructus 3 Agrimoniae herba 4 Alchemillae herba 4a Allii cepae bulbus 5 Allii sativi bulbus 6 Aloe aborescentis 6a Aloe ferox 7 Althaeae folium 8 Althaeae radix 9 Ammi visnagae fructus 10 Amomi fructus 11 Angelicae archangelicae radix (Archangelicae radix) 12 Anisi fructus 13 Arnica herba 14 Arnicae flos (Arnicae anthodium) 15 Aroniae fructus 16 Artemisiae abrotani herba 17 Aurantii amari epericarpium et mesocarpium 18 Avenae herba 19 Baptisiae tinctoriae radix 20 Bardanae radix 21 Belladonnae folium 22 Belladonnae radix 23 Betonicae herba 24 Betulae folium 25 Bistortae rhizoma 26 Bursae pastoris herba 27 Calami rhizoma 28 Calendulae flos 29 Capparis spinosa cortex 30 Capsici fructus 31 Carvi fructus 32 Caryophylli flos 33 Cassia occidentalis semen 34 Cassiae flos 35 Centaurii herba 36 Cichorii radix 37 Cichorium intybus semen 38 Cimicifugae racemosae rhizoma 39 Cinnamomi cortex 40 Cinnamomi flos 41 Cinnamomi zeylanici cortex 41a Citrus aurantium 42 Citrus limon świeża skórka 42a Cnici benedicti herba 43 Colae semen 44 Convallariae majalis herba 45 Coriandri fructus 46 Crataegi folium 47 Crataegi folium cum flore (Crataegi inflorescentiae) 48 Crataegi fructus 49 Curcumae rhizoma 50 Cymbopogon winterianus herba 51 Cucurbitae semen 52 Cynarae herba (Cynarae folium) 53 Cytisi scoparii herba 54 Delphini consolidae flos 55 Dolichosi biflorum semen 56 Echinaceae purpureae herba 57 Echinaceae purpureae radix 57a Epilobii angustifolii herba 58 Equiseti herba 59 Erigeroni canadensis herba 60 Eucalypti folium 61 Euphrasiae herba 62 Fagopyri herba 63 Foeniculi fructus (Foeniculi semen) 64 Frangulae cortex 65 Fraxini cortex 66 Fucus vel Ascophyllum (Fucus) 67 Fumariae herba 68 Galangae rhizoma 69 Galla 70 Gentianae radix 71 Ginkgonis folium (Ginkgo bilobae folium) 72 Ginseng radix 73 Glicyne soja semen 74 Graminis rhizoma (Agropyri rhizoma) 75 Grindeliae herba 76 Harpagophyti radix 77 Hederae folium (Hederae helicis folium) 78 Helichrysi inflorescentia 79 Hippocastani cortex 80 Hippocastani flos 81 Hippocastani semen (Hippocastani fructus) 82 Hyperici herba 83 Hyssopi herba 84 Iberis amara herba 85 Inulae radix (Helenii radix, rhizoma) 86 Juniperi galbulus (Juniperi pseudo-fructus, Juniperi fructus) 87 Juglandis folium 88 Lamii albi flos 89 Lavandulae flos 89a Leonuri cardiacae herba 90 Levistici radix 91 Lichen islandicus 92 Lini semen 93 Liquiritiae radix (Glycyrrhizae radix) 94 Lupuli flos (Lupuli strobilus) 95 Majoranae herba 96 Melaleuca quinquenervia 97 Malvae flos 98 Malvae folium 99 Malvae sylvestris flos 100 Marrubii herba 101 Matricariae flos (Chamomillae anthodium) 102 Maydis stigma 103 Meliloti herba 104 Melissae folium 105 Melissae herba 106 Menthae arvensis herba (Menthae arvensis folium) 107 Menthae piperitae folium 108 Menthae piperitae herba 109 Menyanthidis trifoliatae folium (Menyanthidis folium) 110 Millefolii flos 111 Millefolii herba 112 Myristicae fragrantis 113 Myrtilli fructus 114 Oleae folium 115 Ononidis radix 116 Origani herba 117 Orthosiphonis folium 118 Passiflorae herba 119 Pastinaceae fructus 120 Pelargonii radix 121 Petroselini fructus 122 Petroselini radix 123 Phaseoli pericarpium 124 Pini turiones (Pini gemmae) 125 Piperis fructus (Piperis nigri fructus) 126 Plantaginis lanceolatae folium 127 Plantaginis lanceolatae herba 128 Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Plantaginis ovatae testa, Plantaginis ovatae semen) 129 Polygoni avicularis herba 130 Polygoni hydropiperis herba 131 Populi cortex 132 Populi folium 133 Potentillae anserinae herba (Anserinae herba) 134 Primulae flos 135 Primulae radix 136 Pruni africanae cortex 137 Psyllii semen 138 Quercus cortex 139 Raphani sativi nigri radix 140 Rhei radix (Rhei rhizoma) 141 Ribis nigri folium 142 Ricini semen 143 Rosae flos 144 Rosae fructus 145 Rosmarini folium 146 Rubi fruticosi folium 147 Rubi idaei folium 148 Rumicis herba 149 Sabalis serrulatae fructus 150 Salicis cortex 151 Salviae officinalis folium (Salviae folium) 152 Salviae herba 153 Sambuci flos 154 Sambuci fructus 155 Saponariae radix 156 Schisandrae chinensis fructus (Schisandrae fructus) 157 Scutellaria baicalensis radix 158 Sennae foliolum (Sennae folium) 159 Sennae fructus 160 Serenoae repentis fructus 161 Serpylli herba 162 Silybi mariani fructus 163 Solidaginis virgaureae herba 164 Tamarix gallica herba 164a Tanaceti herba 165 Tanaceti parthenii herba 165a Taraxaci herba 166 Taraxaci officinalis herba cum radicae 167 Taraxaci radix 168 Terminalia arjune cortex 169 Thujae occidentalis herba 170 Thymi herba 171 Tiliae flos (Tiliae inflorescentia) 172 Tormentillae rhizoma 173 Trigonellae foenugraeci semen (Foenugraeci semen) 174 Tussilaginis farfarae folium (Farfarae folium) 175 Ulmariae flos 176 Urticae folium 177 Urticae herba 178 Urticae radix 179 Uvae ursi folium 180 Valerianae radix 181 Verbasci flos 182 Verbenae herba (Verbenae officinalis herba) 183 Violae arvensis herba 184 Violae herba cum flore (Violae tricoloris herba) 185 Visci herba 186 Vitis idaeae folium 187 Zingiberis rhizoma

Tabela nr 2. Wykaz substancji dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych, które mogą występować w połączeniu z jednym surowcem roślinnym lub większą liczbą tych surowców, lub ich przetworami, o ile spełniają wymagania zawarte w tabeli nr 3

Lp. Substancja czynna 1 Acidum acetylsalicylicum 2 Acidum alginicum 3 Acidum ascorbicum 4 Acidum boricum 5 Acidum citricum 6 Acidum dehydrocholicum 7 Acidum folicum 8 Acidum lacticum 9 Acidum salicylicum 10 Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 11 Alcohol isopropylicus 12 Allantoinum 13 Aluminii acetotartras 14 Aluminii chloridum 15 Aluminii hydroxidum 16 Aluminii kalii sulfas 17 Aluminii phosphas 18 Ambazonum 19 Ammonii bituminosulfonas (Ichthammolum) 20 Ammonii chloridum 21 Amylmetacresolum 22 Anetholum 23 Balsamum peruvianum sinteticum 24 Benzocainum 25 Benzoxonii chloridum 26 Benzoylis peroxidum 27 Benzydamini hydrochloridum 28 Benzalkonii chloridum 29 Betacarotenum 30 Bismuthi subgallas 31 Boldinum 32 Borneolum 33 Borowina 34 Bromhexini hydrochloridum 35 Bursztyn 36 Calcii carbonas 37 Calcii glubionas 38 Calcii gluconas 39 Calcii lactobionas 40 Calcii lactogluconas 41 Calcii oxidum 42 Calcii phosphas 43 Calcium 44 Camphenum 45 Camphora (Camphora racemica) 46 Carbo medicinalis (Carbo activatus) 47 Cetylpyrydini chloridum 48 Chlorhexidinum 49 Chlorquinaldolum 50 Cholini salicylas 51 Cineolum 52 Coffeinum 53 Dexibuprofenum 54 Dexpanthenolum 55 Diclofenacum diethylammonium 56 Diclofenacum kalicum 57 Diclofenacum natricum 58 Diethylamini salicylas 59 Dihydroxyaluminii natrii carbonas 60 Dimeticonum 61 Dimetindeni maleas 62 Dinatrii phosphas dodecahydricus 63 Diosmectite 64 Escinum 65 Esculinum 66 Ethacridini lactas 67 Ethenzamidum (Ethylsalicylamidum, Ethoxybenzamidum) 68 Etofenamatum 69 Eugenolum 70 Fenchonum 71 Fluorum (sole) 72 Flurbiprofenum 73 Glucosum 74 Glycerolum 75 Glycinum 76 Guaifenesinum 77 Heparinum 78 Heparinum natricum 79 Hippocampus coronatus 80 Hydrogenii peroxidum 3% 81 o-(beta-Hydroxyethyl)-rutosidea 82 Ibuprofenum 83 Iecoris aselli oleum 84 Jod (sole) 85 Kalii citras 86 Kalii guaiacolosulfonas (Sulfogaiacolum) 87 Kalii iodidum 88 Kalii permanganas 89 Ketoconazolum 90 Lactulosum 91 Levomentholum 92 Lidocaini hydrochloridum 93 Macrogoli aether laurilicus 94 Magnesium (sole) 95 Magnesii aspartas (Magnesii aspartas dihydricus) 96 Magnesii carbonas 97 Magnesii chloridum 98 Magnesii citras 99 Magnesii glubionas 100 Magnesii gluconas 101 Magnesii hydroaspartas (Magnesii hydrogenoaspartas) 102 Magnesii hydrocitras 103 Magnesii lactas 104 Magnesii lactoglubionas 105 Magnesii oxidum 106 Magnesii sulfas 107 Magnesii hydroxidum 108 Mandura Bhasma 109 Mel depuratum 110 Mentholum (Mentholum racemicum) 111 Menthyli isovaleras 112 Methylis salicylas 113 Mentonum 114 Methenaminum 115 Methylis salicylas 116 Methylrosanilinii chloridum 117 Naproxenum 118 Natrii benzoas 119 Natrii chloridum 120 Natrii citras 121 Natrii dihydrophosphas monohydricus (Natrii dihydrogenophosphas monohydricus) 122 Natrii hydrocarbonas (Natrii hydrogenocarbonas) 123 Natrii tetraboras (Borax) 124 Nicethamidum 125 Nicotinamidum 126 Nicotinum 127 Octenidinum 128 Paracetamolum 129 Paraffinum liquidum 130 Phenolum 131 Phenoxyethanol 132 Phospholipidum essentiale 133 Phospholipidum ex soia 134 Pinenum (alfa, beta) 135 Povidonum iodinatum 136 Propanolum 137 Propolis extractum 138 Pyridoxini hydrochloridum 139 Resorcinolum 140 Retinoli palmitas 141 Ruscogeninum 142 Rutosidum (Rutosidum trihydricum) 143 Selenium (sole) 144 Silymarinum 145 Simeticonum 146 Składniki mineralne 147 Sole lecznicze 148 Somnosi microcephali oleum 149 Sól wapniowa sennozydów 150 Tanninum albuminatum 151 Tetracaini hydrochloridum 152 Thymolum 153 Tocopheroli acetas 154 Troxerutinum 155 Ubidecarenonum 156 Urea peroxidata 157 Witaminy 158 Wody lecznicze 159 Zespół flawonów izolowanych z korzenia Scutellaria baicalensis 160 Zinci oxidum 161 Zincum (sole)

Tabela nr 3. Wymagania w zakresie składu, postaci farmaceutycznej, mocy i zawartości substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkości opakowania produktu leczniczego dla produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych